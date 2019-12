Co najbardziej liczy się w skutecznym odchudzaniu? Naukowcy mówią, że tylko tak osiągniesz efekty

„Starania, aby twoja dieta była idealna, doprowadzą cię do katastrofy. To szybka droga do rezygnacji z tego, co masz nadzieję osiągnąć” – mówi Shoshana Pritzker, dietetyk sportowy. Zamiast tego wielu ekspertów ds. żywienia zgadza się, że kluczem jest konsekwencja w działaniu.

Problem z perfekcją

W dzisiejszym świecie pragnienie doskonałości jest zrozumiałe. „Niezależnie od tego, czy wynika to z porównywania się z innymi ludźmi w mediach społecznościowych, czy po prostu radzenia sobie z rosnącymi wymaganiami codziennego życia, badania pokazują, że coraz więcej ludzi dąży do perfekcji” – mówi dietetyk Patty Coleman.

Jest tylko jeden problem: „Doskonałość nie istnieje i nie jest osiągalna” – zauważa dietetyk Lucy Call. Dlatego kiedy kogoś dopadnie dzień trochę gorszego odżywiania lub po prostu ulega pokusie, całkowicie przerywa ten dotychczasowy zdrowy wysiłek. Najpierw stawiasz wszystko na jedną kartę, a gdy przegrasz, poddajesz się i przestajesz walczyć dalej.

Prawda jest taka, że ​​jeden posiłek nie sprawi, że przytyjesz, podobnie jak jeden posiłek nagle nie sprawi, że będziesz w formie. Mimo to, kiedy przerywamy naszą pogoń za „doskonałością”, czujemy się, jakbyśmy ponieśli porażkę. I poddajemy się, nie wracając do tego, co było.

Pritzker sugeruje, aby pomyśleć o tym w ten sposób: „Jeśli wylejesz kroplę wina na bluzkę, można to naprawić, prawda? Ale mentalność „wszystko albo nic” mówi: „No cóż, już rozlałem kroplę wina na moją bluzkę, równie dobrze mogę wylać na nią resztę butelki”. Teraz bluzka nadaje się tylko do wyrzucenia. Ale mógłbyś uratować ją, gdyby była na niej tylko ta jedna kropla wina. Innymi słowy, możesz iść dalej bez cofnięcia twoich postępów po jednym niezdrowym posiłku. Ale dalsze spożywanie niezdrowej żywności przez resztę dnia znacznie utrudni ten proces.

Dlaczego konsekwencja jest taka ważna?

Dla większości ludzi całkowita zmiana sposobu jedzenia to po prostu zbyt wiele, aby poradzić sobie z tym wszystkim naraz. Poszukując doskonałości poprzez zmianę kupowanych przez nas produktów spożywczych, sposobu gotowania, nowych potraw, które przygotowujemy na każdy posiłek, a także rozpoczynania nowego planu ćwiczeń… Nic dziwnego, że w pewnym momencie to po prostu się nie udaje.

„Kiedy konsekwentnie pracujesz nad zmianą jednego nawyku na raz, a następnie przechodzisz do następnego, gdy ten pierwszy zmieniony nawyk staje się drugą naturą, możemy faktycznie osiągnąć nasze cele zdrowotne szybciej” – mówi Call. „Moje doświadczenie z pracy dietetyka jest takie, że kiedy klient dokonuje jednej zdrowej zmiany, zaczyna robić ich coraz więcej, ponieważ napędza go dobre samopoczucie zamiast ciągnięcia w dół przez nadmierną pogoń za perfekcją”.

Dążenie do spójności pozwala również jeść potrawy, które nie pasowałyby do „idealnych” ram. Prawdopodobnie widziałeś kogoś, kto stosuje dietę oczyszczającą lub restrykcyjną (a może sam na takiej byłeś). Podczas diety taka osoba jest w stanie wyrzec się ciągłego podjadania np. pączków podczas pracy w biurze. „Ale kiedy dieta się skończy, nie może przestać jeść pączków za każdym razem, gdy wchodzi do biura” – mówi Call.

„Dążenie do perfekcji w naszej diecie uczy nas, że nie możemy uwzględniać żywności, która regularnie pojawia się w naszym życiu (jak wspomniane pączki)” – wyjaśnia. – „Ale kiedy w końcu sięgamy po te produkty, nie wiemy, jak je jeść z umiarem”.

Jak konsekwentnie dążyć do celu?

1. Wyznacz sobie (obiektywnie) dobre, realne cele

„Sugeruję skupienie się na jednym lub dwóch celach jednocześnie” – mówi Coleman. „Na przykład wypracuj jeden nawyk zorientowany na sprawność fizyczną i jeden nawyk zorientowany na jedzenie, aby wprowadzić drobne, ale znaczące zmiany, na których możesz dalej opierać swoje dążenia. Ważne jest, aby każdy aspekt celu był realistyczny i było to coś, co naprawdę chcesz osiągnąć, zwiększając w ten sposób swoją motywację”.

2. Nie sięgaj po żywność, której nie uwzględnia twój plan

„Postawienie na restrykcyjną lub modną aktualnie dietę (czyli taką, która wymaga perfekcji) powoduje, że masz jeszcze większą ochotę na jedzenie, którego nie uwzględnia ten plan dietetyczny” – mówi Pritzker. A czy rzeczywiście warto niweczyć swoje wysiłki przez głupią zachciankę? – „To tylko jedzenie”. Czyli nie warto.

3. Wróć na dobrą drogę

„Ponowne przyznanie sobie pozwolenia na jedzenie poza dozwoloną żywnością pozwala odzyskać kontrolę. Możesz zdecydować, kiedy jest właściwy moment, aby coś zjeść lub czy istnieje zdrowszy wybór, który zaspokoi twoje pragnienie” – wyjaśnia Pritzker. „Jeśli jesz coś niezbyt zdrowego, czerp z tego radość i pójdź dalej. Nie wymierzaj sobie kar. Wróć do zdrowych nawyków przy następnym posiłku lub przekąsce”.

4. Zmieniaj posiłki, by uniknąć wpadnięcia w rutynę

„Od czasu do czasu możemy wpaść w rutynę jedzenia” – mówi Coleman. „Aby temu przeciwdziałać, spróbuj zrobić zakupy w innym sklepie spożywczym, na rynku lub znajdź nową żywność, którą można włączyć do swoich ulubionych posiłków. Zapoznaj się z dostępnymi produktami, aby znaleźć sezonowe owoce, warzywa, a nawet produkty pełnoziarniste”.

5. Śledź swoje postępy w czasie

Nie zapomnij świętować swoich postępów i osiągnięć. „Ustalaj nowe strategie i rozwiązania we wszystkich obszarach, które wymagają pracy, aby nadal dążyć do większych zmian stylu życia i celów” – zaleca Coleman. „Jeśli jesteś konsekwentny i nie poddajesz się, gdy po drodze pojawiają się problemy, wszystko jest osiągalne”.

