5 zimowych pokarmów dla zdrowia twojego serca

Choroby serca są dość przerażające i często stanowią przyczynę śmierci. Ale najlepsze jest to, że nawet ośmiu z dziesięciu przypadków chorób sercowo-naczyniowych można zapobiec, co oznacza, że ​​możesz podjąć pewne kroki, aby drastycznie zmniejszyć to ryzyko. Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, jest spożywanie zdrowych dla serca owoców i warzyw.

Martwisz się, jak beznadziejna wydaje się sekcja produktów żywnościowych na sklepowych półkach o tej porze roku? Zdarza się, że wiele owoców i warzyw dostępnych w sezonie zimowym również jest świetnych dla twojego serca. Oto pięć, po które możesz śmiało sięgnąć podczas następnej podróży do sklepu:

Jarmuż . Liściaste warzywa są bogate w kwas foliowy, który może pomóc w rozluźnieniu naczyń krwionośnych i w kontroli ciśnienia krwi. Jeśli te liście wydają ci się straszne, poszukaj jarmużu paczkowanego, który może być delikatniejszy.

. Liściaste warzywa są bogate w kwas foliowy, który może pomóc w rozluźnieniu naczyń krwionośnych i w kontroli ciśnienia krwi. Jeśli te liście wydają ci się straszne, poszukaj jarmużu paczkowanego, który może być delikatniejszy. Granat . Rubinowe nasiona tego owocu są wypełnione przeciwutleniaczami, które zmniejszają stany zapalne i obniżają ciśnienie krwi. Dodaj je do sałatki lub nalej sok z granatów do szklanki z wodą gazowaną wzbogaconą odrobiną limonki.

. Rubinowe nasiona tego owocu są wypełnione przeciwutleniaczami, które zmniejszają stany zapalne i obniżają ciśnienie krwi. Dodaj je do sałatki lub nalej sok z granatów do szklanki z wodą gazowaną wzbogaconą odrobiną limonki. Dynia piżmowa . To warzywo jest bogate w potas, który może pomóc kontrolować ciśnienie krwi i zapobiegać udarom. Karotenoidy znajdujące się w pomarańczowych i żółtych warzywach mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Kolejna korzyść? Dynia zawiera zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny błonnik, a poza tym pomaga poprawić poziom cholesterolu i utrzymuje uczucie sytości.

. To warzywo jest bogate w potas, który może pomóc kontrolować ciśnienie krwi i zapobiegać udarom. Karotenoidy znajdujące się w pomarańczowych i żółtych warzywach mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Kolejna korzyść? Dynia zawiera zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny błonnik, a poza tym pomaga poprawić poziom cholesterolu i utrzymuje uczucie sytości. Buraki . Zawierają składnik zwany betainą. Ta substancja może obniżyć poziom szkodliwych dla serca aminokwasów. Te czerwone warzywa są również dobrym źródłem kwasu foliowego, który obniża ciśnienie krwi. Często można je znaleźć wstępnie obgotowane, aby były gotowe do spożycia.

. Zawierają składnik zwany betainą. Ta substancja może obniżyć poziom szkodliwych dla serca aminokwasów. Te czerwone warzywa są również dobrym źródłem kwasu foliowego, który obniża ciśnienie krwi. Często można je znaleźć wstępnie obgotowane, aby były gotowe do spożycia. Owoce cytrusowe. Słońce w postaci smacznych cytrusów to bogactwo potasu, błonnika, kwasu foliowego i witamin z grupy B, z których wszystkie zmniejszają ryzyko chorób serca. Są też najsmaczniejsze zimą.

