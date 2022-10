Chcesz uchronić się przed cukrzycą? Stosuj ten typ diety

Cukrzyca to choroba, która staje się coraz bardziej powszechna. Według danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zdiagnozowana została u ok. 37 milionów Amerykanów. Ponad 90 proc. przypadków to cukrzyca typu 2. Choroba znacząco obniża jakość życia, ma wpływ na ogólny stan zdrowia, a nieleczona prowadzi do chorób serca, nerek, a nawet utraty wzroku.

Na czym polegało badanie?

W badaniu wzięli udział uczestnicy, których poziom cukru we krwi wahał się od stanu przedcukrzycowego do cukrzycowego i którzy nie przyjmowali leków przeciwcukrzycowych. Podzielono ich na dwie grupy: jedną przypisaną do diety niskowęglowodanowej, druga kontynuowała swoją zwykłą dietę. Tłuszcze stanowiły około połowy kalorii spożywanych przez osoby z grupy niskowęglowodanowej, ale tłuszcze te były w większości zdrowymi jednonienasyconymi i wielonasyconymi tłuszczami występującymi w żywności, takiej jak oliwa z oliwek i orzechy.

Wyniki badania

Wyniki badań u osób uczestniczących w eksperymencie porównano po sześciu miesiącach. U osób w grupie stosującej dietę niskowęglowodanową stwierdzono niższy poziom glukozy we krwi na czczo oraz obniżenie poziomu hemoglobiny A1c, czyli markera poziomu cukru we krwi o 0,23 proc. w porównaniu z grupą, która stosowała swoją zwykłą dietę. Uznano go za klinicznie istotny. Niskie spożycie węglowodanów spowodowało też obniżenie wagi u uczestników badania.

„Dieta niskowęglowodanowa może być pomocna zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu cukrzycy typu 2, chociaż potrzebne są dalsze badania” – powiedziała autorka eksperymentu Kirsten Dorans, adiunkt epidemiologii w Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.

Dieta niskowęglowodanowa szczególnie ważna dla osób ze stanem przedcukrzycowym

Wyniki badania są szczególnie ważne dla osób, u których utrzymuje się stan przedcukrzycowy, a poziom A1c jest podwyższony, ale poniżej poziomów, które zostałyby sklasyfikowane jako cukrzyca. Jak podkreślają naukowcy, jest to globalny problem, bo z szacunkowych Centers for Disease Control and Prevention danych wynika, że około 96 milionów Amerykanów ma stan przedcukrzycowy, a ponad 80 proc. z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Osoby ze stanem przedcukrzycowym są narażone na zwiększone ryzyko cukrzycy typu 2, zawałów serca lub udarów mózgu i zwykle nie przyjmują leków obniżających poziom cukru. Stosowanie zdrowej diety jest więc w ich przypadku szczególnie istotne.

„Eksperyment otwiera drzwi do dalszych badań nad tym, jak zmniejszyć ryzyko zdrowotne osób ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą nieleczonych lekami” – wskazują naukowcy

