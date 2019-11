Czy osoba otyła może zmagać się z anoreksją?

Według nowego badania prowadzonego przez naukowców z UCSF nastolatki i młodzi dorośli z jadłowstrętem psychicznym, których waga mieści się w zdrowym lub otyłym przedziale wskaźnika BMI, mają podobne komplikacje sercowo-naczyniowe i inne problemy zdrowotne, jak ich rówieśnicy o niskim wskaźniku masy ciała.

W ramach Programu Zaburzeń Odżywiania UCSF, porównano utratę masy ciała i ciężkość choroby wśród dwóch grup pacjentów w wieku od 12 do 24 lat, którzy zostali włączeni do badania klinicznego po przyjęciu do szpitala na leczenie: 66 z jadłowstrętem psychicznym, co wykluczało osoby z ciężką niedowagą, oraz 50 pacjentów wyższym wskaźnikiem BMI z tak zwanym atypowym jadłowstrętem psychicznym.

Anoreksja u osób otyłych

Okazało się, że pacjenci z atypową anoreksją są tak samo narażeni na bradykardię (spowolnienie akcji serca), jak pacjenci z niedowagą, co jest kluczową oznaką niestabilności medycznej, która może prowadzić do nieregularnego bicia serca i innych powikłań. Ci pacjenci mogą również ponosić większe obciążenie psychiczne niż osoby z niedowagą, ze względu na zwiększone zainteresowanie unikaniem jedzenia i bardziej negatywnymi odczuciami dotyczącymi kształtu i masy ciała.

Badanie wykazało, że kobiety z atypową chorobą są tak samo jak kobiety z niedowagą zagrożone zatrzymaniem miesiączki, co jest objawem tłumienia hormonów z powodu złego odżywiania, które wpływa na płodność i gęstość kości. Zarówno typowi, jak i nietypowi pacjenci byli podatni na zaburzenia równowagi elektrolitowej spowodowane nieodpowiednim spożyciem sodu, potasu, wapnia i chlorków, co może wpływać na funkcjonowanie mózgu, mięśni i serca.

Pacjenci z grupy nietypowej otrzymywali znacznie wyższe wyniki w kwestionariuszu oceniającym psychopatologię zaburzeń odżywiania, które dotyczyły takich kwestii, jak unikanie jedzenia i jedzenia, zaabsorbowanie kaloriami i jedzenie w sekrecie, uczucie otłuszczenia i dyskomfortu na widok własnego ciała, niezadowolenie z masy ciała i reakcji na bycie ważonym.

