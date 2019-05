Dlaczego warto jeść kefir? 5 rewelacyjnych właściwości

Kefir jest stosunkowo tanim produktem. Znajdziemy go w każdym sklepie i najczęściej mamy wybór kilku marek. Warto czytać etykiety, ponieważ skład kefiru powinien być naprawdę bardzo krótki. Do kefiru właściwie nie trzeba dodawać żadnych aromatów, barwników czy konserwantów. Często wymienione są tylko dwa składniki: mleko pasteryzowane i kultury kefirowe/bakterii. To wszystko. W zależności od marki kaloryczność kefiru może być różna, jednak najczęściej jest to około 45 kalorii w 100 g. Standardowe opakowanie (400 g) zawiera więc jakieś 180 kalorii.

Kefir jest gęstym napojem z mleka fermentowanego, zawierającym bogatą florę bakteryjną ziaren kefirowych. Przyjazny napój słynie z probiotyków i drożdży, które mogą całkowicie rekolonizować przewód pokarmowy po zastosowaniu antybiotyków. Ponowny wzrost dobrych bakterii w naszych jelitach jest niezbędny dla zachowania zdrowia. Jest wiele powodów, aby konsumować ten gęsty, biały napój.

Czytaj także:

Dlaczego warto chrupać marchewki? 6 dobrych powodów

Kefir zawiera mnóstwo składników odżywczych

Ten niepozorny napój jest bogatym źródłem białka. Zapewni naszemu organizmowi także sporą dawkę wapnia i fosforu. Kefir jest bogaty w witaminy z grupy B, w szczególności B1, B12 i biotynę, koenzym, który pomaga metabolizować węglowodany jako energię, a nie w postaci tłuszczu. Witaminy te pomagają regulować pracę nerek, wątroby i układu nerwowego oraz łagodzić choroby skóry. To, ile tłuszczu i węglowodanów będzie zawierał, zależy mleka na którym został przygotowany. W sklepach możemy znaleźć np. kefiry 0% tłuszczu.

Kefir ma wpływ na odporność organizmu

Kefir zawiera mnóstwo probiotyków, które w naturalny sposób wspierają pracę układu odpornościowego poprzez poprawę flory bakteryjnej jelit. Może to być szczególnie pomocne w przypadku różnego rodzaju zatruć.

Czytaj także:

6 produktów, których lepiej nie jeść i nie pić na pusty żołądek

Kefir poprawia trawienie

Utrzymanie zdrowej równowagi bakteryjnej w jelitach jest bardzo ważne dla poprawnej pracy układu trawiennego. Jeśli flora jelitowa obfituje w korzystne kolonie bakterii, szybciej wchłaniamy składniki odżywcze i nasz organizm lepiej funkcjonuje. To m.in. dlatego kefiry są polecane w i po antybiotykoterapii. Ponadto pobudza apetyt i zwiększa produkcję enzymów trawiennych.

Kefir jest lepszy niż suplementy

Kefir jest lepszy niż suplementy probiotyczne, ponieważ jedna kapsułka sztucznych probiotyków zawiera zwykle około 15 milionów pożytecznych bakterii. Dla porównania, jedna mała szklanka świeżego kefiru zawiera ich znacznie więcej. Co ciekawe, kefir może być spożywane przez osoby z nietolerancją laktozy, ponieważ bakterie kwasu mlekowego przetwarzają laktozę na kwas mlekowy.

Kefir jest niskokaloryczny i sycący

Ten niepozorny napój jest bardzo sycący, dzięki czemu stanowi idealną przekąskę, która hamuje głód. Ponadto zawiera stosunkowo niedużo kalorii i bogatym źródłem substancji odżywczych.

Kefir można spożywać na wiele sposobów. Niektórzy piją go prosto z butelki, inni dodają do niego świeże owoce i miksują. Są też tacy, którzy jedzą kefir w porze obiadowej, wraz z ziemniakami i jajkiem sadzonym.

Czytaj także:

Jesz dużo i chudniesz – jak to osiągnąć? Co musisz wiedzieć o gęstości kalorycznej