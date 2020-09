Jesteś na diecie i się odchudzasz? Ten czynnik może zadecydować, czy ci się uda

Dieta jest bardziej efektywna, jeśli przestrzegasz jej z partnerem. Tak wykazały badania naukowców z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Amsterdamie w Holandii. Okazuje się, że osoby, którym partner towarzyszył w zmianie trybu życia, osiągają większe sukcesy. Prawdopodobieństwo zrzucenia zbędnych kilogramów podnosi się wówczas trzykrotnie. Wynika to z prowadzenia podobnego trybu życia i wspierania się na każdym kroku, nawet podczas zakupów spożywczych. Doktorantka Lotte Verweij podkreśla, że zmiana przyzwyczajeń jest łatwiejsza, jeśli obydwie strony są zaangażowane.

Wsparcie jest kluczowe

Badanie RESPONSE-2 wykazało wcześniej, że osoby, które przeżyły atak serca, odnosiły się do programów redukcji masy ciała, aktywności fizycznej i rzucenia palenia, były bardziej skłonne do zmiany zachowań w porównaniu z osobami otrzymującymi zwykłą opiekę. W obu grupach mieszkanie z partnerem wiązało się z większym sukcesem w zmianie złych nawyków. Najbardziej zauważalna poprawa nastąpiła u pacjentów, którzy brali udział w programach stylu życia i mieszkali z partnerem.

To badanie uzupełniające miało na celu sprawdzenie, czy zaangażowanie partnerów w programy związane ze stylem życia miało wpływ na zmianę zachowania. „Jeśli partnerzy przyczynią się do przyjęcia zdrowych nawyków, może to stać się ważnym zaleceniem, aby unikać nawracających zawałów serca” – wyjaśniła pani Verweij.

Zmiana nawyków

„Pacjenci z partnerami, którzy przystąpili do programuodchudzania, stracili na wadze więcej niż pacjenci z partnerami, którzy nie przystąpili do programu” – powiedziała pani Verweij.

Dodała: „Pary często prowadzą podobny styl życia, a zmiana przyzwyczajeń jest trudna, gdy tylko jedna osoba podejmuje wysiłek. W grę wchodzą kwestie praktyczne, takie jak zakupy spożywcze, ale także wyzwania psychologiczne, gdzie wspierający partner może pomóc utrzymaćmotywację”.

Czytaj także:

Dieta niskowęglowodanowa czy niskotłuszczowa – która jest lepsza do utraty wagi?