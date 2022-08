Dieta scandi sense – jadłospis i efekty najprostszej diety świata

Powszechnie wiadomo, że dieta oznacza styl życia, który prowadzimy na stałe. Dieta nie oznacza więc odchudzania, choć wiele osób używa tych dwóch słów zamiennie. Aby nasze usilne próby zrzucenia zbędnych kilogramów miały sens i efekty utrzymywały się latami, konieczne są jak najprostsze rozwiązania. Jeśli coś może wpasować się w twoją codzienną rutynę i nie wydaje ci się zbyt wielkim obowiązkiem, prawdopodobnie bardziej się tego trzymasz.

Suzy Wengel, duńska dietetyczka, która jest prezesem firmy biotechnologicznej, uważa, że zna sposób na utratę wagi i zdrowe odżywianie. W swojej książce „ The Scandi Sense Diet” szczegółowo opisuje plan, który zagraniczne media okrzyknęły „najprostszą dietą na świecie”.

Dieta Scandi Sense – na czym polega najprostsza dieta świata?

Scandi sense autorki Suzy Wengel to jeden z rodzajów nowoczesnych diet, który nie wymaga liczenia kalorii. Zgodnie z dietą każdy posiłek powinien składać się z czterech garści jedzenia – jednej garści białka, jednej węglowodanów i dwóch warzyw – oraz łyżki tłuszczu. Oznacza to wspomniany brak liczenia kalorii lub ważenia porcji jedzenia, co może być trudne, jeśli jesteś w podróży lub nie posiadasz wagi kuchennej.

Najprostsza dieta świata faktycznie ma sporo plusów. Jakość jedzenia, zbilansowanie i czas posiłku są tak samo ważne, jak całkowite spożycie kalorii. W końcu 500-kaloryczny kawałek ciasta to nie to samo, co 500 kalorii z warzyw, dzikiego łososia, awokado i jagód. Ponadto badania pokazują, że liczenie kalorii jest stresujące, a dla wielu osób nie jest zrównoważone. Jeśli skupisz się tylko na porcjach, możesz automatycznie ograniczyć kalorie.

Kolejnym plusem dla wielu osób jest to, że plan dopuszcza odpusty, w tym alkohol i smakołyki, i uczy, jak je dopasować.

Jest też pewna pułapka. W diecie Scandi Sense nie rozróżnia się produktów spożywczych z tej samej kategorii makroskładników. Na przykład zarówno awokado, jak i margaryna liczą się jako tłuszcz. Ale te pokarmy różnią się pod względem wpływu na twoje zdrowie. Podobnie, twoją porcją węglowodanów mogą być albo rafinowane ziarna (jak makaron), albo świeże owoce.

Zasady diety scandi sense

Dieta scandi sense polega na zbilansowanym żywieniu i jest polecana dla zdrowych osób dorosłych, które nie mają problemu z niedoborami żywieniowymi. Jej zasady są bardzo proste. Polega na:

jedzeniu trzech posiłków dziennie

odmierzaniu pokarmu ręką – wystarczą cztery garście różnego rodzaju produktów, by stworzyć dobre danie

komponowaniu w każdym posiłku łyżki tłuszczu, węglowodanów, białka i dwóch warzyw

nieliczeniu kalorii

Czy dieta Scandi Sense działa?

Dieta scandi sense jest prosta, ponieważ komponowanie posiłków odbywa się poprzez odmierzanie proporcji garściami. W ten sposób nie tylko wiemy, ile danych produktów powinniśmy użyć, ale też przygotowujemy tylko tyle jedzenia, ile jesteśmy w stanie zjeść.

Przy okazji ograniczamy ilość pożywienia oraz ilość kalorii, co pozwala nam zrzucić zbędne kilogramy. Założenia diety scandi sense sprawiają też, że konieczne jest komponowanie zdrowych posiłków, co zmniejsza ryzyko sięgania po niezdrowe przekąski. Stosując scandi sense, przestrzegamy zasad zbilansowanej diety.

Jak wynika z danych, na ogół kobiety na diecie scandi przyjmują około 1500 kalorii, a mężczyźni 2000. To dużo mniej niż normalnie.

Zalety diety Scandi Sense

Dieta scandi sense ma wiele plusów, wprowadza zdrowe nawyki żywieniowe i może spowodować utratę wagi. Do największych jej zalet należą:

to zdrowy sposób żywienia

nie trzeba liczyć kalorii

aby przestrzegać zasad diety, wystarczy jedzenie trzech posiłków dziennie

dieta ta dostarcza nam pełnowartościowej żywności

w diecie znajdują się zdrowe tłuszcze, produkty mleczne, produkty pełnoziarniste – nie trzeba z niczego rezygnować

nie trzeba mocno pilnować ilości jedzenia – wystarczy odmierzać je garściami

Przykładowy posiłek na diecie scandi sense

Komponowanie posiłków na diecie scandi naprawdę jest łatwe! Oto przykładowy jadłospis:

Śniadanie: kromka chleba (porcja węglowodanów), łyżka tłuszczu (np. awokado czy masła), pół jajka (porcja białka), dwie porcje warzyw (pomidory, ogórki)

Obiad: porcja ryżu, łyżka oleju, filet z ryby, surówka z marchwi i kapusty

Kolacja: krem pomidorowy z makaronem z łyżką oliwy z oliwek

