Herbata imbirowa najlepsza na przeziębienie. Właściwości imbiru

Herbatę imbirową można kupić w większości sklepów. Aby jednak móc w pełni korzystać z dobroczynnych właściwości tej rośliny, warto przygotować napar samodzielnie, wykorzystując do tego świeży korzeń imbiru.

Roślina ta kojarzy nam się głównie z kuchnią azjatycką, ponieważ imbir dodawany jest do wielu potraw, co łatwo rozpoznać dzięki charakterystycznemu aromatowi. Jednak imbir, dzięki swoim właściwościom rozgrzewającym i korzennemu zapachowi, kojarzy nam się również z zimą i Bożym Narodzeniem. Imbir w formie przyprawy jest często dodawany do ciastek i piernika, pasztetów, grzanego piwa. Warto jednak wiedzieć, że imbir wykazuje właściwości lecznicze.

Jakie właściwości ma herbata z imbirem?

Herbata z imbirem przede wszystkim wzmacnia układ pokarmowy i łagodzi dolegliwości trawienne. Może pomóc na mdłości, złagodzić nudności, dlatego poleca się ją kobietom w ciąży.

Oprócz tego imbir doskonale rozgrzewa organizm, więc stosuje się go przy przeziębieniach i infekcjach dróg oddechowych. Pomaga wydalać z organizmu wirusy, łagodzi kaszel, rozrzedza wydzielinę z nosa i z oskrzeli.

Imbir jest również antyoksydantem, który działa antyoksydacyjnie i hamuje procesy zapalne. Działa też moczopędnie, oczyszczając organizm.

Na co jest dobra herbata z imbirem?

Herbata imbirowa pomaga:

łagodzić mdłości

łagodzić dolegliwości żołądkowo-jelitowe

łagodzić bóle brzucha

rozgrzewać organizm

wzmacniać układ immunologiczny

rozrzedzać wydzielinę z nosa

rozrzedzać wydzielinę z dróg oddechowych

Imbir – właściwości prozdrowotne

Imbir wykazuje silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przez rozwojem różnych schorzeń i poważnych chorób. Przewlekłe zapalenie jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, artretyzmem, chorobą Alzheimera, chorobami płuc i chorobami autoimmunologicznymi.

Imbir ma również działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Doskonale sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym.

Korzeń imbiru zapobiega również zaparciom, leczy wrzody żołądka oraz zwalcza wzdęcia, mdłości, wymioty, skurcze brzucha i biegunkę. Jest powszechnie stosowany przez kobiety w ciąży, ponieważ w naturalny sposób redukuje mdłości, ale także sprawdza się w czasie miesiączki, ponieważ zmniejsza bóle menstruacyjne.

Imbir działa żółciopędnie, dlatego zmniejsza dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Imbir jest rośliną, która bardzo korzystnie wpływa na układ krążenia, poprawiając przepływ krwi, dotleniając organizm. Zapobiega zawałowi i udarowi, redukując rozwój blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Kłącze imbiru ma właściwości odkażające, bakteriobójcze, dlatego stosuje się go przy chorobach o podłożu bakteryjnym

Herbata imbirowa na przeziębienie

Rozgrzewająca herbata z imbirem może pomóc zwalczyć przeziębienie i infekcję wirusową. Rozgrzewa organizm, pobudzając krążenie i stymulując go do wydalania wirusów. Dodatkowo rozrzedza wydzielinę zalegającą w nosie, zatokach czy drogach oddechowych, łagodząc bóle głowy i kaszel.

Do takiej herbaty na przeziębienie warto dodać plasterek cytryny, łyżkę miodu czy odrobinę soku malinowego. Dzięki temu będzie miała intensywniejsze działanie i silniej rozgrzeje organizm. Można również dolać do herbatki syropu z czarnego bzu, plaster pomarańczy czy cynamon. Dodatki poprawią walory smakowe herbaty, choć z samą cytryną i imbirem smakuje ona dobrze. Taką herbatę można pić wiele razy w ciągu dnia, by wzmocnić organizm.

