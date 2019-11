Tak obniżysz poziom cukru we krwi i unikniesz skoków

Gdy poziom cukru we krwi spada do zbyt niskich wartości, może to powodować zmęczenie, ospałość i trudności z koncentracją. Jest to znane jako hipoglikemia. Wysoki poziom cukru we krwi lub hiperglikemia mogą powodować podobne działania niepożądane, ale z czasem mogą prowadzić do insulinooporności i cukrzycy typu 2.

Jeśli zauważysz, że twój poziom cukru we krwi stale znajduje się poza pożądanym zakresem, udaj się na wizytę do lekarza, by to sprawdzić i leczyć. Stale podwyższone poziomy glukozy są ogólnie związane z insulinoopornością (stan przedcukrzycowy) lub cukrzycą typu 2.

Skoki cukru we krwi też są zwykle związane z cukrzycą, ale prawda jest taka, że ​​każdy może doświadczyć wysokiego poziomu glukozy po spożyciu posiłku o dużej zawartości węglowodanów. Ciało uwalnia insulinę, aby zamienić glukozę w energię. Osoby z cukrzycą typu 1 nie są w stanie wytwarzać insuliny, podczas gdy osoby z cukrzycą typu 2 są oporne na wytwarzaną insulinę.

Jak zapobiegać skokom cukru i obniżyć jego poziom we krwi?

