Wybierasz arbuza na lekką kolację lub podwieczorek? Musisz to przeczytać

Wraz z upalnym latem nadeszła ciągła potrzeba nawodnienia i odświeżenia. Co może być w tym celu lepszego niż miska pełna arbuza, który jest nie tylko smaczny, ale także sycący i zdrowy? Arbuz, jeden z owoców o wysokiej zawartości likopenu, ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza gdy chcesz schudnąć. Arbuzy, bogate w liczne składniki odżywcze i korzyści zdrowotne, stanowią doskonałą opcję przekąskową. Wiadomo, że owoc wspomaga dbałość o serce, zdrowie nerek, łagodzi udar cieplny i uważa się, że pomaga również w normalizacji ciśnienia krwi. Jeśli kiedykolwiek masz ochotę na objadanie się lub czujesz chęć na cukier, zaufaj arbuzowi, który wykona całą pracę bez martwienia się o kalorie.

Co wiemy o arbuzie?

Dietetyk Shilpa Arora mówi: „Arbuz składa się w 94% z wody, likopenu, potasu i wielu innych składników odżywczych. Zawiera błonnik, który jest wspaniałym składnikiem wspomagającym proces trawienia”. Choć arbuz może być zdrowym owocem, tak samo ważne jest to, kiedy go jesz. Zaleca się nie spożywać arbuzów w nocy tuż przed pójściem spać. – Nie polecam spożywania arbuza ani żadnych owoców po godzinie 19. Arbuz jest lekko kwaśny i spożywany w nocy może opóźniać proces trawienia, gdy organizm jest nieaktywny. Najlepszy czas na spożywanie arbuza to około 12-13. kiedy tempo trawienia jest wysokie i aktywne. – mówi Arora.

Arbuzy nie są przyjazne dla układu pokarmowego, jeśli chodzi o spożywanie ich w nocy i mogą powodować zespół jelita drażliwego i inne problemy, powodując rozstrój żołądka następnego dnia. Proces trawienia jest wolniejszy w nocy, dlatego zaleca się unikanie słodkich i kwaśnych pokarmów. Arbuzy mają też duży procent naturalnego cukru, który w niektórych przypadkach może sprzyjać tyciu, jeśli jest spożywany w nocy. Ponadto składają się z ogromnej ilości wody i mogą prowadzić do częstych wizyt w toalecie, co prowadzi do zakłóceń i braku snu oraz zmęczenia.

Nie zaleca się też spożywania arbuza ani jakichkolwiek owoców w nocy, ponieważ sprzyjają biegunce, a w niektórych przypadkach, co ciekawe, również zaparciom. Dlatego wskazane jest spożywanie innych pokarmów zamiast owoców. Odpowiedni czas na zjedzenie arbuza to poranek lub popołudnie, a nie później.

Arbuz i jego zalety

Chociaż nikt nie zaleca spożywania arbuzów w nocy, nie zapominajmy, że arbuz spożywany w ciągu dnia ma wiele zalet. Oto kilka powodów, które sprawią, że tego lata pokochasz arbuzy:

1. Orzeźwia i pozwala pokonać upał

Gorące słońce może mieć wpływ na twoje ciało, ale arbuz świetnie zapobiega udarom cieplnym. Utrzymuje również nawodnienie ze względu na zawartość wody. Staraj się regularnie spożywać arbuzy, aby latem nie zachorować.

2. Jest przyjacielem naszych nerek

Arbuzy są pełne potasu, składnika odżywczego, który pomaga wypłukać wszystkie toksyny z nerek.

3. Jest przyjazny dla serca

Arbuzy zawierają likopen. Jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni organizm przed powodowaniem wielu chorób. Zawiera również beta-karoten, który ma właściwości przeciwstarzeniowe, dzięki czemu jesteś aktywny i młody. Witamina C i potas pomagają obniżyć poziom cholesterolu i chronić serce.

4. Jest dobry dla oczu

Fitoskładniki obecne w arbuzach pomagają w utrzymaniu zdrowego funkcjonowania oczu. Luteina, witamina C i beta-karoten pomagają zapobiegać zwyrodnieniom, chroniąc oczy przed ślepotą i zaćmą.

5. Utrzymuje optymalne ciśnienie krwi

Zawartość magnezu i potasu w arbuzach odpowiada za utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Jak najlepiej wykorzystać arbuzy?

Oto zdrowe, ale zabawne napoje arbuzowe, którymi można się delektować tego lata!

1. Tonik limonkowo-arbuzowy

Ten orzeźwiający napój nie tylko ugasi pragnienie, ale także ochłodzi twoje ciało. Pomoże schłodzić organizm, uspokoić trawienie i oczyścić organizm –a nawet może mieć właściwości afrodyzjaku. Mieszanka arbuza, schłodzonej wody, soku z limonki, czystego miodu (do smaku) i kostek lodu również odmłodzi twój umysł!

2. Świeży sok z arbuza i ogórka

Co powiesz na połączenie dwóch letnich roślin, aby stworzyć chłodny napój, ​​który będzie smaczny i zdrowy? Przygotuj szybki sok ze świeżego arbuza i ogórków z odrobiną mięty, aby nadać mu jeszcze lepszy smak. Pomoże ochłodzić organizm po upalnym letnim dniu.

3. Koktajl arbuzowy

Jeśli masz ochotę na trochę bardziej treściwy napój arbuzowy, zmiksuj truskawki, arbuza i naturalny jogurt, aby uzyskać pyszne smoothie. Pamiętaj, aby nie dodawać cukru, ponieważ naturalny smak owoców sprawi, że będzie wystarczająco słodki.

