Objawy niedoboru witaminy D u mężczyzn. Co powinno skłonić do badań?

Witamina D nazywana jest witaminą słońca. Ma to związek, z tym że do jej wytwarzania przez organizm potrzebne są promienie słoneczne, a dokładniej promieniowanie UVB. Synteza skórna witaminy D zaspokaja dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu nawet w 90%. Niestety w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną brak słońca powoduje, że u niemal 80% społeczeństwa mogą pojawiać się niedobory tej niezwykle ważnej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach.

Witamina słońca – dlaczego witamina D3 jest ważna dla naszego zdrowia?

Witamina D to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Skórna synteza witaminy D odbywa się z udziałem promieniowania UVB oraz cząsteczek cholesterolu. Organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje wielu mikro i makroelementów; niektóre z nich mogą być syntetyzowane z innych związków, jednak większość dostarczamy do organizmu z pożywieniem. W przypadku witaminy D trudno jest zaspokoić dzienne zapotrzebowanie organizmu, stosując zdrową dietę. Witamina D występuje w niewielkiej ilości w produktach spożywczych, dlatego poza sezonem letnim lekarze zalecają jej suplementację.

Wyróżniamy dwa rodzaje witaminy D:

witaminą D2, którą dostarczamy do organizmu wraz z pożywieniem,



witaminę D3, która wytwarzana jest podczas syntezy skórnej.

Badania dowiodły, że nawet 80% Polaków może cierpieć na niedobory witaminy D, które objawiają się w różny sposób. W skrajnych przypadkach brak witaminy D w organizmie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz życia, bo jej niedobory znacząco zaburzają przebieg wielu procesów biologicznych.

Do ważnych funkcji, jakie pełni witamina D w organizmie, zaliczamy:

regulację gospodarki wapniowo-fosforowej,



mineralizację kości,



regulację procesów metabolicznych,



wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego,



wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego.

Badania nad funkcjami, jakie pełni w organizmie witamina D nadal trwają. Wyniki niektórych z nich pozwalają przypuszczać, że może ona m.in. zabezpieczać przed rozwojem niektórych nowotworów.

Niedobór witaminy D – objawy

Objawy niedoboru witaminy D to między innymi:

krzywica,



wczesna osteoporoza,



przewlekłe zmęczenie,



obniżony nastrój,



bóle kostno-stawowe,



dolegliwości ze strony układu pokarmowego,



osłabienie,



zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego,



uporczywy świąd skóry,



nadmierna potliwość,



przewlekłe bóle głowy,



nadpobudliwość.

Powyższe objawy niedoboru witaminy D pojawiają się u obu płci. Okazuje się jednak, że w przypadku mężczyzn do tej grupy dołączają także inne, dość nietypowe objawy, które wymagają konsultacji lekarskiej.

Objawy niedoboru witaminy D u mężczyzn

Jednym z objawów niedoboru witaminy D u mężczyzn może być słaba jakość spermy. Na podstawie przeprowadzonych badań udowodniono, że niedobór witaminy D wpływa zarówno na ilość, jak i ruchliwość plemników oraz może mieć bezpośredni wpływ na męskie funkcje seksualne. Co więcej, niedobór witaminy D w organizmie może powodować kłopoty już po zapłodnieniu, przyczyniając się do problemów z zagnieżdżeniem się zarodka w macicy oraz pośrednio zwiększając ryzyko poronienia.

Badania naukowe łączą także niedobory witaminy D z obniżeniem produkcji testosteronu oraz zanikiem mięśni i obniżeniem siły mięśniowej. Mężczyźni, u których one występują, przejawiają skłonność do atrofii mięśniowej w podeszłym wieku oraz mają problemy z budowaniem masy mięśniowej pomimo stosowania odpowiedniej diety i oraz intensywnego treningu.

Podsumowując, u mężczyzn niedobór witaminy D może powodować dodatkowe objawy. W przypadku przedłużających się problemów ze spłodzeniem potomka oraz zdiagnozowanych nieprawidłowości dotyczących jakości spermy warto wykonać badanie poziomu witaminy D w organizmie, które może pomóc znaleźć przyczynę niepłodności. Do lekarza powinni udać się także mężczyźni, u których występują zaburzenia w produkcji testosteronu oraz problemy z układem mięśniowym.

