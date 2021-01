Te konkretne diety opóźniają początek choroby Parkinsona

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z UBC sugeruje silną korelację między przestrzeganiem diety MIND i śródziemnomorskiej a późniejszym początkiem choroby Parkinsona (PD). Chociaż naukowcy od dawna wiedzą o neuroprotekcyjnym wpływie diety MIND na choroby takie jak choroba Alzheimera i demencja, to badanie jest pierwszym, które sugeruje związek między tą dietą a zdrowiem mózgu w chorobie Parkinsona (PD). Dieta MIND łączy w sobie aspekty dwóch bardzo popularnych diet, diety śródziemnomorskiej i diety przeciwdziałającej nadciśnieniu (DASH).

Dieta MIND – co warto o niej wiedzieć?

Sposób odżywianiama wpływ nie tylko na nasz wygląd zewnętrzny. Stosowana dieta może leczyć oraz zapobiegać wystąpieniu wielu chorób cywilizacyjnych. Tak jest właśnie w przypadku diety MIND, która polecana jest nie tylko ze względu na to, że skutecznie odchudza. Dieta MIND aktywnie wspiera nasz organizm i pomaga zapobiegać m.in. chorobie Alzheimera, która dotyka coraz młodsze osoby. Bogaty w warzywa, owoce, chude mięso, ryby i pełne ziarna jadłospis pozwala zredukować nadmiar kilogramów i wspiera funkcjonowanie mózgu, co przekłada się na ogólną kondycję naszego organizmu.

Właściwości diety śródziemnomorskiej

Dieta śródziemnomorska kładzie nacisk na zdrowe tłuszcze, świeże warzywa i owoce morza. Potrawy zawierają dużooliwy z oliwek, awokado, orzechów, tłustych ryb, przy jednoczesnym ograniczeniu czerwonego mięsa i nabiału. Woda niegazowana zalecana jest jako codzienny napój, ale dopuszcza się też spożywanie wina. Eksperci twierdzą, że właściwa dieta śródziemnomorska pociąga za sobą również zmiany stylu życia, takie jak zwiększanie regularnejaktywności fizycznej.

Dieta MIND i śródziemnomorska a rozwój Parkinsona

W badaniu z udziałem 176 uczestników, naukowcy przyjrzeli się przestrzeganiu tego typu diet, charakteryzujących się zmniejszonym spożyciem mięsa i skupieniem się na warzywach, owocach, pełnych ziarnach i zdrowych tłuszczach, a także wiekowi, w którym pojawia się choroba Parkinsona. Okazało się, że ścisłe przestrzeganie tych diet zbiegło się z późniejszym początkiem choroby Parkinsona u kobiet w wieku do 17,4 lat i 8,4 lat u mężczyzn. Dieta MIND wykazała większy wpływ na zdrowie kobiet, podczas gdy dieta śródziemnomorska u mężczyzn. Różnice między tymi dwoma dietami są subtelne, ale mogą służyć jako wskazówka co do wpływu, jaki mogą mieć określone pokarmy i mikroelementy na zdrowie mózgu.

