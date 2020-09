Czy oliwa z oliwek pozwala poprawić kondycję skóry? Odpowiedź nie jest oczywista

Oliwa z oliwek w pielęgnacji skóry

Romans Sophii Loren z oliwą z oliwek to jeden z największych hollywoodzkich romansów wszech czasów. Aktorka znana jest ze spożywania oliwy w ilości dwóch łyżeczek do herbaty podczas codziennych posiłków, używania kropli oliwy jako kremu nawilżającego w celu zachowania promiennej skóry i regularne kąpiele w wodzie z dodatkiem oliwy. Wszystko to sprawia, że wielu z nas może pomyśleć: jeśli oliwa z oliwek jest powodem, dla którego ta ikona szklanego ekranu wciąż wygląda oszałamiająco w wieku 86 lat, jakie cuda mogłaby zdziałać dla reszty z nas?

Używanie oliwy z oliwek do pielęgnacji skóry było dobrze wypróbowanym sekretem piękna na długo przed czasami Loren – mówimy tu choćby o starożytnym Egipcie. Uważano tam, że ten wyjątkowy tłuszcz zawiera składniki odżywcze, które odżywiają i zmiękczają skórę oraz pozostawiają na niej zdrowy blask. Ale w czasach piramid nie było dermatologów. Teraz, kiedy już ich mamy, wypadałoby zapytać, czy oliwa z oliwek jest w ogóle bezpieczna do nałożenia na naszą skórę? A może najlepiej puścić dietę śródziemnomorską (dla skóry) w zapomnienie?

Oliwa – czy lepiej zostawić ją w kuchni?

– Chociaż oliwa z oliwek jest ogólnie bezpieczna, może nie być najlepszym wyborem do pielęgnacji skóry – mówi dermatolog Michele Farber.

Oliwa ma wiele plusów. – Ma właściwości przeciwutleniające i pomaga nawilżać skórę. Zawiera wiele witamin, w tym witaminę E, która ma pewne właściwości przeciwstarzeniowe, ale nadal nie ma porównania z innymi środkami silnie przeciwdziałającymi efektom starzenia, takimi jak retinole i retinoidy – dodaje. Największe zastrzeżenie? – Olej może zatykać pory i nasilać trądzik, więc nie jest to świetny wybór, jeśli masz cerę trądzikową lub gdy skóra wydaje się być tłusta.

To nie znaczy, że oliwa z oliwek jest zła! To tylko przyjazne przypomnienie, że „naturalny” nie zawsze jest dobry, a same oleje mogą być problematyczne.

Jak wykorzystać oliwę z oliwek w pielęgnacji?

Nie zaprzeczajmy: oliwa z oliwek nadal może służyć urodzie. Zawarte w niej przeciwutleniacze skutecznie chronią skórę, a witamina E może sprawić, że będziesz wyglądać młodziej. Kluczem jest użycie jej jako elementu nawilżającego w produktach do pielęgnacji skóry, a nie jako samego nawilżacza.

– Jeśli chcesz włączyć oliwę z oliwek do codziennej pielęgnacji, lepiej zastosuj ją jako maskę nawilżającą do włosów lub jako dodatek do kremu nawilżającego do ciała dla skóry suchej – mówi dr Farbar. – Środki czyszczące na bazie oliwy z oliwek mogą być również sposobem wykorzystania oliwy z oliwek, gdyż w tej postaci nie powinna zatykać porów.

Jeszcze jedna rada, jeśli chodzi o oliwę z oliwek na skórę? Zawsze wykonaj test punktowy, zanim zastosujesz produkt na całej skórze, zwłaszcza jeśli twoja skóra jest już tłusta z natury. A najlepiej – zapytaj dermatologa.