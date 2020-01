Czy kurkuma ma właściwości przeciwnowotworowe?

W swoim przeglądzie naukowcy zwrócili szczególną uwagę na badania dotyczące raka piersi, płuc, krwi i układu trawiennego. Autorzy wnioskują, że „kurkumina jest obiecująca jako skuteczny lek przeciwnowotworowy do stosowania samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami”. Spośród 12595 artykułów naukowych na temat kurkuminy z lat 1924-2018 37 proc. dotyczy raka.

Kurkumina może wpływać na szeroki zakres cząsteczek odgrywających rolę we wzroście raka, w tym czynniki transkrypcyjne, które są niezbędne do replikacji DNA; czynniki wzrostowe; cytokiny, które są ważne dla sygnalizacji komórkowej; i białka apoptotyczne, które pomagają kontrolować śmierć komórki.

Wciąż pozostaje wiele wyzwań

Autorzy zajmują się też potencjalnymi problemami ze stosowaniem kurkuminy jako leku. Wyjaśniają na przykład, że przyjmowanie kurkuminy doustnie sprawia, że ciało szybko ją metabolizuje. W związku z tym jest mało prawdopodobne, że jakiekolwiek aktywne składniki dotrą do guza.

Niektórzy badacze próbują zaprojektować sposoby dostarczania kurkuminy do organizmu i ochrony przed metabolizmem. Na przykład badacze, którzy zamknęli tę substancję chemiczną w nanocząsteczce białka, zauważyli obiecujące wyniki w laboratorium i na szczurach. Wiele dostępnych badań to badania in vitro. Chociaż mają duże znaczenie, nie wszystkie przekładają się na ludzi.

Stosunkowo niewiele badań sprawdziło właściwości przeciwnowotworowe kurkuminy u ludzi i były one prowadzone na małą skalę. Oprócz trudności i niewielu danych kurkumina nadal ma potencjał w leczeniu raka. Badacze wspominają o dwóch trwających badaniach klinicznych, które mają na celu „ocenę terapeutycznego wpływu kurkuminy na rozwój pierwotnego i przerzutowego raka piersi, a także oszacowanie ryzyka zdarzeń niepożądanych”. Odnoszą się one również do innych toczących się badań na ludziach odnośnie roli kurkuminy w leczeniu raka prostaty, szyjki macicy oraz guzów płuc.

Autorzy uważają, że kurkumina należy do „najbardziej obiecującej grupy bioaktywnych związków naturalnych, szczególnie w leczeniu kilku rodzajów raka”. Zauważają jednak, że kurkumina może wywołać reakcje niepożądane, takie jak nudności, biegunka, ból głowy i żółty stolec. Ponadto wykazuje słabą biodostępność ze względu na fakt niskiej absorpcji, szybkiego metabolizowania i eliminacji układowej, która ogranicza jej skuteczność w chorobach. Potrzebne są dalsze badania i próby kliniczne na ludziach w celu oceny kurkuminy jako skutecznego środka przeciwnowotworowego.

