Naukowcy: Poziom żelaza we krwi może mieć wpływ na długość życia

W nowym badaniu naukowcy pozyskali informacje genetyczne o ponad milionie osób z trzech publicznych baz danych. Skoncentrowali się na trzech kluczowych miarach starzenia się: długości życia, latach życia wolnych od chorób (zwanych „rozpiętością zdrowia”) i osiągnięciu wieku skrajnego (długowieczność).

Wyznaczniki długiego życia

W trakcie analizy wykazano, że 10 kluczowych regionów w genomie jest powiązanych z wymienionymi miarami długiego życia, podobnie jak zestawy genów związane ze sposobem metabolizowania żelaza przez organizm. Mówiąc prościej, zbyt wysoki poziom żelaza we krwi wydawał się być związany ze zwiększonym ryzykiem wcześniejszej śmierci.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani tymi odkryciami, ponieważ zdecydowanie sugerują, że wysoki poziom żelaza we krwi skraca nasze zdrowe lata życia, a utrzymywanie tego poziomu pod kontrolą może zapobiec uszkodzeniom związanym z wiekiem –powiedział analityk danych Paul Timmers z Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. – Spekulujemy, że nasze odkrycia dotyczące metabolizmu żelaza mogą również być wyjaśnieniem, dlaczego bardzo wysoki poziom bogatego w żelazo czerwonego mięsa w diecie jest powiązany z chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak choroby serca.

Chociaż korelacja niekoniecznie oznacza związek przyczynowy, naukowcy wykorzystali technikę statystyczną zwaną mendlowską randomizacją, aby zmniejszyć błąd systematyczny i spróbować wywnioskować związek przyczynowy w danych.

Jak zauważyli naukowcy, uważa się, że genetyka ma około 10-procentowy wpływ na długość życia i rozpiętość zdrowia, co może utrudniać wyodrębnienie zaangażowanych genów spośród wszystkich innych powiązanych czynników (takich jak palenie lub picie).

Pięć spośród markerów genetycznych, które znaleźli naukowcy, nie zostało wcześniej wyróżnionych jako istotne na poziomie całego genomu. Niektóre, w tym APOE i FOXO3, zostały w przeszłości wyróżnione jako ważne dla procesu starzenia i zdrowia ludzkiego.

„Ze związku chorób związanych z wiekiem i dobrze znanych loci APOE i FOXO3 jasno wynika, że do pewnego stopnia rejestrujemy proces starzenia się człowieka” – napisali naukowcy. Chociaż wciąż są na wczesnym etapie badania związku z metabolizmem żelaza, już ma miejsce rozwój leków opracowanych w celu obniżenia poziomu żelaza we krwi – co może potencjalnie wydłużyć nasze życie.

Przeciążenie żelazem

Oprócz uwarunkowań genetycznych na poziom żelaza we krwi wpływa głównie dieta. Poziom żelaza został już powiązany z wieloma chorobami związanymi z wiekiem, w tym chorobą Parkinsona i wątroby. Wpływa również na zdolność naszego organizmu do zwalczania infekcji w miarę upływu lat.

Możemy dodać to najnowsze badanie do rosnących dowodów na to, że „przeciążenie żelazem” lub brak możliwości jego prawidłowego rozłożenia może mieć wpływ na to, jak długo będziemy żyć, a także na to, jak zdrowi prawdopodobnie będziemy w późniejszych latach.

– Naszym ostatecznym celem jest odkrycie, jak regulowane są procesy starzenia i znalezienie sposobów na poprawę zdrowia podczas starzenia się – mówi Joris Deelen, badacz biologii starzenia się w Instytucie Biologii Starzenia im. Maxa Plancka w Niemczech. – 10 regionów genomu, które odkryliśmy, które są powiązane z długością życia, stanem zdrowia i długowiecznością, są ekscytującymi kandydatami do dalszych badań.

