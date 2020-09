Jak skutecznie kontrolować swoje ciśnienie krwi? Prof. Egan: „To proces”

Dr Brent M. Egan, profesor z University of South Carolina powiedział, że utrzymanie zdrowego ciśnienie krwi jest procesem ciągłym. Źle kontrolowane ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko zawału serca, niewydolności serca i udaru, ze względu na sposób, w jaki nadciśnienie wpływa na naczynia krwionośne i serce. Inne, nieco mniej poważne skutki uboczne mogą obejmować bóle głowy, zmęczenie, zmniejszoną tolerancję wysiłku i niewyraźne widzenie.

„Osoby z wysokim ciśnieniem krwi muszą być świadome swojego stanu, aby mogły podjąć kroki w celu jego opanowania. W przypadku wielu osób obejmuje to zarówno zdrowy styl życia, jak i leczenie” – powiedział prof. Egan. „To spójny, długotrwały, ciągły proces, a nie epizodyczne wydarzenie”.

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi

Chociaż lekarze od lat mierzą ciśnienie krwi za pomocą stetoskopu lub ciśnieniomierza, istnieje też inna metoda. Nazywa się to ambulatoryjnym monitorowaniem ciśnienia krwi, które wykonuje odczyty przez 24 godziny i jest uważane za dokładniejsze. Badanie polega na automatycznym, całodobowym mierzeniu ciśnienia krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora. Choć jest badaniem nieinwazyjnym, to jednak z uwagi na czasochłonność, ograniczoną dostępność i pewną uciążliwość dla badanego, znajduje zastosowanie jedynie w określonych sytuacjach.

„Wyzwanie, aby ambulatoryjne zarządzanie ciśnieniem krwi stało się złotym standardem w diagnostyce nadciśnienia, wymaga ukierunkowanej edukacji przeciwko zakorzenionemu oporowi większości lekarzy” – dr Guy L. Mintz, dyrektor w Northwell Health's Sandra Atlas Bass Heart Hospital. „Wiele gabinetów wzdraga się przed dużym kosztem ambulatoryjnego ciśnieniomierza, który waha się od 1500 do 3000 dolarów w zależności od typu monitora. Niechęć do zakupu ambulatoryjnego ciśnieniomierza jest również związana z ograniczoną ochroną ubezpieczeniową tego zabiegu. Jednak ostatnio sytuacja zaczyna się poprawiać”.

Jak kontrolować swoje ciśnienie?

Ważne jest, aby ludzie znali swoje wartości ciśnienia krwi, wykonując odczyt co najmniej raz w roku. Powinni również mieć świadomość, do której kategorii należą: ciśnienie normalne, podwyższone, nadciśnienie stopnia 1 lub nadciśnienie stopnia 2. Stąd konieczne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, jakie zmiany stylu życia lub leki mogą być potrzebne do utrzymania ciśnienia krwi. „Dla wielu pacjentów szkolenie w zakresie samokontroli ciśnienia krwi, w tym rejestrowanie wartości i przekazywanie ich personelowi medycznemu, jest korzystne w poprawie kontroli” – powiedział prof. Egan.

Ale nie tylko chory i lekarz mogą pomóc. Członkowie rodziny również mogą być wielkim wsparciem. „Zmiany stylu życia lepiej przeprowadzać razem” – powiedział. "Spacerujcie. Spożywajcie razem zdrowe posiłki i przekąski. Czasami pomoc w zakupie leków i transportu do lekarza będzie wystarczająca. Wreszcie, ważne jest, aby wszyscy byli świadomi poważnych zagrożeń związanych z nadciśnieniem. „Nadciśnienie pozostaje cichym zabójcą, ponieważ nie ma żadnych objawów i jest głównym czynnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu i postępującej choroby nerek” – dodał dr Mintz.

