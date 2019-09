Ćwiczysz i ograniczasz kalorie na diecie? Twoje kości mogą na tym ucierpieć

Badania koncentrowały się na tłuszczu w szpiku kostnym myszy. Chociaż tłuszcz zlokalizowany w kościach jest jeszcze słabo poznany, jak na razie jest uważany za szkodliwy dla kości ssaków, w tym ludzi, ponieważ osłabia kości. Mniej tłuszczu jest zwykle oznaką lepszego zdrowia kości.

Badania nad kośćmi

Wcześniejsze badania analizowały wpływ liczby kalorii i ćwiczeń na tłuszcz w szpiku kostnym, a także rolę ćwiczeń fizycznych. Odkryto, że ​​w otyłości spowodowanej nadmiarem kalorii zwiększa się ilość tłuszczu w szpiku kostnym. Ćwiczenia, zarówno u myszy otyłych, jak i o normalnej wadze redukowały tłuszcz w szpiku kostnym i poprawiały gęstość kości.

Najnowsze badanie dotyczyło tego, co dzieje się z tłuszczem w szpiku i ogólnym zdrowiem kości podczas ograniczania kalorii. Myszy podzielono na 4 grupy: grupa stosująca regularną dietę, grupa stosująca dietę o ograniczonej kaloryczności, grupa, która ćwiczyła, i grupa, która ćwiczyła i ograniczała kalorie. Myszy z ostatniej grupy jadły 30 procent mniej od tych na regularnej diecie.

Jak podaje Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) „umiarkowanie aktywna” kobieta w wieku ok. 30 lat powinna spożywać 2000 kalorii dziennie. 30-procentowa redukcja byłaby równoznaczna z dietą 1400 kcal dziennie, co stanowi mniej więcej tyle, ile spożywa większość kobiet próbujących schudnąć w tempie 0,5 kg tygodniowo.

Ciekawe odkrycia

Myszy z grupy ograniczającej kalorie straciły na wadze, przy czym, jak podają autorzy „było to łagodne ograniczenie kalorii i stwierdziliśmy znaczny wzrost tłuszczu w szpiku kostnym”. W tej grupie również zmniejszyła się masa kości z powodu redukcji kalorii.

Obie grupy myszy na diecie redukcyjnej otrzymywały suplementy: witaminy i składniki mineralne w celu wyrównania do ilości, jaką grupa na regularnej diecie otrzymywała z pokarmu. To obrazuje, że wpływ na zdrowie kości miało ograniczenie kalorii, a nie brak składników odżywczych.

Po wprowadzeniu ćwiczeń do grupy na diecie o zmniejszonej kaloryczności zmniejszyła się ilość tłuszczu w szpiku kostnym podobnie jak w poprzednich badaniach, ale ogólna masa i jakość kości również się zmniejszyła. Zamiast uczynić kości mocniejszymi, ćwiczenia sprawiły, że kości stają się bardziej kruche, gdy zostanie dodatkowo włączone ograniczenie kalorii.

Efekt może się przekładać na ludzi

„Patrząc na to z perspektywy ludzkiej, nawet dieta o niższej kaloryczności, która jest bardzo zdrowa pod względem odżywczym, może mieć negatywny wpływ na zdrowie kości, szczególnie w połączeniu z ćwiczeniami” – informują autorzy badania. – „Jest to ważne do rozważenia dla kobiet, ponieważ z wiekiem zdrowie kości zaczyna naturalnie słabnąć. Twoje dzienne spożycie kalorii i rutyna ćwiczeń mogą mieć duży wpływ na siłę kości i ryzyko złamania”.

Zespół planuje przeprowadzić więcej badań, aby przyjrzeć się działaniu tłuszczu w szpiku kostnym i dlaczego na jego obecność mają wpływ ćwiczenia oraz dieta.

