Jak odchudzić twarz?

Jak wyszczuplić twarz? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet, patrząc w lustro. Wyszczuplanie twarzy nie jest takie proste. Teoretycznie powinno iść w parze ogólnym odchudzaniem całego ciała. Bardzo trudno powiem zachować smukłą buzię, mając nadwagę lub zmagając się z otyłością. Czasem jednak zdarza się, że ogólnie chudniemy, obwody się zmniejszają, waga łazienkowa pokazuje mniejszą liczbę, a jednak na twarzy nic się nie zmienia. Może się okazać, że winowajcą nie jest tłuszcz, a np. nadmiar wody lub obrzęki, spowodowane niewyspaniem, złą dietą czy zaburzeniami hormonalnymi.

Ćwiczenie mięśni twarzy, zmiana diety, dbanie o prawidłową postawę ciała mogą pomóc wyeliminować problem drugiego podbródka i poprawić wygląd twarzy. Jeśli chcesz pozbyć się obrzęków, powinieneś również zadbać o właściwe nawodnienie organizmu. Wypijanie 2 litrów wody dziennie pomaga zapobiec gromadzeniu się wody w organizmie, a także pozbyć się tkanki tłuszczowej.

Czy na pewno nie chudniesz na twarzy?

Jesteś przekonana, że nie chudniesz na twarzy? Może się okazać, że tylko ty nie dostrzegasz różnicy. Jeśli każdego dnia przeglądamy się w lustrze (często nawet kilka razy dziennie), jesteśmy przyzwyczajeni do naszego wyglądu i nie dostrzegamy subtelnych zmian, jednak jeśli spotkamy osobę, która nie widziała nas od kilku tygodni, może zauważyć różnicę. Rozpoczynając odchudzanie, warto zrobić nie tylko dokładne pomiary całego ciała, ale także kilka zdjęć. Zdjęcia twarzy z neutralną miną, wykonane od przodu i z profilu pozwolą nam po kilku tygodniach ocenić, czy zaszły jakieś różnice.

Ile trzeba schudnąć, żeby było widać na twarzy?

Kiedy się odchudzamy, chcielibyśmy jak najszybciej zobaczyć efekty. Gdy tylko spodnie stają się nieco luźniejsze, euforii nie ma końca. Nic dziwnego – pozytywne efekty motywują do podjęcia dalszych starań, podnoszą samoocenę i poprawiają nastrój. Poza tym, gdy zaczynamy chudnąć na twarzy, pojawiają się pierwsze komplementy. Jeśli jednym z twoich celów jest wyszczuplenie twarzy, musisz uzbroić się w cierpliwość. Naukowcom udało się ustalić, ile trzeba schudnąć, żeby było widać na twarzy.

Badacze psychologii z Uniwersytetu w Toronto przebrowadzili swojego czasu badanie, które miało wykazać, jak tłuszcz na twarzy wpływa na naszą atrakcyjność. Ich odkrycia, opublikowane w czasopiśmie „Social Psychological and Personality Science”, pokazują, że nawet jeśli ludzie potrafią zidentyfikować utratę wagi na twarzy drugiej osoby, potrzeba zrzucić jeszcze drugie tyle, aby wyglądali atrakcyjnie.

Ile trzeba schudnąć, aby odchudzanie twarzy przyniosło efekty? Kobiety i mężczyźni średniego wzrostu muszą przytyć lub schudnąć około 3,6-4 kg, aby inni dostrzegli zmianę. To jednak za mało, aby uznali ich za atrakcyjnych. Potrzeba zrzucić jeszcze drugie tyle.

Ankietowani widzieli różnicę w wyglądzie już przy 0,89 zmiany BMI. Aby jednak ocenić, że ktoś stał się atrakcyjny, BMI musiało zmienić się aż o 1,59.

Okrągła twarz jako oznaka złego stanu zdrowia

W tym samym badaniu naukowcom udało się ustalić, że tłuszcz na twarzy może być wykorzystywany jako szybki sposób oceny, czy ktoś jest zdrowy. Tłuszcz na twarzy wiąże się z zaburzeniami układu odpornościowego, słabą funkcją układu krążenia, częstymi infekcjami dróg oddechowych i śmiertelnością. Jest jednak także dobra wiadomość – nawet niewielki spadek masy ciała może poprawić zdrowie.

