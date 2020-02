Bilans wodny. Ile trzeba pić, by zachować zdrowie?

Bilans wodny jest różnicą pomiędzy wodą, którą wydalamy z organizmu, a wodą dostarczaną do organizmu wraz z napojami i produktami spożywczymi. Powinien być on zawsze utrzymywany na stałym poziomie, bo wszelkie zaburzenia wpływają w negatywny sposób na funkcjonowanie organizmu oraz stan zdrowia i samopoczucie.

Co to jest bilans wodny w organizmie?

Człowiek potrzebuje do życia odpowiedniej ilości wody, której poziom w organizmie należy stale uzupełniać. Jest to niezwykle ważne, bo woda jest podstawowym składnikiem ciała. Bilans wodny określa różnicę pomiędzy wodą dostarczoną do organizmu oraz wyprodukowaną przez organizm podczas przebiegu niektórych procesów metabolicznych i wodą, którą tracimy z organizmu wraz z potem, moczem, kałem i wydychanym powietrzem. W celu zachowania dobrego zdrowia powinno się dostarczać do organizmu tyle samo wody, ile tracimy. Może się to wydawać trudne, jednak wystarczy nieco lepiej poznać funkcjonowanie naszego ciała, aby w przybliżeniu określić ilość wody, którą musimy codziennie wypić.

Ile pić wody?

To, ile powinniśmy wypić wody, zależne jest od kilku czynników. Przede wszystkim są to:

nasz wiek,

płeć,

tryb życia,

poziom aktywności fizycznej,

stan fizjologiczny,

środowisko, w którym żyjemy,

indywidualne, dodatkowe potrzeby organizmu.

Szacuje się, że dorosły zdrowy człowiek traci z organizmu około 1,5 do 2,5 litra wody na dobę. Wartość ta obejmuje wodę wydalaną przez skórę, płuca oraz usuwaną z organizmu wraz z moczem i kałem. Dla zdrowia powinniśmy każdego dnia wypić minimum 1,5 - 2 litrów czystej wody (z kranu, wody filtrowanej, źródlanej lub mineralnej niskosodowej) resztę pomoże uzupełnić dieta bogata w warzywa, owoce i zupy. Oczywiście, niekiedy musimy pić znacznie więcej. Dzieje się tak w przypadku upałów, stosowania diety bogatej w błonnik pokarmowy, gorączki, ciąży, laktacji, a także zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego, które objawiają się biegunką oraz wymiotami. Trzeba wiedzieć, że małe dzieci oraz seniorzy szybciej tracą wodę z organizmu, co może grozić poważnym w skutkach odwodnieniem.

Codzienne dostarczanie do organizmu przynajmniej 1,5 - 2 litrów wody to absolutne minimum, jednak jest to wartość umowna, dlatego warto obliczyć swoje zapotrzebowanie na wodę, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

mnożąc każdy kilogram masy ciała przez 30 ml,

zakładając, że 1 dostarczanej do organizmu kalorii powinien odpowiadać 1 ml wody.

Czym grozi ujemny bilans wodny w organizmie?

Ujemny bilans wodny w organizmie, czyli odwodnienie organizmu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, bo wpływa na pogorszenie funkcjonowania wszystkich narządów i układów. Objawy odwodnienia pojawiają się zwykle przy 2 proc. ubytku wody z organizmu i obejmują,

Powyższe objawy dotyczą jedynie niewielkiej utraty wody z organizmu. Jeżeli nie uzupełniamy poziomu płynów, to narażamy się na zawroty głowy, ból mięśni i stanów, drżenie mięśni oraz utratę przytomności, nadmierne zagęszczenie krwi i obniżenie ciśnienia tętniczego. Niewielkie odwodnienie, które dotyczy nawet kilkudziesięciu procent populacji ludzkiej, skutkuje też przewlekłymi problemami z układem pokarmowym i trawiennym, obniżeniem sprawności fizycznej, gorszymi efektami w pracy oraz nauce, a także nawracającymi infekcjami układu moczowego i pojawieniem się kamieni nerkowych, które mogą spowodować wyjątkowo bolesny atak kamicy nerkowej.

Podsumowując, bilans wodny jest kwestią indywidualną, jednak dla zdrowia nie powinniśmy wypijać mniej niż 1,5 litra wody na dobę. Poziom wody w organizmie trzeba uzupełniać systematycznie, bo tylko wówczas zostanie ona prawidłowo wykorzystana. Jeżeli wypijemy całą butelkę wody na raz to, zamiast się nawodnić, jedynie spowodujemy, że życiodajny płyn szybko zostanie wydalony z naszego organizmu przez nerki.

