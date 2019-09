Męska depresja – czy objawia się inaczej?

Depresja może dotknąć każdego niezależnie od wieku czy płci. – Żyjemy w takich czasach, gdzie ciągle pędzimy za czymś, jesteśmy zapracowani, mamy mało snu, mało aktywności fizycznej. Te wszystkie czynniki mogą wpływać na to, że czujemy się źle, czujemy się gorzej, mamy obniżone samopoczucie – powiedziała Alicja Przywózka-Suwała. – To, co warto zrobić, żeby wyjaśnić tę sytuację to jest oznaczyć poziom testosteronu – dodała. Ekspertka terapii hormonalnej wyjaśniła, kiedy mamy do czynienia z męską depresją, a kiedy z niedoborem testosteronu?

Niedobór testosteronu – objawy

Problemy z erekcją (inne przyczyny zaburzeń erekcji to: palenie, choroby tarczycy, wysoki cholesterol, stres lub lęk, spożycie alkoholu, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi).



Wypadanie włosów i łysienie.



Podatność na złamania, ponieważ testosteron pomaga wytwarzać tkankę kostną i utrzymywać objętość kości.



Zmniejszenie rozmiaru jąder.



Trudności ze snem.



Zredukowana masa mięśniowa.



Spadek energii.



Uderzenia gorąca.



Zwiększenie tkanki tłuszczowej.



Huśtawka nastrojów.

Obniżony poziom testosteronu nie musi dawać wszystkich objawów. Jak widać, bardzo przypominają one depresję, dlatego tak ważna jest szczegółowa diagnostyka.

