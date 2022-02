Ile kalorii ma banan? Wartości odżywcze bananów

Banany to jedne z najpopularniejszych owoców. Znajdziemy je w każdym sklepie spożywczym. Stanowią smaczną przekąskę, którą można zabrać ze sobą z domu. Jedni wolą niemalże niedojrzałe (lekko zielone) banany, inni najchętniej sięgają po to, które na skórce mają już plamki. Mimo swoich zalet (zawierają potas) banany nie cieszą się dobrą sławą. Uważa się, że nie są sprzymierzeńcem szczupłej sylwetki i że są kaloryczne. Okazuje się jednak, że choć są źródłem węglowodanów, to zawierają też witaminy i minerały, dzięki czemu są bardzo zdrowe. Niektórzy uważają je wręcz za najzdrowsze owoce!

Co zawierają banany?

Świeże banany są bardzo zdrowe, zawierają witaminy i minerały. Mają wyższy indeks glikemiczny niż jabłka, ale zawierają dużo więcej potasu wspomagającego serce. W składzie banana znajdziemy aż cztery witaminy: B, C, E i K. Dodatkowo zawierają pierwiastki takie jak wapń, potas czy magnez, dzięki czemu jedzenie bananów wpływa pozytywnie na kondycję organizmu.

witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę E

witaminę K

żelazo



potas

wapń

magnez

W owocach znajduje się również inulina, która korzystnie oddziałuje na mikroflorę jelitową, usprawniając procesy trawienne. Po zjedzeniu banana szybko podnosi się poziom energii. Owoce te zaleca się głównie osobom cierpiącym na różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe. Zawierają potas, więc znakomicie wzmacniają serce, regulują ciśnienie krwi i zapobiegają zaburzeniom rytmu.

Należy jednak pamiętać, że banan to także źródło węglowodanów. Jedzenie ich zbyt często może zbyt mocno podnieść poziom cukru w krwi. Warto jednak włączyć banany do diety.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany to owoce, które zawierają witaminy, szybko dodają energii i dostarczają najwięcej potasu ze wszystkich owoców. Z tego względu zaleca się spożywanie ich wszystkim osobom, które cierpią na serce. Oprócz tego banany nie dostarczają zbyt dużej ilości kalorii, dlatego można bez obawy je spożywać nawet na diecie odchudzającej.

Im bardziej dojrzały owoc, tym słodszy. Warto o tym pamiętać, ponieważ po spożyciu banana szybko podnosi się poziom glukozy w organizmie, dzięki czemu czujemy się silniejsi i mamy dużo energii. Z tego względu zaleca się jedzenie bananów w czasie intensywnego wysiłku fizycznego, np. po treningu czy w trakcie wędrówki górskiej.

Banan to też najlepszy owoc dla dzieci. Jest sycący i na długo dodaje energii, a w dodatku można go wykorzystać do przygotowania wielu smacznych posiłków. Zawiera dużo wartości odżywczych i witamin, można więc śmiało podawać go niemowlakom.

Korzyści z jedzenia bananów

Banany dostarczają największej ilości potasu spośród wszystkich owoców - średniej wielkości banan zawiera aż 350 mg potasu!

Natychmiast dodają energii

Sprawdzają się na diecie odchudzającej

Banany zawierają witaminy i minerały, dzięki czemu poprawiają funkcjonowanie organizmu

Zawierają przeciwutleniacze, które mogą chronić organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i wspomagać procesy ochronne na poziomie komórkowym

Pomagają uregulować ciśnienie krwi i tętno

Pomagają uregulować poziom cukru we krwi

Są prebiotykiem – żywnością, która stanowi pożywkę dla dobrych bakterii w mikroflorze jelitowej

Regulują procesy trawienne, ponieważ zawierają błonnik i inulinę

Są bogate w serotoninę i neropinefrynę, dzięki czemu poprawiają nastrój

Warto jednak pamiętać, że indeks glikemiczny bananów jest dość wysoki, przez co nie poleca się ich osobom cierpiącym na cukrzycę. W przypadku osób chorych na cukrzycę lepiej jest sięgać po gotowane warzywa niż banana.

Banany na pracę serca

Banany zawierają potas - aż 358 mg potasu w 100 gramach. Znajdziemy w nich również magnez - to sprawia, że wspierają pracę serca, zapobiegając występowaniu zaburzeń, arytmii i rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych. Poprawiają krążenie krwi, regulują ciśnienie tętnicze i stanowią naturalną profilaktykę dla rozwoju nadciśnienia.

