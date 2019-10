Czym grozi niedosypianie? Psychiatra ostrzega

Statystycznie człowiek przesypia jedną trzecią swojego życia. Jednak ilość potrzebnego snu zależy przede wszystkim od wieku w którym jesteśmy. Ilu godzin odpoczynku faktycznie potrzebujemy? W studiu „Dzień Dobry TVN” na to pytanie odpowiedział psychiatra dr n. med. Michał Skalski. Obejrzyj materiał wideo:

Chroniczne niewyspanie a zdrowie

Badania dowodzą, że skracająca się długość snu zwiększa występowanie otyłości w społeczeństwie. Dla porównania, nasi dziadkowie spali nawet 2-3 godziny dłużej niż nasze pokolenie.

Niedobór snu niesie daleko idące konsekwencje dla zdrowia. To, że o poranku jesteśmy zmęczeni i mamy problem z rozpoczęciem zwykłej aktywności, to jedno. Chroniczny niedobór snu prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, co skutkuje właśnie m.in. tyciem. Jesteśmy nie tylko nieustannie głodni, ale także zmienia się nasz metabolizm. Ponadto obniża się odporność organizmu.

Typowe objawy niedoboru snu

Należy liczyć się z następującymi objawami:

zmęczenie i senność w ciągu dnia,



spadek koncentracji i czujności,



zmniejszona koordynacja,



problemy z pamięcią,



drażliwość,



zwiększony apetyt,



zmiany nastroju.

Ile godzin powinniśmy spać?