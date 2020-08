Biegunka w czasie urlopu. Czy aby na pewno zawsze trzeba ją hamować?

Długo wyczekiwany urlop i… biegunka. To dość częsty scenariusz wakacyjnych wyjazdów, który może skutecznie zepsuć wypoczynek nie tylko osoby doświadczającej problemów z brzuchem, ale także jej towarzyszy. Dlaczego na urlopie dostajemy biegunki, mamy mdłości oraz pojawiają się wymioty? Przyczyn może być wiele, jednak najczęściej winne są bakterie.

Co to jest biegunka podróżnych?

Biegunka podróżnych to reakcja naszego organizmu na zmianę wody oraz jedzenia. Nawet wypoczywając niedaleko własnego domu, możemy się jej nabawić, jeżeli zapomnimy o podstawowych zasadach higieny, które uwzględniają częste mycie rąk, unikanie picia wody z kranu i racjonalne odżywianie.

Biegunka na wakacjach potrafi uprzykrzyć życie, jednak może także pojawić się już po powrocie z urlopu. Przejmuje się, że biegunka, która pojawia się do 10 dni po powrocie do domu to także biegunka podróżnych, którą z opóźnieniem wywołują namnażające się w organizmie drobnoustroje. O biegunce mówimy wówczas, gdy zdrowa osoba dorosła oddaje więcej niż 3 luźne stolce w ciągu doby.

Najczęściej przyczyną bólu brzucha, biegunki i wymiotów, które pojawiają się podczas urlopu lub po jego zakończeniu są bakterie oraz wirusy. Rzadziej przyczyną dolegliwości są pierwotniaki, które mogą dostać się do naszego organizmu nie tylko w tropikach, ale nawet np. podczas kąpieli w Bałtyku. Przyczyną zakażeń pierwotniakami jest też spożywanie nieprzegotowanej wody z kranu, rzeki lub jeziora.

Ważne: odpoczywając na odludziu, m.in. korzystając z uroków agroturystyki nie powinniśmy pić wody ze studni. Często zdarza się, że przyczyną biegunki podczas spędzania urlopu na terenach wiejskich są bakterie i pierwotniaki bytujące w przestarzałej sieci wodociągowej oraz zbiornikach na wodę. Nie powodują one dolegliwości u osób, które często piją taką wodę, jednak u przyjezdnych odmienna flora bakteryjna może spowodować niemałe problemy.

Biegunka podróżnych – objawy

Pierwszym objawem biegunki podróżnych jest zwykle podwyższona temperatura ciała i ból brzucha. Następnie pojawiają się inne, uciążliwe objawy, m.in.:

charakterystyczne, głośne przelewanie w żołądku,



wyczuwalne ruchy jelit,



parcie na stolec,



nudności i wymioty,



ból głowy,



osłabienie.

W przypadku osób cieszących się dobrą kondycją zdrowotną dolegliwości mogą obejmować jedynie rozwolnienie i zwykle trwają bardzo krótko. Szczególnym problemem może być jednak biegunka, która pojawia się u niemowląt i małych dzieci, dlatego planując wakacyjne wyjazdy z małymi dziećmi, warto uwzględnić w bagażu miejsce na gotowe obiadki dla maluchów, które dziecko dobrze toleruje. Nie należy też przygotowywać mleka modyfikowanego na wodzie kranowej, nawet po jej przegotowaniu. Najlepszym wyborem będzie woda butelkowana.

Czy zawsze trzeba hamować biegunkę?

Biegunka jest reakcją obronną organizmu, który dąży do usunięcia chorobotwórczych drobnoustrojów. Luźne i częste stolce mają na celu wydalenie z organizmu bakterii, wirusów lub pierwotniaków, dlatego hamowanie biegunki nie zawsze jest dobrą decyzją. Warto pamiętać o tym, że niektóre środki na biegunkę, które m.in. hamują ruchy jelit, redukują jedynie objaw, a nie jego przyczynę. Z tego względu lepiej jest przyjąć leki znane ze swojego działania pochłaniającego toksyny np. węgiel, który pomoże oczyścić jelita z chorobotwórczych drobnoustrojów.

Ważne: choć biegunki nie trzeba hamować, to należy zadbać o właściwe nawadnianie organizmu oraz pamiętać o przyjmowaniu elektrolitów i probiotyków. Dzięki odpowiedniej kuracji unikniemy odwodnienia i związanego z nim zagrożenia dla zdrowia.

W przypadku zdrowych osób dorosłych biegunka na urlopie jest jedynie nieprzyjemną dolegliwością, która szybko mija. W przypadku niemowląt, małych dzieci i seniorów zawsze należy skontaktować się z lekarzem, który dobierze dopasowane do wieku oraz stanu zdrowia pacjenta leki.

Ważne: leków zapierających oraz hamujących ruchy jelit, a także tabletek węgla nie należy podawać na własną rękę najmłodszym. W przypadku dzieci o konieczności zastosowania leków hamujących biegunkę zawsze powinien decydować lekarz.