Banany można jeść bez obaw w każdym wieku, dlatego warto włączyć je do diety zarówno dzieci, jak i seniorów, którzy powinni zadbać o serce. Zaleca się je także osobom, u których badania wykazały niedobór potasu.

Banany a poziom glukozy

Po zjedzeniu banana dość szybko podnosi się poziom glukozy w organizmie. Może nawet to nastąpić szybciej niż po zjedzeniu czekolady. Aby obniżyć indeks glikemiczny, warto wybierać niedojrzałe banany, które mają zieloną skórkę. Nawet to jednak nie pomoże tak mocno obniżyć indeksu glikemicznego banana, by mogły go jeść osoby chore na cukrzycę. Indeks glikemiczny banana wynosi powyżej 60, dlatego nie powinni go jeść cukrzycy.

Banany na trawienie

Banany stanowią pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych, które w mikrobiocie pomagają zachować równowagę. Z tego względu warto jeść je jak najczęściej, by wspomóc procesy zachodzące w mikroflorze jelitowej.

Owsianka na śniadanie z bananem to dobry pomysł na usprawnienie procesów trawiennych. Zawiera dużo błonnika, więc pomaga sycić na długo, a dodatkowo usprawnia metabolizm. Banany znakomicie dodają energii, takie śniadanie poprawia nastrój z samego rana.

Banany na dobry nastrój

Regularne jedzenie bananów poprawia również samopoczucie i nastrój. Dzieje się tak, ponieważ banany zawierają serotoninę, która odpowiada za dobre samopoczucie. Po zjedzeniu banana poprawia się nastrój, zyskujemy więcej energii do codziennych obowiązków. To chyba jedyny owoc, który tak działa.

Banany chronią przed wolnymi rodnikami

Owoce zawierają przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Dzięki temu wspomagają procesy odnowy komórkowej, chronią również organizm przed przedwczesnym starzeniem się. Dzięki zawartości witamin E i A mogą poprawić procesy zachodzące w skórze.

Jakie są rodzaje bananów?

W sklepach najczęściej spotykamy żółte banany, choć na świecie istnieje około 600 odmian tych owoców. Do najpopularniejszych należą:

banany żółte

banany czerwone

banany fioletowe

banany różowe

banany czarne

W polskich sklepach znajdziemy głównie banany Cavendish oraz Lady Finger, które charakteryzują się niewielkim rozmiarem.

Banany - mity

Czy końcówki bananów są trujące, a brązowe plamki oznaczają, że owoce nie nadają się do jedzenia? To tylko niektóre mity, jakie narosły wokół bananów. Czy końcówka banana zawiera robaki? Rzeczywiście, niektóre osoby odcinają czubki owoców, twierdząc, że mogą w nich znajdować się robaki albo pasożyty. Inne z kolei... sypią je solą, czekając, aż wyjdą z nich robaki. Nie jest to prawda - owoce te mają grubą skórę i żaden pasożyt nie jest w stanie pod nią się zagnieździć. Końcówka banana nie zawiera więc żadnych mikroorganizmów. Ciemny kolor końcówki wynika z kwiatostanu i w żaden sposób nie zagraża człowiekowi. Jeśli jednak ciemne końcówki banana nam przeszkadzają, śmiało można je odciąć.

Ile kalorii ma banan?

Banany kcal to zagwozdka - czy banany zawierają dużo kalorii? Owoce dostarczają energii, ale czy mają dużo kalorii? Jeden banan średniej wielkości zawiera 88 kalorii, nie jest to więc dużo. Duży owoc może zawierać około 150 kalorii. Wygląda więc na to, że zdecydowanie lepiej zjeść banana niż sięgnąć po słodkiego banana czy ciastko.

Są to jednak wartości uśrednione. Należy pamiętać, że im bardziej dojrzały jest banan, tym więcej kalorii zawiera. W dodatku rośnie też jego indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje szybki skok poziomu insuliny we krwi. Należy też podkreślić, że są to wartości obliczone dla produktu ze skórą. Po jej zdjęciu waga samego owocu spadnie.

A ile waży banan? Średniej wielkości banan waży około 170 gramów. Waga ta jednak zmniejszy się po obraniu owocu ze skórki. Średni banan bez skóry waży około 120 g. Są to owoce bardzo sycące, które warto włączyć do swojej diety na stałe. Zastanawiając się, czy wybrać banana czy batona, zdecydowanie postawmy na owoc.

Dobrze też pamiętać, że zjedzenie banana to nie puste kalorie. Owoc jest źródłem wartości odżywczych, wpływa pozytywnie na serce i procesy trawienne, usprawniając m.in. trawienie białek i wspomagając mikroflorę jelitową.

Suszone banany - ile to kalorii?

