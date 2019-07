Dosalasz? Twoje dziecko cię naśladuje

Wpływ soli na organizm dziecka

Dzienne zapotrzebowanie na sól jest niewielkie, dla dzieci w wieku 11-12 lat wynosi ok. 3,25g, a dla młodszych w wieku 1-3 lat tylko ok. 2g. Nadmierne spożycie soli zwiększa ilość wody zatrzymywanej w organizmie, co obciąża nerki oraz w przyszłości może przyczynić się do rozwoju nadciśnienia. Ponadto, sól konkuruje w nerkach z wapniem i nadmiar soli powoduj zwiększone wydalanie wapnia co może prowadzić do rozwoju kamicy nerkowej.

Wpływ otoczenia na dietę dziecka

W północnych Chinach po raz pierwszy zbadano wpływ otoczenia – rodziny, nauczycieli i rówieśników – na nawyki żywieniowe dzieci związane z ilością spożywanej przez nie soli. W badaniu School-EduSalt wzięło udział 603 dzieci w wieku 10-12 lat z 28 szkół podstawowych. Ograniczenie solenia potraw w rodzinach, wsparcie nauczycieli i rówieśników zredukowało spożycie chlorku sodu u dzieci o 25 procent w porównaniu z dziećmi, w otoczeniu których nie propagowano zmniejszenia ilości soli w posiłkach. Badacze udowodnili, że oddziaływanie na otoczenie może zmniejszyć spożycie soli przez dziecko. Z tego powodu warto przestrzegać zasad zdrowego odżywiania i ograniczyć stosowanie soli lub zastąpić ją przyprawami ziołowymi. Dzięki temu dajemy dobry przykład przyszłym pokoleniom.

Czytaj także:

Jak jeść poza domem, żeby nie przytyć?