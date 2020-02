Naturalny związek w warzywach pomaga zwalczać stłuszczenie wątroby

Badanie pokazuje, w jaki sposób niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) można kontrolować za pomocą indolu, naturalnego związku występującego w bakteriach jelitowych – oraz w warzywach krzyżowych, takich jak kapusta, jarmuż, kalafior i brukselka. Zajmuje się także tym, w jaki sposób ten naturalny związek może prowadzić do nowych metod leczenia lub zapobiegania NAFLD.

Badanie zostało niedawno opublikowane w Hepatology i można je znaleźć na PubMed.gov.

„Na podstawie tych badań uważamy, że zdrowa żywność o wysokiej zdolności do produkcji indolu ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania NAFLD i jest korzystna dla poprawy zdrowia osób z nią korzystających” – powiedział dr n. Med. Chaodong Wu w Texas A&M AgriLife Research, pracownik naukowy i główny autor badania. „To kolejny przykład, w którym zmiana diety może pomóc w zapobieganiu lub leczeniu chorób i poprawie samopoczucia jednostki”.

O NAFLD

NAFLD występuje, gdy wątroba „marmurkowata” jest tłuszczem, czasem z powodu niezdrowego odżywiania, takiego jak nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych. Jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązany, stan ten może prowadzić do zagrażającej życiu choroby wątroby, w tym marskości wątroby lub raka wątroby.

Wiele różnych czynników przyczynia się do NAFLD. Tłuszczowa wątroba występuje od 7 do 10 razy częściej u osób z otyłością niż w populacji ogólnej. Ponadto otyłość powoduje stan zapalny w ciele. Przyczyną tego stanu zapalnego są makrofagi, rodzaje białych krwinek, które zwykle walczą z infekcją. To zapalenie zaostrza uszkodzenie wątroby u osób z chorobami wątroby.

