3-dniowy post w trosce o zdrowie serca. Na czym polega dieta kardioloigczna?

Jest wiele osób, które uważają, że 3-dniowa dieta kardiologiczna przyspiesza utratę wagi i poprawia zdrowie serca. Plan określa ścisłe zasady, jakie produkty należy spożywać przez 3 kolejne dni w tygodniu. Przez pozostałe 4 dni można cieszyć się dowolnymi potrawami. Cykl ten należy powtarzać na początku następnego tygodnia tyle razy, ile potrzeba, aż do osiągnięcia docelowej wagi.

Posiłki na diecie to przede wszystkim źródło białka i zdrowych tłuszczów. Liczba kalorii jest wyjątkowo niska i wynosi 800-1000 kalorii dziennie. W diecie nie ma wytycznych dotyczących zmian stylu życia, takich jak aktywność fizyczna czy nawodnienie.

Pokarmy na 3-dniowej diecie kardiologicznej to:

Owoce: grejpfrut, banany, melony i jabłka

Warzywa: rzepa, fasolka szparagowa, marchew, kalafior, buraki, kapusta i brokuły

Produkty mleczne: lody waniliowe (raz dziennie na deser), twarożek, ser Cheddar

Białko: tuńczyk, jajka, drób bez skóry, masło orzechowe i chude kawałki wołowiny i wieprzowiny

Zboża: tosty i krakersy solone

Napoje: czarna kawa, herbata, woda i napoje gazowane

Sól i pieprz to jedyne dozwolone przyprawy



Jeśli żywność nie pojawia się na powyższej liście, jest zakazana w diecie.

Czy dieta wspomaga odchudzanie lub zdrowie serca?

Na diecie kardiologicznej można szybko zrzucić ok. 4,5 kg, jednocześnie poprawiając zdrowie serca. Ponieważ dieta jest bardzo restrykcyjna i ogranicza ilość spożywanego pokarmu, jest bardzo mało kaloryczna i może prowadzić do krótkotrwałej utraty wagi. Należy pamiętać, że prawie każda dieta z dzienną liczbą 800–1000 kalorii prowadzi do szybkiego spadku masy ciała.

Jednak zbyt duże ograniczenie kalorii może prowadzić do skutków ubocznych, takich jak ostry głód, nudności, bóle głowy i zmęczenie. Ponadto ograniczenia diety obowiązują tylko przez 3 dni w tygodniu, co na dłuższą metę być niezrównoważone i prowadzić do odzyskania wagi po wznowieniu normalnej diety. Dzieje się tak, ponieważ taki sposób odżywiania nie promuje długoterminowych zmian stylu życia ani zdrowych nawyków żywieniowych.

Dieta Birminghama a zdrowie serca

Chociaż nie ma dowodów na poparcie poglądu, że 3-dniowa dieta kardiologiczna korzystnie wpływa na zdrowie serca, ogranicza ona większość przetworzonej żywności, co może być korzystne. Chociaż eliminuje większość przetworzonych i bogatych w cukier produktów, pozwala też na lody waniliowe, biały chleb i napoje gazowane, z których wszystkie są powiązane z niekorzystnymi skutkami sercowo-naczyniowymi.

Według badania z udziałem ponad 105 000 osób ci, którzy jedli więcej przetworzonej żywności, mieli wyższe ryzyko chorób serca w ciągu średnio 5 lat. Mimo to 3-dniowa dieta kardiologiczna jest stosowana tylko w określonych przypadkach. Potrzebne są dodatkowe badania, aby określić, jak inne składniki diety mogą wpływać na zdrowie serca.