Już wiadomo, dlaczego niektórzy niemal w ogóle nie tyją. Odkryto gen chroniący przed otyłością

Jeśli od zawsze nurtowało cię, z jakiego powodu niektórzy ludzie są zawsze szczupli, choć ich codzienna dieta pozostawia sporo do życzenia, to jednym z powodów tego zjawiska mogą być nasze geny. Naukowcom udało się odkryć genetyczną przyczynę wyraźnie mniejszej predyspozycji do przybierania na wadze.

Na łamach „Science” zaprezentowano wyniki najnowszych, międzynarodowych badań przeprowadzonych na ponad 640 tys. pacjentów z Meksyku, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które wskazują, z jakiego powodu można być mniej narażonym na tycie, nawet jeśli jemy więcej niż inni.

GPR75 – gen, który chroni przed otyłością

Genetycy z kilku ośrodków badawczych na świecie dokładnie przeanalizowali sekwencje genów związanych z niskim lub wysokim BMI u ponad 640 tys. dorosłych osób. Okazało się, że rzadki wariant genu GPR75, który występuje zaledwie u jednej na 3 tys. osób, może o 50 proc. zmniejszać ryzyko otyłości i sprawia, że jego nosiciele są średnio o 5,3 kg szczuplejsi niż pozostali ludzie, którzy mają inne warianty genów.

Genetyczna przyczyna szczupłej sylwetki

Jeśli jesteś szczęśliwcem, któremu w genetycznej loterii udało się odziedziczyć gen chroniący przed otyłością, możesz cieszyć się szczupłą sylwetką pomimo wysokokalorycznej diety, a twój organizm lepiej radzi sobie z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi i prawidłowym wydzielaniem insuliny.

Naukowcy potwierdzili to w badaniach laboratoryjnych na myszach. Osobniki, które zmodyfikowano genetycznie i wyposażono w wariant chroniący przed otyłością przybierały na wadze średnio o 44 proc. mniej niż pozostałe gryzonie.

Badacze uważają, że nowe odkrycie w przyszłości może przyczynić się do opracowania zupełnie nowych metod zapobiegania otyłości, nadwagi, a także różnych zaburzeń metabolicznych i cukrzycy typu 2, dzięki czemu leki odchudzające nowej generacji mogą być dużo bardziej skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej.

