Pokarmy bogate w witaminę D – przydadzą się w czasie infekcji koronawirusa

Dla wielu osób, które od miesięcy ukrywały się w swoich domach w obawie przed zarażeniem, wyjście na zewnątrz nadal jest stresujące. Naraża to ich na niedobór „witaminy słońca”, co prowadzi do różnych długoterminowych problemów zdrowotnych – wśród nich jest utrata gęstości kości, która może przyczynić się do osteoporozy i złamań kości.

Witamina D jest niezbędna do wielu funkcji organizmu. Odgrywa rolę w regulacji i przyswajaniu wapnia w organizmie, co pomaga kościom, mięśniom, włosom i zębom zachować zdrowie. Pomaga również zwiększyć odporność. Zwykle uzyskuje się ją za pomocą światła słonecznego, które jest obfite w warunkach zewnętrznych. Na szczęście istnieje inny sposób na uzyskanie potrzebnej witaminy D bez konieczności niepotrzebnego wychodzenia z domu – w formie zdrowego odżywiania. Produkty bogate w witaminę D zapewniają jej wystarczającą ilość bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Jakie produkty dostarczają dużo witaminy D? Produkty mleczne i ich zamienniki Produkty mleczne, takie jak mleko, jogurt, maślanka i ser są wspaniałymi źródłami witaminy D. Szczególnie ser jest jednym z najlepszych produktów bogatych w witaminę D. Ze wszystkich rodzajów sera, ser Ricotta zapewnia najwyższą ilość. Jeśli nie tolerujesz laktozy, stosujesz diety wegańskie / wegetariańskie lub po prostu szukasz alternatywnych produktów mlecznych, mleko sojowe jest doskonałym wyborem. Oprócz tego, że zawiera tę samą ilość białka co zwykłe mleko krowie, ma wysoki poziom witaminy D, witaminy C i żelaza. Ryba Ryby, zwłaszcza tłuste, takie jak łosoś, tuńczyk i makrela, są również doskonałym, cennym źródłem witaminy D dla organizmu. Ponadto zapewniają również wapń, kwasy tłuszczowe omega-3 i inne ważne składniki odżywcze. W porównaniu z rybami mniej tłustymi, tłuste lub półtłuste zawierają więcej składników odżywczych. Grzyby Grzyby o niskiej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości składników odżywczych dostarczają również duże ilości witaminy D. Można je podawać na makaronie, pizzy, smażonych warzywach, smażonym ryżu, kanapkach, omletach i innych potrawach. Jeśli chcesz zwiększyć poziom witaminy D, włącz grzyby do swojej diety cztery razy w tygodniu. Aby uzyskać dodatkowe korzyści, można je suszyć na słońcu przed spożyciem, ponieważ grzyby naturalnie wytwarzają witaminę D pod wpływem światła słonecznego. Orzechy Orzechy, takie jak orzech włoski i orzeszki ziemne dostarczają witaminy D. Tylko garstka z nich wystarczy, abyś był silny i zdrowy każdego dnia. Dodaj do codziennej rutyny jedzenie kilku garści orzechów, lub wzbogać nimi owsiankę, sałatkę czy deser.

