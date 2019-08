Ćwiczenie na czczo ułatwia odchudzanie. Prawda czy fałsz?

Szybkie odchudzanie nie zawsze musi być bezpieczne. Szereg mitów, które funkcjonują na temat stosowania diety oraz treningów może w znacznym stopniu odbić się nie tylko na efektach odchudzania, ale przede wszystkim na naszym stanie zdrowia i kondycji fizycznej. Czy ćwiczenia na czczo ułatwiają odchudzanie?

Jak ćwiczyć, żeby schudnąć?

Odpowiednio dobrany trening jest jedną z nieodłącznych części skutecznego odchudzania. Dieta i ćwiczenia fizyczne są niezwykle ważne w przypadku redukcji zbędnego tłuszczu, jednak modelowanie sylwetki wymaga też racjonalnego podejścia do podejmowanych wysiłków. Z tego względu ćwiczenia na czczo nie są polecane dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają pracę nad rzeźbieniem sylwetki oraz są na starcie kuracji odchudzającej.

Ćwiczenia z pustym żołądkiem – za i przeciw

Teoria mówiąca o tym, że ćwiczenia na czczo pozwalają szybciej redukować tkankę tłuszczową, została obalona. Mitem jest, że wydzielająca się po posiłku insulina oraz dostarczana do organizmu glukoza blokują spalanie zbędnego tłuszczu. Udowodniło to wiele badań, które miały na celu sprawdzić, jakie efekty spalania tkanki tłuszczowej obserwowane będą u osób spożywających posiłek przed treningiem oraz ćwiczących na czczo. Okazało się, że przy stosowaniu identycznej diety z deficytem kalorycznym i takiego samego treningu osoby ćwiczące na czczo oraz osoby ćwiczące po posiłku, spaliły tyle samo tkanki tłuszczowej. Dowodzi to, że największy wpływ na efekty ćwiczeń w czasie odchudzania ma przede wszystkim prawidłowo ułożona dieta oraz właściwe dobrana aktywność fizyczna.

Warto wiedzieć, że na efekty odchudzania wpływa także intensywność oraz czas trwania treningu – aby zacząć spalać tłuszcz, trzeba nastawić się na minimum 30-minutowy wysiłek fizyczny, bo inaczej nie uaktywnimy procesów czerpania energii z rezerwy tłuszczowej.

Ćwiczenia na czczo a spalanie tłuszczu

Ćwiczenia na czczo nie przyśpieszają spalania tłuszczu, ale za to mogą w negatywny sposób odbić się na samopoczuciu oraz niezbędnej w czasie odchudzania motywacji. Ćwicząc na czczo, narażamy się na wiele nieprzyjemnych dolegliwości, które mogą powodować problemy z wykonaniem planu treningowego nie tylko w przypadku intensywnego wysiłku.

Już sama dieta odchudzająca i zmiana nawyków żywieniowych to spore obciążenie dla organizmu, a jeżeli dodamy do tego jeszcze ćwiczenia na czczo, może się okazać, że zakończą się one szybciej, niż przewidywaliśmy ze względu na brak sił, ból i zawroty głowy, a nawet omdlenia.

Co więcej, brak dostarczonej do organizmu energii w postaci pełnowartościowego posiłku może zakończyć się spalaniem mięśni, a nie tkanki tłuszczowej, co powoduje dodatkowe problemy i może negatywnie odbić się na stanie zdrowia.

Niedopuszczalne jest, aby ćwiczyć na czczo i następnie udać się np. do pracy bez zjedzenia czegokolwiek – takie postępowanie może zrujnować wysiłek, który wkładamy w treningi i znacząco utrudnić normalne funkcjonowanie!

Podsumowując, w przypadku odchudzania liczy się przede wszystkim podejście zdroworozsądkowe. Nie należy przejadać się przed treningiem oraz ćwiczyć z pustym żołądkiem, bo nie przyśpieszymy w ten sposób spalania tłuszczu, a jedynie możemy zaszkodzić naszemu zdrowiu. Warto pamiętać, że posiłek powinniśmy zjeść na dwie godziny przed treningiem, aby uniknąć uczucia znużenia, które będzie powodowane procesami trawiennymi.

Tuż przed wysiłkiem można wspomóc się suplementami przedtreningowymi, choć nie jest to koniecznością, ale za to niezbędne jest uzupełnienie energii tuż po treningu w celu zahamowania reakcji katabolicznych i zapewnienia szybkiej regeneracji powysiłkowej. W tym celu można skorzystać z suplementów uzupełniających białko i węglowodany tuż po zakończeniu ćwiczeń, co pozwoli zyskać czas na przygotowanie pełnowartościowego posiłku potreningowego, który powinniśmy zjeść do dwóch godzin po treningu.

