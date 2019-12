Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na związek?

Media społecznościowe mają wpływ na nasze życie na wiele sposobów – czasem dobry, niekiedy zły. Jesteśmy połączeni z większą liczbą osób i informowani szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Daje nam to możliwość poznania tego, co dzieje się w życiu naszych przyjaciół i dzielenia się ważnymi momentami w najszybszy możliwy sposób. Ale co social media zrobiły z intymnymi związkami?

Na Facebooku możesz wskazać, że jesteś singlem, w związku, jesteś zaręczony, żonaty, rozwiedziony, a nawet możesz powiedzieć „to skomplikowane”. Użytkownicy mogą również ukryć swój status związku. A jeśli ktoś zdecyduje się nie wyświetlać statusu swojego związku? Czy to oznacza, że ​​to nie jest poważne, że nie są zadowoleni lub że chcą wyglądać na singli?

Czy lajkowanie zdjęć jest powodem do zazdrości?

Czy to, kogo obserwujemy na Instagramie, ma negatywny wpływ na nasz związek? Czy lajkowanie zdjęć innych kobiet lub mężczyzn może być powodem do zazdrości? O tym dyskutowali Emil Imanzade, Ilona Willner i psychoterapeutka Maria Rotkiel.