Zbędne kilogramy często sprawiają, że na twarzy i policzkach znajduje się tłuszcz. Odchudzanie może pomóc nie tylko poprawić kondycję zdrowotną, ale również poprawić wygląd twarzy. Organizm bardzo często daje nam znać, że coś jest nie w porządku właśnie za pośrednictwem obrzęków czy pogorszenia kondycji skóry. Pozbywając się zbędnej tkanki tłuszczowej, zmieniając nawyki żywieniowe, zyskujemy więcej energii, a nasza twarz staje się szczuplejsza. Szczupła twarz jest oznaką zdrowia, warto o nią zadbać.



Chcesz wyszczuplić twarz? Sprawdź swój stan zdrowia

Może się okazać, że okrągła twarz nie jest wynikiem nadmiaru tkanki tłuszczowej, a opuchlizny. Ta natomiast może być spowodowana różnymi czynnikami. Jednym z nich jest np. przyjmowanie pewnych leków. Warto sprawdzić ulotkę, jeśli przyjmuje się leki z powodu chorób przewlekłych. Bywa, że zatrzymywanie się wody w organizmie lub obrzęki są skutkami ubocznymi.

Zaokrąglona buzia może być też oznaką nierównowagi hormonalnej (zarówno przy niedoczynności, jak i nadczynności tarczycy) i w konsekwencji – obrzękami i zatrzymaniem wody. Bywa, że jest to też objaw nieleczonej alergii. Opuchlizna na twarzy występuje też bardzo często w czasie ciąży lub miesiączki.

Odchudzanie twarzy warto zatem rozpocząć od wykonania dokładnych badań profilaktycznych, które pomogą nam określić, czy wygląd twarzy nie jest związany z nierównowagą hormonalną lub innymi problemami zdrowotnymi.

Prosty sposób na wyszczuplenie twarzy – ograniczenie soli i używek

To, jak wygląda nasza twarz, zależy też od stylu życia. Powszechnie wiadomo, że dieta obfitująca w słodycze sprzyja wypryskom skórnym. Warto jednak pamiętać, że dieta bogata w sól sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i obrzękom. Bardzo niekorzystnie wpływa także alkohol. To dwa elementy, które trzeba ograniczyć do minimum.

Chcąc pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, powinniśmy pić minimum 2 litry wody dziennie. Dodatkowo bardzo ważne jest unikanie fast-foodów i innych produktów wysokoprzetworzonych, słodyczy, tłuszczów trans. Dieta powinna być bogata w warzywa i owoce, chudy nabiał, zdrowe kwasy tłuszczowe i węglowodany złożone.

Bardzo ważny jest także sen. Notoryczne niewyspanie sprzyja rozwojowi wielu poważnych chorób, w tym depresji, otyłości, chorobom serca. Ponadto niedobór snu zaburza dobowy rytm organizmu i gospodarkę hormonalną. Efekty zarwanych nocy widać nie tylko po oczach, także napuchnięta twarz zdradzi, że nie dbamy o spokojny sen.

Jak wyszczuplić twarz odpowiednio dobraną fryzurą?

Odpowiednio dobrana fryzura jest w stanie nie tylko dodać nam atrakcyjności i poprawić wygląd, ale również wyszczuplić twarz. Jaka fryzura sprawdzi się w przypadku odchudzania twarzy? Zdecydowanie dobrym pomysłem jest zapuszczenie grzywki. W przypadku kobiet długa grzywka jest w stanie wydłużyć optycznie twarz i zmienić jej proporcje. Ale nie prosta - taka może podkreślić krągłość twarzy. Oprócz tego warto nosić długie włosy (do ramion albo za ramiona), by wyszczuplić wizualnie twarz. Dobrym pomysłem jest także zaplecenie warkocza z boku głowy.

Jak schudnąć z podbródka? Poprawa profilu

Tym, co odejmuje atrakcyjności, jest podwójny podbródek. Aby do tego nie dopuścić warto dbać o odpowiednią postawę ciała i nie garbić się. Ćwiczenie właściwej postawy może pomóc poprawić wygląd. Warto również zmienić dietę, wykluczyć z niej używki i produkty bogate w sól oraz w cukier. Zbilansowana dieta, pełna zdrowych tłuszczów roślinnych, ryb oraz warzyw i owoców, może nie tylko pomóc zgubić dodatkowe kilogramy, ale także poprawić napiętość i jędrność skóry. To sprawi, że i twarz będzie wyglądać lepiej.

Inną dobrą metodą jest skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej, m.in. lipolizy ultradźwiękowej czy mezoterapii bezigłowej. Takie zabiegi pomagają usunąć tłuszcz z twarzy i poprawić jej wygląd. Mezoterapia bezigłowa to zabieg, który dodatkowo odżywia skórę, dostarcza do niej składników poprawiających jej wygląd, przywracających jej właściwe napięcie i jędrność. Dodatkowo mezoterapia stymuluje limfę, dzięki czemu zapobiega obrzękom.

