Czy szczupła osoba może mieć insulinooporność? 5 niepokojących objawów

Insulina reguluje poziom glukozy we krwi. W sytuacji, gdy organizm przestaje właściwe reagować na jej działanie, mamy do czynienia z insulinoodpornością. Nieleczona insulinooporność prowadzi do stanu przedcukrzycowego oraz może spowodować rozwój cukrzycy typu 2.

Co to jest insulinooporność?

Insulinooporność zdarza się coraz częściej. Sprzyja jej niezdrowa dieta oraz siedzący tryb życia. W przypadku insulinooporności mamy do czynienia z obniżoną wrażliwością organizmu na działanie insuliny zarówno w przypadku normalnego, jak i podwyższonego poziomu tego hormonu. W efekcie mogą pojawiać się nie tylko różne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, ale także związane z nimi dolegliwości, które często są na tyle niespecyficzne lub nieuciążliwe, że możemy je zbagatelizować. Warto wiedzieć, że insulinooporność często wiązana jest z rozwojem różnych schorzeń np. wystąpieniem zespołu policystycznych jajników, zaburzeń miesiączkowania oraz nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi.

Objawy insulinooporności

Insulinooporność u osób szczupłych może powodować różne objawy. Może występować zarówno u osób, które skutecznie zredukowany zbędne kilogramy, jak i u osób, które nie mają żadnych problemów z przybieraniem na wadze, utrzymują właściwą dla siebie masę ciała, jedząc niemal wszystko i nie stosując żadnej diety, a także u osób, które zmagają się z niedowagą, spowodowaną np. uwarunkowaniami genetycznymi i ektomorficzną budową ciała. W tym przypadku często pojawienie się insulinooporności poprzedzają epizody hipoglikemiczne, czyli nagłe spadki poziomu glukozy we krwi spowodowane zarówno pominięciem posiłku, jak i niemające związku z ograniczeniem dostarczania glukozy do organizmu – wówczas hipoglikemia pojawia się pomimo regularnego uzupełniania poziomu glukozy we krwi.

Poniżej prezentujemy 5 częstych objawów insulinooporności, które występują u osób szczupłych.