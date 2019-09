800 kalorii dziennie, czyli "dieta ostatniej szansy"

7 dni i 800 kcal na dobę to naprawdę dieta ostatniej szansy, bo jeżeli ona nie zadziała, to oznacza, że coś robimy nie tak. Warto jednak wiedzieć, że ekstremalne odchudzanie nie jest dobre dla naszego zdrowia, nawet jeżeli trwa jedynie tydzień. Co więcej, dieta niskokaloryczna, wręcz głodówka, może spowodować szybki efekt jojo i znacząco nas osłabić, powodując niedobory żywieniowe.

Dieta 800 kcal – kiedy warto zastanowić się nad jej zastosowaniem?

Dieta 800 kcal polecana jest przede wszystkim dla osób, która chcą szybko schudnąć w ciągu 7 dni. Średnio podczas jej stosowania można pozbyć się około 1-2 kg i tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo podobną redukcję wagi ciała zapewnia zdrowa dieta odchudzająca, która uwzględnia znacznie wyższą kaloryczność spożywanych posiłków oraz codzienną aktywność fizyczną. Warto się więc zastanowić czy warto katować się głodowymi racjami pokarmowymi, ryzykować spowolnienie metabolizmu, brać urlop – nie powinniśmy stosować tej diety, gdy prowadzimy aktywny tryb życia, wykonujemy pracę fizyczną lub umysłową, a także np. prowadzimy samochód, bo może powodować omdlenia i bardzo złe samopoczucie.

Co więcej, dla wielu osób 800 kcal to zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby organizmu, który jest w spoczynku. Trzeba wiedzieć, że nasz organizm potrzebuje stałych dostaw energii, które niezbędne są do przebiegu procesów życiowych – spoczynkowa przemiana materii, bo o niej tutaj mowa, wymaga dostarczania do organizmu odpowiedniej ilości kalorii – inaczej podstawowe procesy życiowe będą przebiegały w sposób zaburzony. Nawet ograniczając codzienną aktywność fizyczną i umysłową, powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu minimum 1200 kcal – taką dietę stosuje się m.in. u osób leżących. Jak widać do absolutnego, minimum brakuje aż 400 kcal – to jeden, pełnowartościowy posiłek, którego brak może utrudniać normalne funkcjonowanie.

Dieta 800 kcal – zasady

Dieta 8000 kcal uwzględnia posiłki komponowane na bazie chudego nabiału, produktów pełnoziarnistych m.in. otrąb pszennych, owoców, warzyw i niewielkich ilości chudego mięsa, ryb oraz owoców morza. Dziennie można zjeść 5 posiłków o z góry ustalonej kaloryczności, czyli:

śniadanie – 200 kcal,



drugie śniadanie – 80 kcal,



obiad – 280 kcal,



podwieczorek – 80 kcal,



kolacja – 160 kcal.

Podczas stosowania tej diety należy pić dużo niegazowanej wody oraz unikać aktywności fizycznej.

Zdrowa dieta odchudzająca a dieta niskokaloryczna 800 kcal

Dieta 800 kcal pozwala pozbyć się około 1-2 kg w ciągu 7 dni stosowania. Dla porównania – na zdrowej diecie odchudzającej możemy zauważyć podobny spadek masy ciała, zwłaszcza gdy zadbamy o codzienną aktywność fizyczną. To bardzo ważne, bo ruch przyśpiesza metabolizm; w przypadku diety 800 kcal nie ma mowy o aktywności, bo nie będziemy mieć na nią sił, a jeżeli zdecydujemy się np. na uprawianie gimnastyki lub bieganie, może zakończyć się to omdleniem.

W przypadku wyjątkowo ubogokalorycznej diety 800 kcal musimy liczyć się z tym, że spowolni ona metabolizm, co może negatywnie odbić się nie tylko na jej efektach, ale także spowodować efekt jo-jo. Wszelkie diety, których kaloryczność jest niższa niż 1000 kcal, są potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i mogą spowodować wiele szkód w organizmie.

Choć dieta 800 kcal określana jest dietą ostatniej szansy, to tak naprawdę może stać się początkiem problemów z metabolizmem, niedoborami żywieniowymi oraz innymi kłopotami zdrowotnymi. Warto zastanowić się, czy faktycznie jest sens poro ryzykować, jeżeli możemy schudnąć 1-2 kg w ciągu tygodnia, rezygnując jedynie z fast-foodów, słodyczy, napojów gazowanych, tłustych potraw oraz innych, niezalecanych przez dietetyków produktów spożywczych.