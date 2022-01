Jak włączyć więcej prebiotyków do diety i dlaczego jest to ważne?

O prebiotykach wiele się mówi, ale nie każdy wie, czym one są. Prebiotyki to składniki, które znajdziemy w żywności, a które wspomagają pracę probiotyków, czyli dobrych bakterii korzystnie oddziałujących na mikroflorę jelitową.

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem i zachować równowagę we florze bakteryjnej, warto nie tylko jeść naturalne probiotyki (czyli kiszonki, a także przetwory mleczne bogate w dobre bakterie, np. kefiry), ale także sięgać po produkty, które usprawnią namnażanie się bakterii probiotycznych w jelitach.

Czym są prebiotyki?

Prebiotyki to substancje, które stymulują do pracy jelita i układ trawienny. Zalicza się do nich:

błonnik

inulinę

skrobię



Wspomagają one namnażanie się dobrych bakterii w jelitach, dzięki czemu stymulują je do pracy. To sprawia, że wzmacniają działanie probiotyków.

Prebiotyki w żywności

Prebiotyki w żywności znajdziemy w produktach bogatych w błonnik. Za najlepsze prebiotyki uważa się:

płatki owsiane (ale nie te rozgotowane tylko zalane letnią wodą lub zimnym mlekiem roślinnym i nie poddane obróbce termicznej)

banany

czosnek

cebula

szparagi

cykoria

por

siemię lniane

orzechy

strączki (fasola, ciecierzyca, soczewica)

Jak zwiększyć udział prebiotyków?

Aby zadbać o równowagę w mikroflorze jelitowej, warto sięgać nie tylko po naturalne probiotyki (kiszone ogórki, buraki, marchewki, ale też kiszone owoce, kefiry, jogurty naturalne), ale też po składniki, które wspomogą namnażanie dobrych bakterii probiotycznych.Wbrew pozorom jest to bardzo proste!

Przygotowując śniadanie, warto dodać do jogurtu naturalnego 2 łyżki płatków owsianych, kilka orzechów i pół banana. To nie tylko zdrowy pomysł na początek dnia, ale też bogaty w prebiotyki i w probiotyki. Dobrym pomysłem są też koktajle z bananem i płatkami owsianymi, a także kefirem czy mlekiem roślinnym.

Na obiad czy kolację warto przygotowywać kasze będące dobrym źródłem magnezu i witamin z grupy B, z roślinami strączkowymi, które wspierają pracę jelit.

Czytaj też:

Koktajl na zdrowe jelita poprawi twoje samopoczucie