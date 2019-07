Dopadła cię migrena w pracy? Sprawdź, jak sobie pomóc

Praca bywa czasem istnym udręczeniem, bez względu na to, jak bardzo lubisz ją na co dzień. Dla tych, którym w środku dnia zdarzy się doświadczyć migreny, dobrnięcie do końca tych ośmiu roboczych godzin może być nazbyt kłopotliwe. A wystarczy znać kilka prostych patentów, by uchronić się od migrenowego bólu głowy i skutecznie zatrzymać płynące z niego złe samopoczucie.

Jaka jest skala problemu migreny?

Problem migreny nie dotyczy wyłącznie tych, którzy bezpośrednio przez nią cierpią. Zgodnie z szacunkami National Headache Foundation, amerykańskiej organizacji zajmującej się prewencją i prowadzącej różne formy edukacji w kwestii migreny, wszystkie opuszczone dni robocze i zmniejszona produktywność pracowników związana z migrenowymi bólami głowy rocznie przynoszą tamtejszej gospodarce średnio 20 mld dolarów strat. I chociaż rzeczywiście jest to wysoka cena, nie sposób nieraz po prostu pracować z najwyższą możliwą wydajnością.

Ponad 90 procent osób cierpiących na migreny twierdzi, że nie jest dla nich możliwa praca podczas ataku takiego bólu głowy, ponieważ nie mogą wtedy wystarczająco dobrze funkcjonować. Migrena jest niewidzialną chorobą i nikt z twojego otoczenia nie może zobaczyć, jak bardzo cierpisz. Ponadto, w przeciwieństwie do domowego zacisza, w pracy nie poradzisz sobie tak łatwo z migreną w razie jej ataku. Nie zgasisz światła, nie wejdziesz pod ciepły kocyk, nie odpoczniesz.

Jak uniknąć migreny w pracy?

Zasada działania w przypadku migreny, podobnie, jak w obliczu pojawienia się praktycznie jakiejkolwiek innej choroby czy dolegliwości, jest jedna i zaczyna się jeszcze zanim twój stan się pogorszy. Po prostu nie można doprowadzać do ich powstania. Jeżeli chodzi o migrenę, oznacza to podejmowanie kroków w celu zaadaptowania swojego otoczenia i sposobu wykonywania obowiązków do prywatnych potrzeb. Dzięki temu możesz rzeczywiście złagodzić i ograniczyć działanie bardzo wielu negatywnych czynników, by uniknąć epizodów migrenowych.

Ogółem cały twój styl życia odgrywa istotną rolę w kwestii zapobiegania migrenom. Organizm, który doświadcza migren, ma z natury bardziej drażliwy mózg i nie lubi zmian w swojej codziennej rutynie. W praktyce wiąże się to z regularnymi porami chodzenia spać i wstawania, utrzymywaniem dobrego poziomu nawodnienia organizmu, niepomijaniem posiłków.

Wiele osób, które doświadczają migrenowych bólów głowy, chce unikać jasnego oświetlenia o zimnej białej barwie, ponieważ może ono w istocie powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Podobnie na takie osoby działają silne zapachy, w związku z czym czynnikiem drażniącym może być nawet koleżanka z biurka obok, która używa na co dzień bardzo silnych perfum. Czy w takiej sytuacji wystarczy szczera, pokojowa rozmowa? To zależy od indywidualnego charakteru takiej osoby, jednak dla własnego komfortu warto czasem zaryzykować.

Możesz nie być w stanie zmienić wszystkiego w swoim środowisku pracy, aby uniknąć migreny. Spróbuj jednak dostosować do swoich potrzeb to, co jesteś w stanie faktycznie zmienić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia epizodów tej niewdzięcznej przypadłości.

Co robić, kiedy migrena jednak uderzy?

