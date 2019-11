Awokado pozwoli wyleczyć cukrzycę typu 2?

Awokado to nie tylko smaczny dodatek do diety. Zawiera cząsteczkę tłuszczu, która może bezpiecznie zmniejszyć oporność na insulinę. Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Guelph w Kanadzie sugeruje, że ten związek, który znajduje się tylko w awokado, może zapobiegać cukrzycy typu 2 – póki co, u myszy. Zespół przetestował również bezpieczeństwo tego związku na ludziach.

Problem z cukrzycą typu 2

Cukrzyca typu 2 uniemożliwia organizmowi skuteczne przetwarzanie cukru we krwi. U osób zdrowych (bez cukrzycy) to przetwarzanie odbywa się za pomocą hormonu trzustkowego insuliny. U osób z cukrzycą ciało albo nie wytwarza wystarczającej ilości hormonu, albo nie może go skutecznie wykorzystać.

Każdy rodzaj cukrzycy może spowodować, że we krwi pozostanie zbyt dużo glukozy, a jest to niezdrowy stan, który – jeśli pozostanie nieleczony – może spowodować szereg poważnych problemów, w tym choroby serca, udar mózgu oraz uszkodzenie nerek lub nerwów. „Opowiadamy się za zdrowym odżywianiem i ćwiczeniami fizycznymi w kontekście rozwiązania problemu, ale dla niektórych jest to trudne. Otyłość i cukrzyca są znane od dziesięcioleci, a mimo to nadal stanowią poważny problem zdrowotny” – podał Nawaz Ahmed, główny autor artykułu.

Badania University of Guelph, prowadzone przez dra Paula Spagnuolo, dotyczyły w szczególności insulinooporności. Według autorów badania oporność na insulinę występuje, gdy mitochondria w komórkach nie mogą w wystarczającym stopniu spalać kwasów tłuszczowych poprzez utlenianie. W cukrzycy utlenianie jest niepełne.

Odpowiedzią jest AvoB

Omawiany związek jest cząsteczką tłuszczu zwaną awokatyną B lub AvoB. W ramach badania naukowcy karmili myszy dietą wysokotłuszczową przez 8 tygodni, aby wywołać otyłość i insulinooporność. Następnie zespół dodawał AvoB do diety połowy myszy przez następne 5 tygodni. Pod koniec 13 tygodnia myszy, które spożywały AvoB, przybrały na wadze wolniej niż druga grupa zwierząt, a ich wrażliwość na insulinę wzrosła.

Naukowcy dochodzą do wniosku, że AvoB działał przeciwko niekompletnemu utlenianiu mitochondrialnych kwasów tłuszczowych w mięśniach szkieletowych i trzustce, zapewniając całkowite utlenienie tłuszczów, a tym samym prowadząc do poprawy tolerancji glukozy i jej wykorzystania, zwiększając wrażliwość gryzoni na insulinę.

Bezpieczeństwo AvoB u ludzi

W osobnym badaniu klinicznym na ludziach naukowcy badali działanie suplementu AvoB w połączeniu z przeciętną zachodnią dietą przez 60 dni. Dawki wynosiły 50 mg lub 200 mg. Pod koniec próby naukowcy ustalili, że uczestnicy dobrze tolerowali związek. Zespół nie stwierdził żadnych negatywnych skutków w wątrobie, mięśniach lub nerkach. Nie wykazano toksyczności zależnej od dawki.

Odnotowano także pewną utratę masy ciała wśród uczestników, choć autorzy badania uznali to za statystycznie nieistotne.

Spagnuolo i zespół opracowują badania kliniczne w celu oceny skuteczności AvoB u ludzi, otrzymali też zgodę na sprzedaż AvoB w postaci proszku i tabletek. Spagnuolo ostrzega, że ​​samo jedzenie awokado nie zapewni wystarczającej ilości AvoB, aby można było odnieść potencjalną korzyść. Ilość tego związku jest różna w poszczególnych owocach i pozostaje niejasne – na razie – w jaki sposób organizm pozyskuje go z awokado.

Dalsze badania ujawnią, czy AvoB okaże się istotny w walce z cukrzycą.