Dobrze jest również zrobić domowy syrop do herbaty z imbirem oraz goździkami. Aby go przygotować, wystarczy umyć i obrać kawałek imbiru, następnie pokroić go na małe kawałki, dodać pozostałe składniki (np. skórki cytryny czy pomarańczy) i zagotować. Taki syrop najlepiej jest dosłodzić miodem, dzięki czemu zyska dodatkowe właściwości przeciwzapalne i wzmacniające organizm. Gdy się zagotuje, odstawiamy go do wystudzenia, przecedzamy i przelewamy do butelki. Gotowy syrop przechowujemy w chłodnym miejscu i dodajemy do napojów. Ma on cenne właściwości prozdrowotne i wzmacnia organizm.

Herbata z imbirem na mdłości

Herbata imbirowa pomaga łagodzić dolegliwości trawienne. Zwalcza mdłości, nudności i wymioty, uspokaja podrażniony żołądek. Działa wyciszająco, ale również żółciopędnie oraz rozkurczowo, dlatego może pomóc złagodzić wzdęcia i zwalczyć niestrawność.

Herbatkę z imbirem zaleca się kobietom w ciąży, które cierpią na poranne nudności. Popijanie naparu z imbiru małymi łykami oraz zagryzanie płatków migdałów może pomóc zwalczyć mdłości i poprawić samopoczucie.

Herbata z imbirem dodaje energii

Herbatka z imbirem jest w stanie również dodać nam energii. Świeży imbir pachnie bardzo intensywnie, ale dodany do herbaty z miodem czy cytryną, traci trochę swoją wyrazistość. Może za to poprawić nam nastrój i dodać energii do działania.

Herbata z imbirem na odchudzanie

Herbatka imbirowa pobudza do pracy układ pokarmowy, dlatego poleca się ją na osobom, które chcą zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. Imbir pobudza metabolizm, przyspiesza trawienie, pobudza wydzielanie śliny i soków żołądkowych. Herbatka imbirowa pomaga spalić tkankę tłuszczową z brzucha, dlatego może wspomóc naszą walkę o uzyskanie płaskiego brzucha.

Czy można codziennie pić herbatę z imbirem?

Regularne picie herbatki imbirowej może pozytywnie wpłynąć na układ trawienny i złagodzić dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Łagodzi wzdęcia, zaparcia, zwalcza niestrawność. Może także pomóc wzmocnić naturalną odporność.

Warto jednak pamiętać, że imbir nie jest dla wszystkich i nie powinny po niego sięgać osoby, które cierpią na nadciśnienie tętnicze czy wrzody.

Herbata z imbirem – przepisy. Jak zrobić herbatę z imbirem?

Aby zrobić herbatkę imbirową, należy umyć korzeń imbiru, a następnie zetrzeć go na tarce lub pokroić na kawałki. Taki imbir zalewamy wrzątkiem, dodajemy do niego kilka goździków, cytrynę czy miód (ale dopiero gdy napar ostygnie). Pijemy ciepły, rozgrzewając organizm.

Do herbaty imbirowej można dodać również sok malinowy, czarny bez czy syrop z róży. Dodatki smakowe są indywidualne i uzależnione od osobistych preferencji.

Czy obierać imbir do herbaty?

Imbiru do herbaty nie należy dodawać ze skórką, ponieważ imbir jest zabezpieczany dużą ilością konserwantów i innych substancji. Przed dodaniem go do napoju należy go dokładnie umyć i obrać. Imbir, który zamierzamy przechowywać w domu, pozostawiamy ze skórką. Imbiru nie trzeba chować do lodówki, może leżeć w koszyku lub pudełku zapewniającym mu dostęp do świeżego powietrza.

Herbata imbirowa – sposób przygotowania

Napar z imbiru można z powodzeniem przygotować w domowym zaciszu. Jedyne czego potrzebujemy to świeży korzeń imbiru, rondel, woda i miód do smaku. Niektórzy dodają także plasterki cytryny dla wzbogacenia smaku. Należy doprowadzić wodę w rondelku do wrzenia i wrzucić kilka plasterków imbiru. Roślinę gotujemy na małym ogniu przez 10-15 minut. Po tym czasie i po przestygnięciu, napar jest gotowy do picia. Można dodać miód i cytrynę do smaku.

Imbir – przeciwwskazania

Imbiru nie mogą stosować wszyscy. Nie zaleca się go osobom, które cierpią na choroby trawienne, refluks żołądkowo-przełykowy, wrzody żołądka albo dwunastnicy.

Imbir pobudza układ krążenia i może podnosić ciśnienie krwi. Z tego względu nie zaleca się spożywania go w nadmiarze osobom, które cierpią na nadciśnienie tętnicze.