Suszone banany są dużo bardziej kaloryczne niż surowe owoce. W 100 gramach owoców może znajdować się nawet 365 kalorii! Popularne chipsy bananowe, które znajdziemy w sklepach, mogą więc dostarczać dużej ilości kalorii i cukru, i być niewiele lepszym wyborem niż surowe banany.

Dieta bananowa

Dużą popularnością cieszy się dieta bananowa, która pozwala zrzucić kilka kilogramów i uregulować poziom glukozy we krwi. Na czym ona polega? Dieta bananowa jest krótka, powinna trwać około 3 dni. Polega na zjedzeniu na śniadanie banana, a później w ciągu dnia kolejnych 2 owoców. Oprócz bananów na diecie bananowej należy pić około 2 szklanek mleka dziennie i 2 litrów wody niegazowanej. Taka dieta pozwala szybko zrzucić 2-3 kilogramy, poprawia też nastrój i dodaje energii. Zawiera błonnik, można ją traktować jako dietę oczyszczającą.

Banany - na co zwracać uwagę?

Gdzie przechowywać banany? Aby owoce długo były świeże, powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu. Nie należy trzymać ich z innymi owocami, głównie z jabłkami, bo wtedy dużo szybciej zaczną gnić. Aby owoce zachowały wartości odżywcze i świeżość, nie powinno się ich wkładać do chłodni. Lodówka to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym można przechowywać banany.

Warto też pamiętać, że mimo obierania banana ze skórki, owoc trzeba dokładnie umyć przed spożyciem. To pomoże pozbyć się drobnoustrojów, który mogły osadzić się na owocach w czasie transportu oraz w sklepie. Owoc należy zawsze obrać ze skórki, nie zaleca się jedzenia bananów nieobranych.

Przeciwskazania do jedzenia bananów

Owoców nie powinny jeść osoby chore na cukrzycę, które mogą spożywać jedynie owoce o niskim indeksie glikemicznym. Banany nie zaliczają się do takich. Nawet u osób zdrowych jedzone w nadmiarze mogą przyczynić się do podwyższenia poziomu glukozy we krwi.

Przepisy zawierające banan

W Polsce największą popularnością cieszą się banany w postaci surowej. Świeże owoce to zdrowe przekąski, bogate w wartości odżywcze. Można jednak wykorzystywać je na wiele sposobów, przygotowując z nich smaczne i zdrowe desery, chlebki, placki, a nawet dodając je do mięs i dań obiadowych. Świetnie sprawdzają się także do ciast, np. do tortów.

Banany świetnie pasują do owsianki. Dodając do niej suszone morele czy śliwki, świeżą gruszkę lub orzechy, otrzymujemy pełnowartościowy posiłek, który dostarcza nam energii i pomaga na długo zachować uczucie sytości. Warto jednak pamiętać, że takie śniadanie jest słodkie, bo banany podnoszą cukier. Lepiej więc zrezygnować już ze słodkich przekąsek danego dnia.

Dużą popularnością cieszy się chlebek bananowy, który można szybko przygotować w domu. To pyszne ciasto przygotowuje się z jajek, mąki, proszku do pieczenia i rozgniecionych bananów. Piecze się je szybko, długo zachowuje świeżość. Świetnie smakuje z domowymi powidłami czy konfiturą i może stanowić smaczny i zdrowy deser.

Świetnie nadają się również do przygotowania naleśników czy placków bananowych, które mogą stanowić pożywne i zdrowe drugie śniadanie. Do takich placków warto dodać płatki owsiane, by poprawić ich wartości odżywcze. Dzięki płatkom banany też na dłużej zapewnią uczucie sytości. Placki bananowe mogą być świetnym deserem dla małych dzieci.

Z bananów można również przygotowywać domowe lody, budynie czy ciasta.

Przepis na chlebek bananowy

Aby zrobić chlebek bananowy potrzeba:

1,5 szklanki mąki pszennej

3 dojrzałe banany

łyżeczkę proszku do pieczenia

1 średnie jajo

0,5 szklanki

cukru trzcinowego

5 łyżek masła (najlepiej je rozpuścić)

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą, wylewamy do formy w kształcie keksówki. Pieczemy około 60 minut w piekarniku nastawionym na 180 stopni Celsjusza.

Jak wybierać banany?

Kupując banany, nie należy szukać najbardziej zielonych owoców. Najzdrowsze są te, które zawierają brązowe plamki. Dojrzałe banany mają najwięcej wartości odżywczych, a najczęściej pomijamy je w sklepie spożywczym. Zielone banany będą miały jednak trochę mniej cukru niż dojrzałe banany.

