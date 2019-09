Jednodniowa dieta na zmniejszenie obwodu bioder – czy to możliwe?

Dieta jednodniowa pozwala odchudzić biodra oraz talię i sprawdzi się np. przed wielkim wyjściem, ale nie sprawi, że w magiczny sposób pozbędziemy się nadwagi. Jest ona dobrym sposobem na pozbycie się spowodowanych np. zatrzymaniem wody w organizmie obrzęków oraz wzdęć, które sprawiają, że nasz brzuch wygląda, jak nadmuchany balon.

Jak odchudzić biodra?

Nadprogramowe kalorie szybko idą w biodra oraz brzuch i jeżeli się tam „zadomowią”, to dość trudno się ich pozbyć. Z tego względu warto wiedzieć, że wszelkie jednodniowe diety nie wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej, ale pozwalają jedynie pozbyć się nadmiaru wody z organizmu oraz wpływających na zwiększenie obwodu talii wzdęć. Diety jednodniowe są też sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn i pozbycie się uczucia ciężkości, które powoduje stosowanie bogatej w tłuszcze oraz cukry diety.

Odchudzanie bioder wymaga przede wszystkim systematycznego i racjonalnego działania, które uwzględnia stosowanie zdrowej, niskokalorycznej diety oraz aktywność fizyczną.

W sytuacjach podbramkowych, kiedy towarzyszy nam uczucie obrzmienia np. przed ważną imprezą, które uniemożliwia włożenie dopasowanej kreacji, można spróbować diety jednodniowej, ale lepiej się nie głodzić, bo nawet chwilowy niedobór energii może skutkować tym, że zakończymy imprezę po wypiciu jednego drinka.

Dieta jednodniowa na zmniejszenie obwodu bioder

Dieta jednodniowa na zmniejszenie bioder to niskokaloryczna dieta płynna, która bazuje na mlecznych koktajlach. Nie jest ona odpowiednia dla osób z niewydolnością i innymi schorzeniami nerek oraz osób nietolerujących mleka i przetworów mlecznych. W jednostkowych przypadkach dieta ta może spowodować biegunkę i ból brzucha oraz krępujące przelewanie się w brzuchu, więc warto przetestować ją wcześniej, jeżeli chcemy szybko schudnąć przed ważnym wyjściem.

Dieta jednodniowa – jadłospis

Jadłospis diety jednodniowej bazuje na mleku lub jogurcie naturalnym (jogurt polecany jest przede wszystkim dla osób, które cierpią na nietolerancję laktozy lub ich układ pokarmowy gwałtownie reaguje po spożyciu dużej ilości mleka), surowym żółtku i świeżych owocach. I tutaj jedna uwaga – aby bezpiecznie stosować tę dietę, trzeba wybierać jedynie świeże jajka z pewnego źródła oraz spożyć je przed rozbiciem i wyjęciem żółtka. Surowe żółtko nie powinno mieć bezpośredniego kontaktu ze skorupką jajka, bo to na niej znajdują się bakterie salmonelli.

Mleczno-jajeczne koktajle z dodatkiem świeżych owoców pomagają pozbyć się obrzęków, przyśpieszają metabolizm, stanowią dobre źródło cennych witamin oraz minerałów i są sycące.

Koktajle w diecie jednodniowej na zmniejszenie obwodu bioder – jak je przygotować?

Znajdziemy wiele przepisów na odchudzające koktajle, które stanowią podstawę diety jednodniowej. Możemy też dowolnie eksperymentować i tworzyć własne smaki, bazując na jogurcie naturalnym, mleku, żółtku jaja, świeżych owocach oraz warzywach. W przypadku warzyw lepiej unikać tych, które zawierają szczawiany, czyli np. szpinaku, bo obniżają one przyswajanie zawartego w mleku i jogurcie wapnia.

Co dodawać do koktajli? Najczęściej polecanym składnikiem są truskawki, jagody, melony, maliny, porzeczki i inne owoce, które akurat mamy pod ręką. Można korzystać z owoców mrożonych, bo są one doskonałym źródłem witamin oraz minerałów. Do przygotowania koktajli można także wykorzystać pomidory, marchew, dynię oraz gotowe soki wielowarzywne, ale nie mogą one zawierać substancji słodzących. Uzupełnieniem takiego posiłku mogą być świeże i suszone zioła oraz przyprawy np. cynamon; do koktajli nie powinno dodawać się cukru i innych substancji słodzących.

Dieta jednodniowa – efekty

Dieta jednodniowa na szczupłe biodra pozwala pozbyć się około 1 kg wody z organizmu. Jak już wcześniej wspomniano, nie wpływa ono na redukcje tkanki tłuszczowej, ale za to wspomaga detoksykację i uzupełnia poziom wapnia w organizmie. Nie należy stosować jej zbyt często, bo może spowodować złe samopoczucie i ze względu na dużą ilość białka oraz działanie odwadniające, niekorzystnie wpływać na nerki.