Jak podnieść ciśnienie? 3 naturalne i bezpieczne sposoby

Niedociśnienie (hipotonia) może być oznaką poważnych chorób; świadczy m.in. o niewydolności serca, jednak najczęściej jest jedynie dolegliwością, która powoduje uciążliwe objawy i negatywnie wpływa na jakość życia. Kiedy warto zacząć szukać przyczyny niskiego ciśnienia? Jakie objawy powinny skłonić nas do korzystania z ciśnieniomierza i prowadzenia częstych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi?

Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi?

Prawidłowe ciśnienie krwi to 120-80 mm Hg. Jest to „ciśnienie książkowe” lub optymalne, ale tak naprawdę mało kto odczytuje taką wartość podczas korzystania z ciśnieniomierza. Niewielkie odchylenia od tej normy nie powinny niepokoić; mogą one być zależne od wielu czynników, np. wieku, płci oraz stanu fizjologicznego.

Uważa się, że niskie ciśnienie dotyczy przede wszystkim kobiet oraz młodych dziewcząt w okresie dojrzewania. Niskie ciśnienie może pojawić się także w ciąży, ale wówczas wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym w celu wyboru najlepszej metody zapobiegania niebezpiecznym spadkom ciśnienia tętniczego.

Największy wpływ na wysokość ciśnienia tętniczego ma nasz wiek, który wpływa też np. na pracę serca i tętno. Zmianę ciśnienia mogą również powodować niektóre schorzenia i stosowane w celu ich leczenia farmaceutyki.

Za prawidłowe ciśnienie krwi uznaje się wartości w przedziale do 120-129 – 80-84 mm Hg. O ciśnieniu wysokim prawidłowym mówimy, kiedy jego wartość mieści się w przedziale 130-139 – 85-89 mm Hg.

Kiedy możemy mówić o zbyt niskim ciśnieniu? Najczęściej wówczas, gdy spada ono poniżej wartości 100-60 mm Hg.

Objawy niskiego ciśnienia

Do najczęściej występujących objawów niskiego ciśnienia zalicza się:

zawroty głowy,



szumy uszne,



uczucie zmęczenia,



ogólne osłabienie,



uczucie zimna,



bladość skóry,



mroczki przed oczami,



zawroty głowy podczas nagłej zmiany pozycji np. wstawania z łóżka.



Rodzaje niskiego ciśnienia

Wyróżniamy dwa główne rodzaje niedociśnienia – niedociśnienie pierwotne (idiopatyczne) i niedociśnienie wtórne. Innym rodzajem niedociśnienia jest chwilowe niedociśnienie wynikające z nagłej zmiany pozycji.

Niedociśnienie pierwotne nie jest niebezpieczne i pojawia się sporadycznie m.in. z powodu zmian pogody. Bardzo często występuje u meteoropatów, którzy w szczególności są wrażliwi na zmianę aury, młodzieży w okresie dorastania (najczęściej dziewcząt), osób dorosłych, które są z natury szczupłe, a także seniorów. Ten rodzaj niedociśnienia powoduje jedynie krótkotrwałe zmiany samopoczucia, jednak czasami są one dość niebezpieczne ze względu np. na występowanie związanych z nagłym spadkiem ciśnienia omdleń.

Niedociśnienie wtórne jest jednym z objawów chorobowych. Często pojawia się ono u osób cierpiących na choroby układu krążenia, choroby nerek i cukrzycę; może także towarzyszyć niektórym chorobom wynikającym z zaburzenia wydzielania hormonów oraz anemii.

3 naturalne sposoby na podniesienie ciśnienia

1. Zdrowa dieta i picie odpowiedniej ilości wody

Jednym ze sposobów na naturalne podniesienie ciśnienia krwi jest odpowiednie nawadnianie organizmu i regularne spożywanie posiłków. Obniżenie ciśnienia może być spowodowane zarówno nieregularnym odżywianiem, jak i odwodnieniem, dlatego w momencie, gdy zaczynamy się gorzej czuć i podczas pomiaru ciśnienia obserwujemy, że jest ono zbyt niskie, dobrze jest wypić szklankę wody oraz zjeść wartościowy posiłek np. ciepłą zupę. Warto spożywać więcej produktów bogatych w węglowodany złożone i doprawiać potrawy przyprawami o działaniu rozgrzewającym i poprawiającym krążenie np. świeżym imbirem. Zdrowe posiłki w połączenia z wypijaniem minimum 1,5 litra wody na dobę to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie ryzyka spadku ciśnienia oraz jego szybkie podniesienie.

2. Wysiłek fizyczny

Aktywność fizyczna podnosi ciśnienie krwi i przynosi szybką ulgę w uciążliwych dolegliwościach. Jest ona także sposobem na uregulowanie zbyt wysokiego ciśnienia, więc nie musimy się obawiać o to, że sobie zaszkodzimy. Trzeba tylko pamiętać, aby dopasować rodzaj i intensywność aktywności do swojego samopoczucia np. gdy cierpimy na zawroty głowy, nie możemy wykonać serii szybkich skłonów, bo grozi to omdleniem. Najlepiej zacząć od powolnego truchtu, szybkiego marszu i wraz z poprawą samopoczucia zwiększać poziom aktywności.

3. Zioła na niskie ciśnienie

Skutecznym sposobem na niskie ciśnienie są także zioła. Doskonałe efekty przynosi głóg, który jest częstym składnikiem preparatów o działaniu wzmacniającym organizm i usprawniających pracę układu krążenia. Skutecznie na podniesienie ciśnienia wpływają także napary ze znanych i w bezpiecznych ziół np. tymianku, majeranku, bazylii, rozmarynu i mięty pieprzowej.

