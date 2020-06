Zakrzepica żył głębokich – co to jest i jak ją leczyć?

Zakrzepica żył głębokich (DVT) i zatorowość płucna (PE) to dwie „części” choroby zwanej żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. DVT jest pilną sprawą medyczną. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) twierdzi, że 10-30% osób, u których rozwija się DVT w nodze, doświadcza powikłań nawet ze skutkiem śmiertelnym w ciągu miesiąca od diagnozy.

Co to jest DVT?

Osoba z DVT może odczuwać ból i obrzęk dotkniętej kończyny.

DVT to nadmierna krzepliwość krwi, która rozwija się w głębokich żyłach, często w nodze lub obrębie miednicy. Jeśli zakrzep pęknie, lekarze nazywają to zatorem. Zator może przedostać się do płuc, powodując PE. Skrzepy mogą również tworzyć w żyłach ramienia.

Według danych z przeglądu z 2017 roku DVT jest najczęstszą przyczyną śmierci matek, za to występuje niezwykle rzadko u dzieci. Najnowsze dane sugerują, że u 0,30 na 100 000 dzieci w wieku poniżej 9 lat i u 0,64 na 100 000 dzieci w wieku od 10 do 19 lat rozwija się DVT.

Objawy

U niektórych osób DVT może rozwinąć się bez zauważalnych objawów. Jeśli jednak pojawią się objawy, mogą to być:

ból dotkniętej kończyny, która zaczyna się w łydce

obrzęk kończyny

ciepłe uczucie w opuchniętym, bolesnym obszarze nogi

czerwona lub przebarwiona skóra.

U większości osób DVT rozwija się tylko w jednej nodze w obu ma to miejsce w rzadkich przypadkach. Jeśli skrzep przemieszcza się i wędruje do płuc, następujące objawy mogą wskazywać na PE:

wolne oddychanie lub nagła duszność

ból w klatce piersiowej, zwykle silniejszy podczas głębokiego oddychania

szybkie oddechy

szybsze tętno.

Powikłania

Istnieją dwa możliwe powikłania:

Zatorowość płucna

PE jest najczęstszym powikłaniem DVT i może zagrażać życiu. Dzieje się tak, gdy kawałek skrzepu zostaje przemieszczony i przedostaje się przez krew do płuc. Zakrzep utknie i zakłóca przepływ krwi w jednym z naczyń krwionośnych w płucach. W łagodnym przebiegu choroby osoba może nie być jej świadoma.

Średniej wielkości skrzep może powodować problemy z oddychaniem i ból w klatce piersiowej. W cięższych przypadkach płuca mogą się zapaść. PE może prowadzić do niewydolności serca i zgonu.

Zespół pozakrzepowy

Jest to częstsze wśród osób z nawracającym DVT. Według przeglądu z 2016 r. osoba z zespołem pozakrzepowym może doświadczać następujących objawów, chociaż różnią się one między poszczególnymi osobami:

uporczywy obrzęk łydki

uczucie ciężkości w nodze

uczucie ciągnięcia w nodze

nadmiernie zmęczone nogi

nagromadzenie płynu w dotkniętej nodze

zaczerwienienie skóry



nowo pojawiające się żylaki

pogrubienie skóry wokół obszaru DVT

owrzodzenia nóg u osób z ciężkim zespołem pozakrzepowym.

Przyczyny i czynniki ryzyka

DVT może rozwinąć się bez wyraźnej przyczyny. Jednak według National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) większość osób z zakrzepicą żył głębokich doświadcza tego problemu z powodu jednego lub kilku czynników ryzyka i stanów chorobowych, takich jak:

