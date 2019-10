Nawet krótkotrwała zmiana nawyków żywieniowych może złagodzić stany depresyjne

Dieta wielu z nas obfituje w niezdrowe potrawy, pełne cukru i tłuszczów nasyconych, często są to produkty wysoko przetworzone. Powszechnie wiadomo, że taki pożywienie ma fatalny wpływ na nasz organizm i sprzyja występowaniu wielu chorób. Coraz więcej mówi się też o jego wpływie na zdrowie psychiczne. Czy więc zmiana diety może pomóc, gdy zmagamy się z depresją? W dużej mierze tak. Trzeba jednak pamiętać, że depresja jest bardzo poważną chorobą i choć metody alternatywne mogą pomóc, kluczowa jest konsultacja z psychiatrą i podjęcie leczenia – często farmakologicznego w połączeniu z terapią.

Rola pokarmu w walce z depresją

Jesteśmy tym, co jemy – to fakt. Zdrowa, zbilansowana dieta, pełna warzyw i owoców, a więc bogata w witaminy, minerały, zdrowe tłuszcze, polifenole, antyoksydanty i błonnik, będzie dostarczała naszemu organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje. Gdy dochodzi do niedoborów składników odżywczych, pojawiają się różne problemy ze zdrowiem – fizycznym, ale także psychicznym. Gdy dostarczymy mu wszystkich niezbędnych składników, łatwiej mu walczyć z wszelkimi chorobami. Chociaż obecnie trudno jest ustalić, czy zdrowa dieta powstrzymuje depresję, czy też doświadczanie depresji powoduje niezdrowe nawyki żywieniowe, zdecydowanie lepiej, gdy nasz organizm jest dobrze odżywiony.

Niedawno naukowcy zaczęli koncentrować się na wpływie zdrowego lub niezdrowego jedzenia na zdrowie psychiczne. Najnowsze badanie, które pojawiło się teraz w PLOS ONE, miało sprawdzić, czy młodzi dorośli żyjący z depresją mogliby skorzystać z 3-tygodniowej interwencji dietetycznej. Jednocześnie naukowcy chcieli się dowiedzieć, czy młodzi ludzie z depresją będą w stanie zastosować dietę. W celu zbadania naukowcy z Macquarie University w Australii zrekrutowali 76 uczestników w wieku od 17 do 35 lat. Wszyscy uczestnicy doświadczali umiarkowanych do wysokich objawów depresji, a ich standardowa dieta obejmowała wysoki poziom cukru, tłuszczów nasyconych i przetworzonej żywności. Uczestników podzielono na dwie grupy: kontrolną i drugą, która miała się stosować do zasad zdrowego żywienia. Naukowcy przekazali grupie dietetycznej porady żywieniowe w formie 13-minutowego wideo, które opublikowali online.

Żywienie a depresja

Na początku i na końcu 3-tygodniowego badania wszyscy uczestnicy przeszli szereg testów. Naukowcy ocenili poziom depresji, nastroju i lęku, a także przetestowali umiejętności uczenia się i rozumowania.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestnicy grupy eksperymentalnej (obiecano im na koniec karty podarunkowe) przestrzegali zmian w diecie. W tej grupie wyniki depresji znacznie się poprawiły. Poprawiły się zarówno wyniki lękowe, jak i stresowe.

Modyfikacja diety w celu zmniejszenia spożycia przetworzonej żywności i zwiększenia spożycia owoców, warzyw, ryb i oliwy z oliwek poprawiła objawy depresji u młodych dorosłych. Odkrycia te uzupełniają rosnącą literaturę pokazującą, że skromna zmiana diety jest użyteczną terapią wspomagającą zmniejszającą objawy depresji – podsumowują naukowcy. Konieczne są jednak dalsze badania, ponieważ eksperymenty obserwacyjne, w których uczestnicy sami odpowiadają na pytania, mogą zawierać pewne błędy i nie być w pełni wiarygodne. Opracowanie wyraźnego obrazu roli diety w samopoczuciu psychicznym jest naprawdę złożone.

