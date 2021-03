Hormony, które mają znaczenie przy odchudzaniu. Co warto o nich wiedzieć?

Hormony wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Ich rola często nie jest doceniania w kontekście odchudzania. Mogą je wspierać oraz skutecznie utrudniać. Zadbanie swoje hormony, regularne badania i zdrowy tryb życia jest więc częścią nie tylko walki o lepszą sylwetkę, ale także o ogólne zdrowie.

Hormony a odchudzanie

Okazuje się, że na działanie hormonów mamy dość duży wpływ – np. dzięki redukcji stresu, zdrowej diecie i aktywności fizycznej możemy wspierać ich równowagę. Jednak nie zawsze jest ona zależna od nas. Zjawiska takie jak insulinooporność zdają się niweczyć niektóre wysiłki. Co o radzeniu sobie z hormonami mówią lekarze?

Hormony, które odgrywają rolę w regulacji wagi:

Kortyzol

Kortyzol, hormon stresu, może wpływać na nasz apetyt, co może prowadzić do przejadania się i przyrostu masy ciała. Dlatego radzenie sobie ze stresem jest kluczem do utraty wagi. Dowiedz się, co cię uspokaja: czy jest to przygotowanie filiżanki herbaty, codzienny spacer, kąpiel w gorącej wodzie lub spędzenie czasu na łonie natury.

Grelina

Grelina jest produkowana przez żołądek i często nazywana hormonem głodu. Jej poziom jest najwyższy, gdy żołądek jest pusty, i stopniowo opada po zjedzeniu. Na poziom greliny ma wpływ również stres. Może to być trudne w późnych godzinach wieczornych, gdy chcemy ograniczyć spożywane pokarmy. Dlatego ważna jest higiena snu, która zakłada spokój i wyciszenie.

Insulina

Zadaniem insuliny jest wprowadzanie glukozy (cukru) do naszych komórek. Podwyższony poziom insuliny wysyła do naszego organizmu sygnał, że pojawił się nadmiar cukru, który musi zacząć przekształcać w tłuszcz. Ten nadmiar tkanki tłuszczowej nie tylko zwiększa obwód talii, ale także powoduje, że komórki tracą wrażliwość na insulinę, co powoduje jeszcze większy przyrost masy ciała. Badania pokazują, że regularne ćwiczenia mogą pomóc poprawić wrażliwość na insulinę.

Leptyna

Wytwarzana przez komórki tłuszczowe leptyna sygnalizuje mózgowi, ile tłuszczu jest w organizmie. Kiedy poziom leptyny jest niski, zwykle odczuwasz głód; w odwrotnej sytuacji czujesz się pełny. Ale kiedy rozwija się otyłość, zaczynasz uodporniać się na leptynę. Może to narazić cię na problemy z sercem i cukrzycę. Ponieważ leptyna powstaje podczas snu, ludzie cierpiący na niedostatek snu są bardziej głodni.

Neuropeptyd Y

Neuropeptyd Y (NPY) jest neuroprzekaźnikiem, który pobudza apetyt. Ma to znaczenie, gdy nie jedliśmy od dłuższego czasu i organizm w naturalny sposób domaga się paliwa. Ale kiedy ktoś nie je wystarczająco często lub jest na restrykcyjnej diecie, NPY zaczyna również sprzyjać magazynowaniu tłuszczu lub zwiększaniu masy ciała. Dlatego unikaj zbyt długich przerw między posiłkami, jeśli masz problemy z głodem podczas odchudzania. Postaw też na wysokobiałkowe przekąski, które ustabilizują poziom cukru.

Estrogen

Badania pokazują, że zbyt wysoki poziom estrogenu przed menopauzą, znany również jako dominacja estrogenu, wiąże się z przyrostem masy ciała i zwiększonym magazynowaniem tłuszczu. Na przykład kobiety z zespołem policystycznych jajników (PCOS) są bardziej narażone na zaburzenia równowagi zarówno estrogenu, jak i testosteronu oraz mają insulinooporność. Receptą może być spożywanie dużej ilości błonnika, który zmniejsza wchłanianie estrogenu w przewodzie pokarmowym i odprowadza jego nadmiar poprzez wypróżnienia.

