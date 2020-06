Co można pić podczas postu przerywanego?

Jesteś na diecie zwanej przerywanym postem? Jeśli tak, to zapewne zastanawiasz się, co dokładnie wolno ci pić. A na to, jak i na wiele innych pytań związanych z utratą wagi można odpowiedzieć krótko: to zależy.

Czytaj także:

6 sposobów na post przerywany. Który jest najbardziej skuteczny?

Co można pić podczas przerywanego postu?

Przerywany post jest uważany za jedną z najlepszych diet, które można dziś stosować – obok diety śródziemnomorskiej. Wiele osób rekomendowało dietę jako sposób na zrzucenie wagi o wysokiej skuteczności. Post nie tylko pomaga schudnąć, ale też utrzymać wagę. Jednak chociaż sam pomysł jest prosty, czasami może być mylący. Pierwszy raz może nieść wiele pytań na ten temat.

Na przykład, jakiego harmonogramu postu należy przestrzegać i na jak długo? Co możesz jeść – a co ważniejsze, co możesz pić? Na szczęście istnieje wiele poradników, które mogą ci pomóc. Według ekspertów, ogólną ideą jest unikanie napojów, które mają jakiekolwiek kalorie. Mając to na uwadze, prawdopodobnie zapytasz raz jeszcze: co mogę pić? Spieszymy z odpowiedzią.

Kawa?

Jasne, ale upewnij się, że pijesz zwykłą czarną wersję, ponieważ czarna kawa nie ma żadnych kalorii. Ważne jest jednak, aby podczas postu nie dodawać cukru, śmietany ani mleka. Zamiast tego zachowaj je na czas trwania okien żywieniowych. Dodatkowo unikaj więcej niż jednego kubka, gdy pościsz.

Herbata?

Na szczęście masz mniej ograniczeń związanych z herbatą, ponieważ na ogół jest to napój bez kalorii. Upewnij się jednak, że jest to rodzaj pochodzący z torebek, liści lub płatków herbaty. Wynika to z tego, że herbata w butelkach jest często słodzona, więc może zawierać cukier i kalorie. Dodatki, takie jak miód, mleko lub śmietana, powinny być również spożywane podczas okien żywieniowych.

Woda?

Woda oczywiście nie zawiera kalorii. Dlatego zawsze będzie to dobry wybór napoju. W istocie, woda jest najlepszym sposobem na nawodnienie, na czczo lub nie. Jest to również sposób na uzupełnienie żołądka, aby uniknąć przekąsek. Dodanie odrobiny prawdziwej cytryny lub limonki może również pomóc poprawić smak, po prostu pamiętaj, by był to rzeczywiście owoc.

Napoje gazowane?

Tych opcji absolutnie nie wybieraj, nawet bez postu. Taki napój jest wypełniony dodanymi cukrami i, co ważne, jest gazowany. Po prostu nie jest to ogólnie zdrowy napój.

Czytaj także:

W ten sposób usprawnisz swój plan utraty wagi. Rezultaty cię zaskoczą!Czytaj także:

Oto, dlaczego nie chudniesz na poście przerywanym. Nie popełniaj już tych błędów!