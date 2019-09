Choroba trzewna. 6 objawów, które wymagają konsultacji lekarskiej

Celiakia to coraz powszechniejsza choroba genetyczna, która polega na trwałej nietolerancji obecnego w pszenicy, życie, owsie oraz jęczmieniu glutenu. Może ona rozwinąć się na każdym etapie naszego życia, więc warto poznać dość charakterystyczne objawy, które wymagają konsultacji lekarskiej.

Co to jest choroba trzewna?

Celiakię powoduje nietolerancja glutenu, która może być dziedziczona. Białko to występuje w niektórych zbożach i cechuje się dość wyjątkowymi właściwościami – po zmieszaniu go z wodą, otrzymujemy masę podobną konsystencją do gumy do żucia. Właściwości glutenu sprawiają m.in., że pieczywo wyrasta w czasie pieczenia i zachowuje swoją sprężystość. Co ważne, gluten znajdziemy nie tylko w pieczywie oraz wyrobach z mąki zawierających go zbóż. Dodawany jest on też do innych produktów spożywczych np. przetworów mlecznych w celu uzyskania ich odpowiedniej konsystencji, wyrobów mięsnych i wędliniarskich, ketchupu, a nawet lodów.

Choroba trzewna polega na trwałej nietolerancji glutenu, który powoduje przewlekły stan zapalny jelit. Zaliczana jest ona do grupy chorób autoimmunologicznych, a cechuje ją błędne działanie układu immunologicznego, który traktuje niektóre tkanki organizmu, jak „intruzów” i uruchamia przeciwko nim mechanizmy zwalczania zagrożenia. Powoduje to szereg dolegliwości zdrowotnych oraz realne ryzyko wystąpienia poważnych niedoborów żywieniowych. Najczęściej diagnozuje się celiakię u małych dzieci oraz osób w wielu 30-40; zgodnie ze statystykami częściej na celiakię chorują kobiety.

Choroba trzewna – objawy

Objawy zapalenie jelita cienkiego, które powoduje spożywanie glutenu, są dość charakterystyczne, ale tylko dla osób, które nieco wiedzą na temat celiakii. Większość z nas może mylnie brać je za objawy niestrawności, nerwicy żołądka oraz dolegliwości towarzyszące zespołowi jelita drażliwego.

6 objawów choroby trzewnej, które wymagają konsultacji lekarskiej

Rozwijająca się celiakia może powodować bardzo „delikatne” i początkowo niezbyt uciążliwe objawy. Wraz z postępem choroby, możemy zacząć odczuwać bardziej nasilone dolegliwości, które stopniowo zaczynają utrudniać normalne funkcjonowanie. Poniżej opisujemy 6 częstych objawów, które mogą wskazywać na chorobę trzewną.

1. Biegunka

W przypadku choroby trzewnej biegunka przybiera postać przewlekłą. Luźne stolce mogą być zarówno wodniste, jak i tłuszczowe co ma związek z upośledzeniem funkcjonowania kosmków jelitowych oraz zaburzeniami wchłaniania substancji odżywczych.

2. Spadek masy ciała

Spadek masy ciała, który nie jest związany z odchudzaniem, może być powodowany nietolerancją glutenu. W przypadku małych dzieci często obserwuje się spowolnione przybieranie na wadze; problemy z przyrostem masy ciała mogą pojawić się zarówno w czasie rozszerzania diety dziecka i wprowadzania do niego produktów z glutenem, jak i znacznie później.

3. Ból brzucha oraz towarzyszące mu wzdęcia

Bóle brzucha połączone ze wzdęciami także mogą wskazywać na problemy z tolerancją glutenu i rozwijająca się chorobę trzewną. W sytuacji, gdy występują często lub stają się codziennością, trzeba zasięgnąć porady lekarza.

4. Niedobory żywieniowe

Niedobory żywieniowe, które nie są związane ze stosowaniem diety oraz zaburzeniami odżywiania to kolejny z objawów celiakii. Mogą one powodować niedokrwistość, osteoporozę, problemy z zębami, wspomniany już spadek masy ciała oraz zagrażające życiu niedożywienie.

5. Nawracające afty oraz opryszczka wargowa

Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych oraz toczący się w organizmie stan zapalny powodują zwiększoną podatność na infekcje. U osób chorych na celiakię często obserwuje się nawracającą opryszczkę wargową oraz zmiany w obrębie błony śluzowej wewnątrz jamy ustnej, czyli afty oraz pleśniawki.

6. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego

Postępująca celiakia wpływa na działanie całego organizmu. W przebiegu tej choroby występują zaburzenia w funkcjonowaniu męskiego oraz żeńskiego układu rozrodczego, m.in. zmniejszona płodność lub niepłodność, problemy z erekcją i impotencja, a także problemy z donoszeniem ciąży oraz poronienia.

