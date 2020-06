6 leczniczych ziół, które można uprawiać w wodzie. Nie wymagają gleby!

Jeśli chcesz, aby twoje jedzenie spacerowało doskonale bez dużej ilości soli, rozważ użycie świeżych lub suszonych ziół. Rośliny te mogą sprawić, że potrawy będą smakować niesamowicie. Unikalne mieszanki ziół i przypraw mogą poprawić smak posiłków i są korzystne dla zdrowia.

Zioła były lubiane już w starożytności

Zioła to jedne z pierwszych roślin uprawianych przez ludzi. Gdy nasi przodkowie obserwowali, jakie rośliny jadły zwierzęta, zebrali je, aby zobaczyć, jak smakują. To prehistoryczne eksperymenty przekształciły się w wiedzę o korzeniach i ziołach do celów leczniczych. Przez tysiąclecia kultury na całym świecie wykorzystywały zioła w medycynie, dbaniu o higienę i w tradycjach religijnych. Znacznie później ludzie odkryli, że wiele ziół nadaje smak i aromat potrawom niesmacznym. W czasach starożytnych niektóre zioła i przyprawy były tak cenione, że były używane jako waluta.

Żadna średniowieczna chatka nie była kompletna bez małego ogródka kuchennego, który zawierał kilka ziół do medycyny i gotowania. Niektórzy z pierwszych zielarzy byli mnichami i mniszkami, którzy wyhodowali na swoich terenach klasztornych duże okrągłe ogrody ziołowe. Rozpoczęli tradycję uprawy ziół. Większość rodzimych kultur łączyła swoje tradycje duchowe z wiedzą pozyskiwaną z natury. Ci uczeni starsi nazywani byli ludźmi medycyny, szamanami i innymi tytułami w ramach kultury i religii. W całej Europie i Nowym Świecie zielarze często potajemnie udostępniali swoją ziołową mądrość, obawiając się, że zostaną fałszywie oskarżeni o praktykowanie czarów.

Dziś kuchnie globalne słyną z wyjątkowych smaków i mieszanek ziół i przypraw. Wiele gospodyń lubi uprawiać świeże zioła w kuchni lub ogrodzie, aby mieć do nich łatwy dostęp. Większość roślin ziołowych jest tak łatwa do sadzenia i opieki, że dzieci mogą to zrobić.

Jak zacząć hodować zioła w domu?

Wszystko czego potrzebujesz to jasne miejsce w kuchni, takie jak parapet lub blat zwrócony w stronę naturalnego światła. Możesz kupić nasiona lub rośliny zielne, które są gotowe do umieszczenia w wybranych przez ciebie doniczkach. Jednak zanim kupisz ziemię do sadzenia ten artykuł może zmienić zdanie na temat tradycyjnego sadzenia ziół.

Być może już eksperymentowałeś z uprawą kulinarnych roślin ziołowych w kuchni. Co może być lepsze niż słoneczny parapet kuchenny zastawiony doniczkami z ziołami?

Jednym z najnowszych modnych słów wśród zapalonych ogrodników jest hydroponika. Ten unikalny system bez gleby wykorzystuje wodę do odżywiania i uprawy roślin, takich jak zielone warzywa liściaste. Czy wiesz, że możesz sadzić zioła w pojemnikach z wodą zamiast w ziemi?

Nie każde zioło jest doskonałym wyborem do uprawy w wodzie. Te, które są produkowane z nasion, muszą być zakorzenione w glebie doniczkowej. Zanim zaczniesz kupować zioła do sadzenia w wodzie, poszukaj odpowiednich informacji, aby sprawdzić, które z nich można z powodzeniem hodować w wodzie.

Jeśli kiedykolwiek wziąłeś kiełki roślin doniczkowych i umieściłeś je w wodzie do wypuszczenia korzeni, ten sam proces ma zastosowanie do ziół. Użyj pary wysterylizowanych nożyczek, aby pobrać fragmenty dokładnie wokół zalążków liści. Usuń dolne liście i umieść każdy fragment w szklanym pojemniku wypełnionym lekko letnią przefiltrowaną wodą.

Umieść szklane pojemniki w ciepłym miejscu, gdzie będą mieć dużo naturalnego światła. Aby uniknąć ataków glonów lub pleśni, często zmieniaj wodę w każdym pojemniku. Wkrótce twoje sadzonki ziół będą miały zdrowe korzenie i możesz je trzymać w szklankach z wodą lub sadzić w glebie. Po prostu odetnij to, czego potrzebujesz, a zioła będą rosły dalej przez cały sezon. Wodne ogrody ziołowe są niezwykle atrakcyjne.

A oto sześć popularnych ziół, których uprawę możesz rozważyć