Nawet najlepsze środki zapobiegawcze mogą czasem zawodzić. Jeśli doświadczasz regularnych migren, prawdopodobnie dopadnie cię ona także w pracy. Jeśli tak się stanie, warto poświęcić 20 minut do pół godziny na odpoczynek. Najlepiej w takim przypadku odpocząć w cichym miejscu z dala od biurka i wziąć sprawdzony lek przeciwbólowy. Kiedy migrena (miejmy nadzieję) zredukuje się do znośnego poziomu lub ustąpi, możesz wrócić do pracy.

Niektóre osoby cierpiące z powodu migreny stosują kofeinę do uśmierzania swoich objawów bólowych. Ta metoda działa jednak tylko wtedy, kiedy nie jest nadużywana. Zbyt duża liczba filiżanek kawy wypijanych dziennie, bóle głowy nie tylko nie ustąpią, ale mogą pojawiać się częściej z powodu nadmiernej ilości dostarczanej kofeiny. Można mimo to faktycznie traktować ją jako lek. Dzienne spożycie ogranicz wtedy do 80-100 mg, czyli jednej filiżanki.

A może warto pójść w końcu do domu?

Nie zawsze jest to łatwe ani możliwe, ale czasami wyjście z pracy i udanie się do cichego, przytulnego mieszkania celem zaczerpnięcia solidnej dawki odpoczynku staje się jedynym możliwym rozwiązaniem. Migreny nie zawsze ustępują szybko, a czasami opuszczenie miejsca pracy może być po prostu jedynym wyjściem, jeżeli twój stan się nie polepsza. Niektórzy ludzie są w stanie stwierdzić na podstawie występowania pewnych objawów, takich jak nudności lub wrażliwość na światło, czy epizod migrenowy wkrótce zakończy się, czy będzie towarzyszył im jeszcze długo. Istotne jest wówczas udanie się na spoczynek. Nawet stosunkowo niedługa drzemka w cichym otoczeniu, bez czynników przeszkadzających, może być tutaj kluczowa. Wtedy masz większą szansę przeżycia następnego dnia w spokoju, zamiast pogorszenia swojej sytuacji. Oczywiście należy przyjąć wtedy założenie, że będziesz w stanie samodzielnie i przede wszystkim bezpiecznie wrócić do domu samochodem lub środkami transportu publicznego. Jeżeli masz wybór, skontaktuj się z członkiem rodziny lub dobrym znajomym, by cię podwiózł.

W przypadku doświadczania regularnych epizodów migrenowych poinformuj pracodawcę z wyprzedzeniem. Wtedy nie zaskoczy go z twojej strony nagła konieczność opuszczenia miejsca pracy. A kiedy już do niej wreszcie wrócisz, szalenie ważne jest, abyś nie obciążał się natłokiem obowiązków od razu. Migrena może być powodem zaległości i stresu związanego z koniecznością nadrobienia obowiązków. Taki stres wcale w tym nie pomaga. Uspokój się, wycisz i rób swoje. W przeciwnym razie taki epizod może się powtórzyć.

Jak rozmawiać z szefem w przypadku migreny?

Asertywność nie jest twoją mocną stroną, a czasami po prostu musisz być przekonujący? Może wydawać ci się to zbyt trudne, ponieważ zdaniem wielu takie rozmowy mają na celu osiągnięcie przez pracownika jakiejś protekcji. Jest to wyjątkowo błędne myślenie.

Poinformowanie szefa lub kogoś z działu kadr o problemie, który cię trapi, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pozostaniesz nieodmiennie zaangażowany w swoje obowiązki może być kluczowym czynnikiem pozwalającym na to, by „góra” była po twojej stronie. Wyniki osiągane w pracy mówią same za siebie, dlatego szef, znając cię dłużej, może stwierdzić sam, czy wyprowadzisz firmę na manowce, czy jednak będziesz w miarę możliwości działał jak należy. To jednak niekiedy wymaga samozaparcia, ale również umiejętności zawalczenia o to, co jest dla ciebie ważne.