Ćwiczenie mięśni szyi

Warto również zwrócić uwagę na ćwiczenie mięśni twarzy i szyi. Mięśnie szyi podtrzymują owal twarzy, więc jeśli będziemy je wzmacniać, nie grozi nam podwójny podbródek. Prostym ćwiczeniem na poprawę mięśni twarzy jest wyciąganie podbródka do przodu i do tyłu. Takie ćwiczenie warto powtórzyć około 10 razy, a przy każdym wyciągnięciu podbródka w przód, przytrzymać go przez około 5 sekund.

Warto również odrywać się od codziennych zajęć i wykonywać proste ćwiczenia rozluźniające. Obroty głową w obie strony, podnoszenie głowy i opuszczanie jej to ruchy, których często nie wykonujemy, a które ładnie rozciągają mięśnie szyi.

Utrzymanie pozycji

Właściwa postawa ciała utrzymuje głowę w odpowiednim miejscu. Zwróć uwagę na to, czy zawsze trzymasz się prosto, czy nie kulisz ramion lub nie zaokrąglasz kręgosłupa. Garbienie się czy niechlujna postawa może być przyczyną nieatrakcyjnej sylwetki oraz zapadnięcia się twarzy. Wyprostowanie kręgosłupa i utrzymanie takiej postawy zazwyczaj wystarcza, by zniknął problem podwójnego podbródka, a twarzy wyglądała lepiej.

Nie zapominaj o mięśniach ust i policzków

Aby wyćwiczyć policzki, wystarczy pompować jamę ustną powietrzem. W jaki sposób? Należy nabierać duże hausty powietrza do jamy ustnej, napinać policzki, a następnie stopniowo je wydychać. Takie ćwiczenie wystarczy wykonać kilka razy. Sekwencje powinny być wykonywane regularnie, by przyniosły efekty.

Ćwiczenia polegające na zasysaniu wewnętrznej części policzków również pomagają optycznie wyszczuplić twarz. Sięgając po takie ćwiczenia, stymulujemy i wzmacniamy mięśnie twarzy, dzięki czemu nadajemy twarzy lepszy wygląd. Regularne wykonywanie ćwiczeń może zapobiec procesom starzenia się i opóźnić powstawanie zmarszczek. Może nawet delikatnie zmienić rysy twarzy!

Jak ćwiczyć mięśnie ust? Wymawiając samogłoski (a, e, i, o, u), a także robią tzw. popularny dzióbek. Takie ćwiczenia pozwalają wyćwiczyć usta i usprawnić mięsień okrężny ust.

Jak wyszczuplić twarz dzięki ćwiczeniom?

Każda, regularna aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą o obniżonej kaloryczności (mniej niż dzienne zapotrzebowanie organizmu) będzie pozytywnie wpływać nie tylko na figurę, ale także na wygląd twarzy.

Optyczne wyszczuplanie twarzy

Zawsze też można sięgnąć po kilka sprawdzonych trików. Doświadczony fryzjer będzie potrafił dobrać fryzurę, która pomoże optycznie wyszczuplić okrągłą buzię. Podobnie zadziała profesjonalnie wykonany makijaż. Warto wybrać się po poradę do makijażystki, która krok po kroku wyjaśni, jak konturować twarz kosmetykami.

Jak odchudzić twarz makijażem?

Makijaż poprawia nasze samopoczucie, ukrywa niedoskonałości i wyraźnie nadaje twarzy atrakcyjności. Aby wyszczuplić twarz makijażem, warto skupić się na konturowaniu. Modelowanie twarzy za pomocą bronzera i różu może "zmiękczyć" twarz, przywrócić jej właściwe proporcje i zmienić jej wygląd.

Odchudzanie twarzy za pomocą makijażu powinno również skupiać się na podkreślaniu oczu. Dobrze sprawdzają się makijaże w stylu smoky eyes, w których oczy są wyraźnie podkreślone czarną kredką lub eyelinerem. W takim makijażu na pierwszym planie znajdują się duże, pięknie umalowane oczy. Pozostała część makijażu powinna być delikatna, usta słabo zarysowane, a policzki delikatnie rozświetlone. Warto pamiętać, by nie podkreślać mocno policzków różem, by nie uzyskać efektu przerysowania. Podkreślając oczy, pamiętajmy o oszczędnym stosowaniu pozostałych kosmetyków do makijażu.

