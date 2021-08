5 pomysłów na nietypowe kiszonki. Zdrowie zamknięte w słoiku!

Kiszonki towarzyszą nam od wieków. Kiszenie to jeden z najpopularniejszych sposobów na długotrwałe przechowywanie żywności, bez uszczerbku na jej zdrowotnych właściwościach. Najczęściej kisimy ogórki i kapustę – są one nie tylko powszechnie uprawiane, ale również tanie, nawet w sezonie. Trochę czosnku i kopru, dużo soli, woda... i mamy idealną przekąskę lub dodatek do obiadu. Idealną, bo zarówno smaczną, jak i bardzo zdrową.

Kiszonki – właściwości zdrowotne

W przeciwieństwie do marynat wykorzystujących ocet i cukier, kiszonki nie dostarczają kalorii, a wręcz pomagają je spalać. Chronią ponadto nasz układ immunologiczny, co jest cenne zwłaszcza w trakcie sezonu grypowego, kiedy chwilowy spadek odporności może skutkować poważnym problemem zdrowotnym – grypą, czy, jak w tym roku, koronawirusem, który jest bezpośrednią przyczyną zachorowań na COVID-19.

Kiszonki – przepisy na nietypowe słoiczki

Jeżeli masz już dość kiszonych ogórków, a na samą myśl o kiszonej kapuście robi ci się słabo, wypróbuj przedstawione poniżej pomysły. Będą równie smaczne i zdrowe, a zapewnią ci dobrą odmianę!

1. Kiszone jabłka

Ten wariant to prawdziwy hit wśród kiszonek! Najprawdopodobniej wywodzi się z Ukrainy, jednak coraz częściej można zauważyć go również na polskich stołach. Stanowią idealny dodatek do dań mięsnych, jednak sprawdzą się też jako samodzielna przekąska. Aby sporządzić tę kiszonkę, przygotuj: 10 jabłek przyprawy: cynamon (w lasce), kilka goździków, ziaren jałowca i ziela angielskiego 2 l wody 3 łyżki soli. Umyj jabłka i zasyp je przyprawami. Zagotuj wodę z solą, a następnie zalej jabłka w taki sposób, by całe były pokryte mieszaniną.



2. Kiszony kalafior

Przygotuj: kalafior podzielony na różyczki 2 l wody 3 łyżki soli chrzan kilka ząbków czosnku przyprawy: koper, ziele angielskie, liść laurowy. Postępuj tak, jak przy jabłkach. Pamiętaj, by w słoikach umieścić surowy kalafior.



3. Kiszony czosnek

Czy można wydobyć z czosnku „coś więcej”? Oczywiście! Wystarczy go zakisić. W jaki sposób? Przygotuj: czosnek (tyle, ile chcesz! Przyjmijmy kilka główek) 1 l wody 2 łyżki soli przyprawy: koper, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty. Zagotuj wodę z solą i zalej obrane ząbki czosnku. Przechowuj w słoiku w ciemnym i chłodnym miejscu.



4. Kiszone pomidory

Nie spodziewałeś się tego, prawda? Kiszone pomidory to nie tylko źródło likopenu, ale także składników prebiotycznych. Aby je przygotować, weź: 1 kg pomidorów średniej wielkości 1 l wody 2 łyżki soli chrzan przyprawy: koper, pieprz ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy. Postępuj jak przy innych kiszonkach. Takie pomidory są znakomitym składnikiem zup.



5. Kiszona marchew

Kolejna świetna przekąska i dodatek do dań obiadowych. Sprawdzi się także w sałatkach. Przygotuj: marchew wodę sól chrzan czosnek przyprawy: liść laurowy, pieprz ziarnisty, ziele angielskie. Postępuj jak przy innych kiszonkach – wodę z solą zagotuj w proporcjach 1-1,5 łyżki soli na litr wody. Marchew pokrój w słupki, zasyp przyprawami, dodaj chrzan i czosnek. Zalej wodą z solą i przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu.

