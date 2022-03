Czy pominąć posiłek, jeśli poziom glukozy we krwi jest wysoki

O cukrzycy mówimy, gdy poziom glukozy we krwi jest zbyt wysoki. Jest to spowodowane tym, że trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie wykorzystuje jej skutecznie. Insulina jest hormonem, który „pomaga” glukozie z pożywienia dostać się do poszczególnych komórek organizmu gdzie zużywana jest w formie energii. Duże stężenie cukru we krwi definiuje się jako wyższe niż 130 mg / dl na czczo i powyżej 180 mg / dl dwie godziny po jedzeniu.

Co może wpłynąć na podniesienie poziomu glukozy we krwi?

Na zwiększenie poziomu glukozy we krwi może mieć wpływ niewłaściwe odżywianie. Dotyczy to zwłaszcza węglowodanów znajdujących się w ziarnach, ziemniakach i cukrze. Również stres i choroby mogą podnieść poziom glukozy we krwi. Wykonując pomiar glukozy, zastanów się też czy nie pominąłeś spaceru, czy może zapomniałeś wziąć leki? Zarówno ćwiczenia, jak i przepisane leki obniżają poziom cukru we krwi. Prowadzenie dziennika tego, co jesz, jak się czujesz, ile ćwiczysz oraz przyjmowanych leków i suplementów, może pomóc ci znaleźć przyczynę wysokiego poziomu cukru we krwi.

Pomijanie posiłków ma wpływ na poziom glukozy

Pomijanie posiłków może zwiększyć poziom glukozy we krwi. Jeśli twoje ciało nie otrzymuje regularnego dopływu energii z pożywienia, wątroba może "wpaść w panikę" i zacząć uwalniać glukozę do krwi. Próbując obniżyć wysoki poziom glukozy we krwi, nie pomijaj posiłku – wskazują lekarze.

Jedź zdrowe posiłki

Zamiast pomijać posiłek, jedz o stałej porze zbilansowane posiłki zawierające białko. Białko stymuluje trzustkę do produkcji insuliny, hormonu potrzebnego do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Włącz do diety posiłki na bazie warzyw nieskrobiowych, takich jak brokuły, grzyby i cebula oraz zdrowe tłuszcze: z awokado, orzechów lub oliwy z oliwek.

Nie zapomnij regularnie ćwiczyć

Ćwiczenia fizyczne to najlepsza strategia, która pomaga utrzymać właściwy poziom glukozy we krwi. Za każdym razem, gdy poruszasz się pieszo, na rowerze lub w ogrodzie, mięśnie twojego ciała zużywają część glukozy krążącej we krwi. Aktywność fizyczna redukuje insulinooporność i pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Nie trzeba spędzać codziennie kilku godzin na siłowni – wystarczy, że każdego dnia poświęcimy minimum 30 minut na umiarkowaną aktywność fizyczną np. spacer, gimnastykę, jazdę na rowerze, pływanie lub taniec.

