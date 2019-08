Czy warto zażywać produkty multiwitaminowe?

Istnieje wiele preparatów multiwitaminowych i wielokrotnie możemy słyszeć w różnych mediach, ale także od znajomych, że dobrze jest przyjmować suplementy. To miałoby dać nam kontrolę nad kompletnością niezbędnych składników mineralnych w organizmie. Jednak czy one rzeczywiście działają i czy naprawdę trzeba je brać, by zachować dobre zdrowie?

Czy brać suplementy? Eksperci mówią: to zależy

Lisa Richards, dietetyk i autorka diety, która została opracowana, by walczyć z zakażeniem grzybem Candida, zauważyła, że ​​chociaż multiwitaminy są popularne, to ich zażywanie przez osoby, które stosują zbilansowaną dietę, nie jest wcale konieczne. Poinformowała, że nie ma na ten moment wystarczającej wiedzy naukowej, by móc poprzeć twierdzenia, że preparaty multiwitaminowe poprawiają wyniki zdrowotne osób przestrzegających w miarę zdrowej diety.

Jeżeli stosujesz urozmaiconą i zdrową dietę, nie zażywasz żadnych leków i nie uskarżasz się na problemy z trawieniem, najprawdopodobniej terapia wielowitaminowa nie jest ci potrzebna. Eksperci zauważają jednak, że w niektórych przypadkach przyjmowanie multiwitaminy może być dla niektórych korzystne.

Niektóre choroby – a nawet zaledwie czynniki ryzyka – mogą sprawić, że będziesz bardziej podatny na niedobory witamin lub minerałów, a zatem zażywanie produktów wielowitaminowych będzie dobrym pomysłem. Należą do nich osoby z niedokrwistością i osteoporozą oraz zaburzeniami wchłaniania, w tym IBS lub zapaleniem jelita grubego.

Ponadto pewne leki, w tym nasercowe, mogą prowadzić do utraty ważnych składników odżywczych. Osoby przyjmujące te leki mogą zatem doświadczyć pewnych korzyści z codziennego przyjmowania suplementów w celu uzupełnienia utraconych witamin i minerałów.

Jeśli jesteś wybredny w kwestii pożywienia, produkty multiwitaminowe mogą być dla ciebie użyteczne – szczególnie wówczas, gdy jedzenie, które lubisz, ma niewiele składników odżywczych. Dotyczy to także osób zdrowych, które wykluczają z jadłospisu całe grupy żywności, takie jak zboża lub produkty pochodzenia zwierzęcego.

USDA zaleca stosowanie zrównoważonej diety złożonej z 5 grup żywności dla pozyskania niezbędnych składników odżywczych. Poinformował o tym dr James G. Elliott i dodał, że w takich przypadkach suplement może zastąpić witaminy znajdujące się w tej brakującej grupie żywności.

Warto wiedzieć również, że niektóre osoby są genetycznie (lub w inny sposób) predysponowane do niedoborów składników odżywczych, w tym osoby starsze, kobiety w ciąży lub miesiączkujące. Niewiele osób może odnieść korzyści z zażywania multiwitaminy w takim samym stopniu, jak kobiety podczas okresu. Wyjaśniła to Samantha Morrison, ekspert ds. zdrowia i odnowy biologicznej. Dodała, że kobiety zwykle tracą w jednym cyklu miesiączkowym krew w ilości około 1/4 szklanki, co oznacza, że ​​miesiączka wyczerpuje niezbędne dla nich składniki odżywcze i minerały.

Ponadto ludzie, którzy często ćwiczą, mogą odnieść korzyści z przyjmowania preparatów wielowitaminowych. Osoby aktywne fizycznie potrzebują więcej witamin i minerałów, aby pomóc ciału odzyskać siły po ćwiczeniach, ponieważ proces spalania energii może wpływać na wchłanianie witamin.

Ważnym czynnikiem jest także stres, który może wpływać na trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Obecnie wielu ludzi żyje w permanentnym stresie. Potrzebują oni dużej ilości witamin z grupy B, aby wspomóc pracę nadnerczy i mózgu. Musimy pamiętać, że większość multiwitamin zawiera kofaktory niezbędne do prawidłowego syntezy neuroprzekaźników i hormonów.

Czy preparaty witaminowe będą dobre dla każdego?

Specjaliści podają, że na ogół wystarczy przestrzeganie zbilansowanej diety i codzienne przebywanie przez 30 minut w naturalnym świetle słonecznym. W niektórych przypadkach przyjmowanie niepotrzebnych, dodatkowych witamin może być ryzykownym wyborem. Istnieje bowiem coś takiego jak toksyczność składników odżywczych. Poinformował o tym NavNirat Nibber, doradca medyczny w Advanced Orthomolecular Research. Braki najlepiej oceniać na podstawie badań laboratoryjnych.

Ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że suplementy zawierają masę wypełniaczy na bazie pszenicy lub kukurydzy. Powinny pamiętać o tym zwłaszcza osoby wrażliwe na gluten. Inną istotną sprawą są sztuczne barwniki, dodatki smakowe i inne niezdrowe składniki, takie jak glikol polietylenowy i uwodornione oleje.

Największą wadą przyjmowania multiwitamin jest błędne przekonanie, że to całkowicie ochroni przed niedoborami, podczas gdy preparaty witaminowe mają na celu zaspokojenie większości potrzeb dotyczących witamin, ale nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania. Z tego powodu ważne jest, aby zbadać się pod kątem braków. W wielu przypadkach mądrzej jest przyjmować poszczególne suplementy, niż pełen produkt wielowitaminowy.

Tylko lekarz na podstawie oceny twoich problemów zdrowotnych i niedoborów witamin jest w stanie przedłożyć ci konkretne wskazania co do zażywania danych witamin. Jeśli to zrobi, postępuj zgodnie z instrukcjami dawkowania, aby nie przekroczyć zalecanego dziennego spożycia.

Jak wybrać odpowiedni preparat wielowitaminowy?

Ważne jest, aby dany suplement był dostosowany do naszych potrzeb i odpowiedni pod względem jakości. Ponieważ nie istnieją regulacje dotyczące suplementów witamin w takim stopniu, jak istnieją one względem leków, ważne jest, aby zachować czujność co do jakości. Zawsze wybieraj produkty, które przeszły testy laboratoryjne. Etykieta suplementu powinna wyraźnie informować, że produkt nie zawiera konserwantów, sztucznych substancji, drożdży, soi, glutenu ani cukru, ponieważ mogą one wywoływać reakcje alergiczne u wielu osób.

Ponadto, składniki odżywcze mogą być rozpuszczalne w wodzie lub w tłuszczach. Podczas gdy te rozpuszczalne w wodzie spożywane w nadmiarze są łatwo wydalane przez organizm, rozpuszczalne w tłuszczach składniki odżywcze, takie jak witamina A i beta-karoten, mogą być toksyczne, jeśli zażywasz je w zbyt wysokich dawkach.Przykładowo witamina A powoduje uszkodzenie wątroby, jeśli jest przyjmowana w nadmiarze, może też zwiększać ryzyko raka u palaczy.

Jedno z badań, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of the American Heart Association” sugerowało, że przyjmowanie zbyt dużej ilości wapnia w postaci suplementu może zwiększyć ryzyko nagromadzenia blaszki miażdżycowej i uszkodzeń serca. Podobnie żelazo może być również problematyczne stosowane w nadmiarze, który może prowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Uważaj na uniwersalne multiwitaminy, ponieważ każdy organizm ma różne potrzeby w zależności od płci, wieku i wielu innych czynników. Przykładowo kobiety mogą wymagać większej ochrony antyoksydacyjnej niż mężczyźni, podczas gdy panowie potrzebują cynku, selenu i witaminy E, by ustrzec się przed chorobami prostaty. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jakich witamin potrzebujesz, np. weganie mają zwykle niedobór witaminy B12.

Warto wiedzieć, że witaminy i minerały mają różne formy chemiczne: niektóre są lepiej przyswajalne niż inne. Na przykład witamina B12 jest dostępna w trzech różnych postaciach. Cyjanokobalamina jest najtańsza do wyprodukowania, ale hydroksykobalamina i metylokobalamina są łatwiej przyswajalne. Niektóre suplementy są również lepiej wchłaniane wespół z innymi, np. witamina D, która jest lepiej wchłaniana w parze z witaminą K2.

Kolejnym minusem multiwitamin jest to, że wiele osób nie jest w stanie właściwie strawić tych produktów tak, by wydobyć i wchłonąć jednocześnie wszystkie składniki odżywcze. Jest to szczególnie powszechne u osób starszych i przyjmujących leki zobojętniające kwas żołądkowy. Poszukaj witamin, które możesz przyjmować 2-3 razy dziennie i zażywaj je podczas posiłków, gdy twój układ trawienny jest przygotowany do maksymalnej ekstrakcji składników odżywczych.

Witaminy warto ponadto przyjmować prosto z pożywienia. Żywność zapewnia nie tylko naturalną formę danych witamin, ale także dostarcza inne związki, które niejako współpracują z danym składnikiem odżywczym w celu zwiększenia jego wydajności. Kiedy spożywasz wyodrębnione witaminy, nie dostarczasz wielu cennych składników odżywczych.

