Wciąż masz ochotę na śmieciowe jedzenie? Powodem nie jest głód

Wcześniejsze badania pokazują, że brak snu podnosi poziom niektórych endokannabinoidów, które są ważną częścią zachowań związanych z jedzeniem i reakcją mózgu na zapachy, zwłaszcza te z pożywienia. Obecnie badacze chcą dowiedzieć się, czy brak snu powoduje znaczące różnice w sposobie, w jaki mózg reaguje na zapachy żywności poprzez wydzielanie endokannabinoidów, a także, czy zmieniło to sposób, w jaki dana osoba wybiera jedzenie.

Jedzenie a sen?

Badaniem objęto 29 osób w wieku od 18 do 40 lat, które zostały przydzielone do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa została początkowo sprawdzona dzień po normalnej ilości snu w nocy, a po czterech tygodniach ponownie, po spaniu tylko cztery godziny. Druga grupa uczyniła odwrotnie.

Posiłek testowy składał się z wcześniej wybranego menu na śniadanie, lunch i kolację. Po tym, jak uczestnicy zjedli obiad zgodnie ze znormalizowanym menu, po normalnym okresie snu lub braku snu, zostali poddani skanowaniu czynnościowemu MRI. Jest to technika obrazowania aktywności mózgu, która opiera się na przepływie krwi przez różne obszary mózgu podczas skanowania. Uczestnicy zostali przeskanowani podczas siedzenia przed bufetem pełnym jedzenia i nieprzyjemnych zapachów. Miało to na celu obserwację aktywności w korze mózgu, która jest pierwszym obszarem odbioru sygnałów węchu. Obszar ten zwykle przesyła impulsy do innego obszaru mózgu zwanego wyspą.

Wybór padł na...

Po zakończeniu obrazowania uczestnikom zaoferowano szeroki wybór przekąsek w formie bufetu. Uczestnicy byli obserwowani pod kątem tego, ile jedli. Wyniki pokazały, że po braku dostatecznej ilości snu zwykle sięgali po produkty o dużej wartości energetycznej, takie jak ciasteczka czekoladowe i pączki, i oczywiście chipsy ziemniaczane. Pomiar związków endokannabinoidowych 2-arachidonoiloglicerolu i 2-oleoiloglicerolu we krwi wykazał podwyższone poziomy po niedostatku snu. Im wyższy wzrost, tym wyraźniejsza zmiana w wyborze żywności.

Co ciekawe, osoby pozbawione snu kontynuowały wybieranie wysokoenergetycznych pokarmów zawierających więcej tłuszczu również następnego dnia po nocy snu bez ograniczeń. Naukowcy zauważyli większą aktywność w korze pod kątem zapachów żywności niż u innych osób bez snu, ale jednocześnie te dwa regiony były w mniejszym stopniu połączone. Im większy wzrost 2-oleoiloglicerolu, tym bardziej wyraźne były zmiany w wyborach żywności, chociaż całkowite spożycie energii pozostało w dużej mierze niezmienione.

Brak odpowiedniej łączności między korą a wyspą predysponuje osobę do wybierania niezdrowych, ale wysokoenergetycznych pokarmów niż zdrowej żywności. Kiedy nie zażywasz wystarczająco dużo snu, twój nos szuka tego rodzaju zapachu pożywienia. To powinno motywować do przejścia na zdrowe odżywianie zamiast ulegania pokusom.

