Co potrafią rzodkiewki? Dobry powód, by jeść je każdego dnia

Mogą być okrągłe lub podłużne, małe lub całkiem spore, na jeden kęs i do poszatkowania na kanapkę. Rzodkiewki to jedno z tych warzyw, które mogą stanowić smaczną przekąskę samą w sobie i nie powinno ich zabraknąć w codziennym menu. Po usunięciu liści i korzeni, a przede wszystkim po dokładnym umyciu, są gotowe do spożycia. Można zabrać je ze sobą do pracy i przegryzać w ciągu dnia, można też pokroić je i dodać do kanapki czy sałatki. Nadadzą smak każdej przekąsce. Wyglądają niepozornie, ale są dobrym źródłem wielu składników odżywczych.

Bliscy krewni rzodkiewki to m.in. kapusta, rzepa, jarmuż, kalafior, brokuły.

Co znajdziemy w rzodkiewce?

Na pewno niewiele kalorii. Jedna porcja, około 1/2 szklanki, zawiera zaledwie 12 kalorii. To doskonały dodatek do diety odchudzającej. Ponadto rzodkiewki są dobrym źródłem witaminy C – to silny przeciwutleniacz, który potrafi walczyć z wolnymi rodnikami, przyspieszającymi procesy starzenia i sprzyjającymi powstawaniu raka.

W rzodkiewce znajdziemy także m.in.:

potas,



ryboflawinę,



niacynę,



witaminę B6,



witaminę K,



wapń,



magnez,



cynk,



fosfor,



miedź,



mangan,



sód.



Będą to oczywiście śladowe ilości. Ile dostarczymy ich do organizmu, to już zależy od porcji rzodkiewek, jaką zjemy. Nie trzeba się hamować, pod warunkiem, że nie mamy problemów z tarczycą. Badanie na szczurach wykazało, że mogą zakłócać produkcję hormonów.

Czytaj także:

Cudowne właściwości cykorii. 8 powodów, by jeść ją każdego dnia

Właściwości prozdrowotne rzodkiewki

W medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej rzodkiewki stanowią ważny element. Są wykorzystywane do leczenia wielu stanów, takich jak gorączka, ból gardła, zaburzenia żółci i stany zapalne.



Warzywa krzyżowe (jak właśnie rzodkiewki) zawierają związki, które w połączeniu z wodą rozkładają się na izotiocyjaniany. Związki te pomagają oczyścić organizm z substancji rakotwórczych i zapobiegają rozwojowi nowotworu.



Rzodkiewki są dobrym źródlem błonnika pokarmowego. Powszechnie wiadomo, że sprzyja on odchudzaniu i pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, poprzez usprawnianie pracy jelit. Błonnik może również pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i obniżyć poziom cholesterolu.



Sok z rzodkiewki może zapobiegać wrzodom żołądka, chroniąc tkankę żołądkową i wzmacniając barierę śluzową.



Rzodkiewki są naturalnym środkiem przeciwgrzybiczym. Mogą pomóc w leczeniu kandydozy.



Jak smakuje rzodkiewka?

Większość rzodkiewek ma pieprzny smak, choć niektóre mogą być słodkie. Rzodkiewki stają się zbyt ostre, jeśli są pozostawione w ziemi zbyt długo lub nie są zjadane od razu. Mniejsze rzodkiewki mają zazwyczaj najlepszy smak i konsystencję.

Czytaj także:

15 kg do wakacji? Dietetyk: „Technicznie możliwe”. Więc gdzie jest haczyk?