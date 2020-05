Jesteś ciągle głodny? Poznaj 8 przyczyn tego stanu – i walcz z nimi

Głód może być postrzegany jako coś złego – i chociaż jest to z pewnością dosyć niewygodne uczucie, jest tak samo wrodzonym mechanizmem, jak potrzeba ziewania lub pójścia do łazienki. Zasadniczo głód jest kluczowym sygnałem biologicznym. Aby to zrozumieć, pomocne jest odświeżenie sobie wiadomości dotyczących autonomicznego układu nerwowego. Autonomiczny układ nerwowy składa się ze współczulnego układu nerwowego i przywspółczulnego układu nerwowego. Podczas gdy współczulny układ nerwowy kontroluje reakcję organizmu na zagrożenia (np. reakcję „walcz lub uciekaj”), przywspółczulny układ nerwowy stanowi przeciwwagę i przywraca ciało do odpowiedniego stanu.

Nasze ciała chcą i muszą spędzać trochę czasu w trybie „odpoczynku i trawienia”, aby oba układy działały prawidłowo. W tym czasie obniża się ciśnienie krwi, zmniejsza się częstość akcji serca i wzrasta perystaltyka przewodu pokarmowego, dzięki czemu organizm może wchłaniać i trawić składniki odżywcze oraz produkować zapasy energii na przyszłość.

W rezultacie nie powinieneś czuć potrzeby jedzenia przez całą dobę. Wiele osób czuje się najlepiej, jedząc mniejsze posiłki częściej. Jeśli jednak przez cały czas czujesz się głodny, może to wynikać z jednego z podanych poniżej powodów.

Dlaczego ciągle jesteś głodny? Znamy odpowiedź

