Wczesne objawy białaczki u dzieci. Sygnały, których nie wolno ignorować

Białaczka najczęściej dotyka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych, choć może wystąpić niezależnie od wieku – pojawia się też u maluchów, nastolatków i osób dorosłych. W przypadku dzieci jest to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Choroba na ogół rozwija się powoli, dając bardzo subtelne sygnały i zdarza się, że jest wykrywana podczas rutynowych badań krwi lub podczas diagnozowania innej choroby, np. sezonowego przeziębienia. Czasem jednak białaczka postępuje bardzo szybko, a dziecko uskarża się na różne dolegliwości, które powinny wzbudzić niepokój rodzica.

Białaczka – nowotwór krwi

Białaczka atakuje komórki krwi. Powoduje, że patologicznie zmienione białe krwinki rozwijają się w szpiku kostnym i hamują wytwarzanie zdrowych komórek krwi. Następnie wędrują one przez krwioobieg. Docierają także do wszystkich narządów wewnętrznych, zaburzając ich pracę.

Wyróżnia się kilka rodzajów białaczki, np. ostrą białaczkę limfoblastyczną czy ostrą białaczkę szpikową.

Białaczka – objawy u dzieci

Wiele objawów, które są charakterystyczne dla białaczki, mogą występować także w przebiegu innych chorób, dlatego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań, by wykluczyć nowotwór krwi. Wczesne objawy zależą również od tego, czy dziecko ma ostrą czy przewlekłą białaczkę. Objawy ostrej białaczki często pojawiają się szybko i mogą być bardziej zauważalne. Objawy u osób z przewlekłą białaczką mogą być łagodniejsze i stopniowo rozwijać się z czasem.

Czytaj także:

Co roku przybywa 6 tys. chorych na białaczkę

Objawy, które powinny zaniepokoić:

Anemia

Niedokrwistość pojawia się, gdy w krwioobiegu znajduje się za mała liczba czerwonych krwinek. Są one odpowiedzialne za przenoszenie tlenu w organizmie. Jeśli jest ich za mało, pojawiają się następujące objawy:

zmęczenie,



osłabienie,



zawroty głowy,



zadyszka,



bóle głowy,



blada skóra,



uczucie zimna.



Podatność na infekcje

Chociaż w organizmie znajduje się dużo białych krwinek, nie pracują one we właściwy sposób, a to oznacza, że nie chronią organizmu przed infekcjami.

Bóle kości i stawów

Ból nóg może być spowodowany wzrostem kości, co jest normalnym i naturalnym zjawiskiem. Jednak warto pamiętać, że ból kości i stawów może być też objawem białaczki.

Powiększone węzły chłonne

Białaczka może, choć nie musi, powodować powiększenie węzłów chłonnych.

Powstawanie siniaków

Białaczka powoduje, że w krwioobiegu znajduje się niewiele płytek krwi, które są odpowiedzialne m.in. za proces krzepnięcia. Łatwość powstawania krwiaków i siniaków jest objawem niepokojącym.

Brak apetytu i ból brzucha

Jeżeli białaczka spowoduje obrzęk narządów wewnętrznych, może dojść do ucisku na żołądek. To z kolei często powoduje ból brzucha, utratę apetytu oraz spadek masy ciała.

Zmęczenie i złe samopoczucie

Dzieci, które zmagają się z nowotworem krwi odczuwają silne zmęczenie. Są osłabione i nie mają chęci do zabawy. Ogólnie czują się źle i mogą mieć problem z określeniem, z czego wynika ich stan.





Białaczka – szybka reakcja ma znaczenie

W leczeniu nowotworu najważniejszy jest czas. Im szybciej zostanie postawiona właściwa diagnoza, tym większe szanse na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest, by rodzice i opiekunowie dziecka nie bagatelizowali niepokojących objawów.

Czytaj także:

Białaczka ma związek z czystością mieszkania?